20+ мужчин, уверенных в том, что борода — лучшее, что случалось с ними в жизни

Бородачи уверены, что мужчина без растительности на лице как птица без крыльев. Сбрить едва проклюнувшийся пушок — пара пустяков, а вы попробуйте отрастить по-настоящему окладистую бороду. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решились на это и остались довольны.