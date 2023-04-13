20+ мужчин, уверенных в том, что борода — лучшее, что случалось с ними в жизни
Бородачи уверены, что мужчина без растительности на лице как птица без крыльев. Сбрить едва проклюнувшийся пушок — пара пустяков, а вы попробуйте отрастить по-настоящему окладистую бороду. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решились на это и остались довольны.
Разница между фотографиями — 3 года
До и после утреннего душа
«Моя борода растет»
Какая борода лучше — длинная или короткая?
3 месяца роста
Прощай, зимняя борода
Разница между фотографиями — 17 лет
Санта готовится
«Я думаю, что моя борода неплохо смотрится на этом фото»
Держитесь, бородатые братья!
От недельной щетины до 14-месячной бороды
Cпустя 6 месяцев
«Примерил бороду»
«Решил отрастить бороду 2 года назад — это было большой победой»
Разница налицо
«С 2019 года она выросла с 30 до 50 см»
Без бороды — с бородой
Борода спустя 10 лет
«Мать умоляла меня постричься и побриться»
«За 26 лет брился всего дважды»
- Кажется, что на фото реально два разных человека. © Sheldon_234 / Reddit
Фото на превью Mister_Pianister / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ мужчин, уверенных в том, что борода — лучшее, что случалось с ними в жизни
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