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20+ мужчин, уверенных в том, что борода — лучшее, что случалось с ними в жизни

Народное творчество
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Бородачи уверены, что мужчина без растительности на лице как птица без крыльев. Сбрить едва проклюнувшийся пушок — пара пустяков, а вы попробуйте отрастить по-настоящему окладистую бороду. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решились на это и остались довольны.

Разница между фотографиями — 3 года

До и после утреннего душа

«Моя борода растет»

Какая борода лучше — длинная или короткая?

3 месяца роста

Прощай, зимняя борода

Разница между фотографиями — 17 лет

Санта готовится

«Я думаю, что моя борода неплохо смотрится на этом фото»

Держитесь, бородатые братья!

От недельной щетины до 14-месячной бороды

Cпустя 6 месяцев

«Примерил бороду»

«Решил отрастить бороду 2 года назад — это было большой победой»

Разница налицо

«С 2019 года она выросла с 30 до 50 см»

Без бороды — с бородой

Борода спустя 10 лет

«Мать умоляла меня постричься и побриться»

«За 26 лет брился всего дважды»

Фото на превью Mister_Pianister / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20+ мужчин, уверенных в том, что борода — лучшее, что случалось с ними в жизни
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