20+ человек, в чью жизнь ворвался незнакомец и выручил круче любого супергероя
Порой все валится из рук, и кажется, что против тебя ополчилась целая вселенная. Но вдруг помощь приходит оттуда, откуда никто не мог ожидать. Истории наших героев — еще одно напоминание о том, что добро делает наш мир лучше и ярче. А мы хотим сказать спасибо всем незнакомцам, которые не проходят мимо чужих бед.
- Еду в поезде. Чувствую, что просквозило и начинаю заболевать. Лег спать и проснулся от своего же кашля. Горло — словно наждачкой прошлись. И тут слышу тоненький голосок: «Извините, я тут не смогла смотреть, как вы мучаетесь. Была долгая стоянка, я сбегала в аптеку». Гляжу — молодая девушка, румяная и смущенная. Протягивает мне заваренный «Антигриппин». Лекарство принял и уснул. Проснулся, ее уже не было. Приснилось, что ли?! Хотя нет, вот пакетик с лекарствами. Спасибо тебе, прелесть, за то, что вернула веру в людей. © foxesmile / Pikabu
- Студентом я подрабатывал в кофейне. И однажды одна из постоянных клиенток пришла, обливаясь слезами. Как выяснилось, она узнала, что парень ей изменял. Когда наш начальник смены услышал это, он достал целый шоколадный торт и уронил его на стойку с высоты где-то в 2 см. После чего сказал: «О нет, я уронил торт! Теперь я не могу его продавать». И вручил ей целый торт и вилку, а я сделал ей бесплатный напиток. 10 лет прошло, а я до сих пор помню ее улыбку. © Axfried / Reddit
- Было мне лет 7. Лето. Мама работала на рынке. Слонялась я по рынку и забрела в магазин игрушек. Заболталась с продавщицей. Я взахлеб рассказывала о том, какая у меня коллекция кукол Барби, но Кена нет. Уж не помню, что и какими словами я ей говорила, но она протянула мне Кена в подарок. Боже, какое это было счастье — просто неземное! Мама тогда не поверила, что Кена мне подарили, и повела в тот магазин, но продавщица от денег отказалась. © Lialin / Pikabu
- 12 лет назад в одно время я потеряла работу, а хозяин съемной квартиры решил ее продать и выгнал меня на улицу. Целыми днями я бегала, искала работу, последние копейки тянула. Ночевала где придется. И вот сижу я в подъезде, тошнит, голова кружится от голода. По лестнице поднимается женщина, спрашивает, почему я тут сижу. Я призналась ей, что мне некуда идти, и поднялась было уйти, так как привыкла, что меня отовсюду гонят. И тут же грохнулась в обморок. Очнулась уже на каталке в скорой. Та женщина вызвала мне ее, поехала со мной в больницу, купила мне средства гигиены и пакет с едой. А потом навещала и после больницы забрала к себе. Сейчас я уже замужем, есть сын и своя квартира в ипотеку, но с этой женщиной до сих пор дружим. © LampaTrampa / Pikabu
- Жена с детьми поехала за город. На полпути пробила колесо. До ближайшей шиномонтажки 30 км. Докатилась до обочины, включила аварийку и с малыми вышла из машины подальше, вглубь обочины. Пока я звонил и искал хоть какой-нибудь мобильный шиномонтаж, мимо жены ехал экипаж ДПС. Остановились, один сотрудник вышел из машины, поинтересовался в чем проблема. Узнав, молча закатал рукава и сам поменял колесо на запаску. Денежную благодарность наотрез отказался брать. Когда она мне это рассказала, то так тепло на душе стало. Есть еще люди, которые не пройдут мимо, а протянут руку помощи. © RRR88 / Pikabu
- Я как-то в одной очень небедной семье настраивал ноутбук. Давно это было, лэптопы в домах были редкостью. А тут сразу из Америки, все на английском, включая Винду и клавиатуру. Надо было все на другой язык переключить, при этом сохранив все настройки всех установленных программ. Это сейчас загрузил языковой пакет и готово, а тогда приходилось сильно мозг напрягать. Провозился почти целый день. Попутно меня подкармливали немного, типа чай-бутерброды. К вечеру закончил и они спрашивают: «Сколько с нас?» Я назвал какую-то весьма среднюю цену, а они с удивлением: «А почему так дешево?!» Я не нашел ничего лучше, как спонтанно ответить: «Я просто не жадный». В итоге дали денег раза в 3 больше со словами: «Обалдеть, тут до тебя один обалдуй колупался, ничего толком не сделал, но взял кучу денег, а ты все сделал за копейки». После еще и накормили роскошным ужином до отвала. © krawastock / Pikabu
- Вызвала такси. Подхожу, такси стоит в одной огромной луже и в придачу буксует. Злюсь. Слышу вопрос: «Вы водить умеете?» Села за руль, пока водитель толкал машину. Справились. Открываю дверь, а вокруг одна большая лужа. Водитель не растерялся и взял меня на руки, донес до островка суши, при этом намочив свои ноги по щиколотку. Это видела молодая дама с ребенком, она воскликнула: «Я давно таких мужчин не встречала!» Я тоже. Зазвонил его телефон, а на дисплее написано: «Любимая». Оставила ему хорошие чаевые на цветы. © Подслушано / Ideer
- Однажды на вокзале докопался до меня какой-то неприятный тип. Пристал ко мне «дай номер, дай номер». Мне было страшно, он не отставал от меня, спрашивал, на какой поезд я собираюсь сесть. Тут к нам подошла одна девушка и сказала: «Боже мой, Сара, сколько лет, сколько зим! Я так рада тебя видеть! Идем поздороваешься с Джейком!». Я никогда не встречала ее раньше, но была бесконечно благодарна этой девушке. Ведь она спасла меня от потенциально опасной ситуации. © emmareddit / Reddit
- Сижу в автобусе, мест свободных полно, но мужчина сел рядом со мной. Сел и пялится на меня. Мы только отъехали, ехать час. Тут он начинает гладить мою руку. Я отсела, он за мной. Снова отсела, он сел на сиденье впереди и так же таращится. Вытащила наушник, сказала меня не тревожить и отстать. Он ехидно ответил: «Какие бабы нынче неприступные». Вдруг девушка, сидевшая недалеко, встала и села рядом со мной, сказав мужику, чтобы тот заткнулся, а то зубов не досчитается. Он обалдел и выскочил. Спасибо, Камилла! © Подслушано / Ideer
- Рожала одна. Отца ребенка еще до родов след простыл. Во время потуг закричала, чтобы мне мужика вызвали и он за руку меня взял. Акушерки и привели ко мне крупного мужчину, который проходил мимо палаты, решив, что он мой муж. А этот громила перепугался и не стал спорить. Сжал мне руку и успокаивал. Когда после родов пришла в себя, у медсестер меня ожидал букет цветов с запиской: «Нужна будет поддержка, звони» — и номер. Теперь с этим мужчиной мы дружим семьями, у него прекрасная жена и дети, и он стал крестным моего сына. © Не все поймут / VK
- Сегодня при попытке покинуть парковочное место села на брюхо. Ни вперед, ни назад. На мое счастье сосед был дома и обещал прийти толкнуть. А двое мужчин, которые забирали своих детей из школы, сами предложили помощь. Но в итоге три мужские силы не смогли сдвинуть машину. И тут он — небольшой трактор. Минут 15 он мучился со мной, но мы все же победили. Все отказались от денег, даже тракторист. Хотя я настаивала. Считаю, что добрые дела должны быть вознаграждены. Так вот, спасибо вам, мужчины, которые сами предлагают помощь и тратят свое время на незнакомых людей. Добро существует! © BroChernous / Pikabu
- Я ждал у светофора, чтобы перейти дорогу. Шел небольшой дождь, зонта у меня с собой не было. Но тут ко мне подошел мужчина и держал надо мной свой зонт, пока мы ждали зеленый свет светофора. © unknown author / Reddit
- Рано утром приспичило поесть шаурму. Стою жду заказ и залипаю в мобильный, смеюсь над чем-то своим, как вдруг проходящая мимо женщина начинает орать: «Ты надо мной смеешься? Я тебе сейчас устрою сладкую жизнь». Я в шоке, а тетка продолжает сыпать угрозами. В этот момент стоящий рядом мужчина вмешался и элегантно так отчитал ее, она резко замолчала и потом вообще убежала от нас. А когда меня еще и попытались обсчитать, он снова за меня заступился. До сих пор приятно вспоминать.
- Было это больше десяти лет назад. Ехала из соседнего городка от мамы. Увидела, как два парня голосуют на дороге, рядом их машина. Время года — ранняя весна, холодно, слякоть. Остановилась. Оказалось, бензин у них закончился. До ближайшей заправки километров пятнадцать точно. Попросили отбуксировать их машину. Я была не против, но водительского стажа на тот момент кот наплакал, и честно сказала, что даже не знаю, куда трос цеплять надо. Ну ничего, прицепили. Дотянула я их авто до заправки. Парни тогда сказали: «Вас в Красную книгу надо занести, полтора часа голосовали, никто не остановился». Надо сказать, мне на дороге тоже не раз помогали. Везет на хороших людей. © Ку-ку / ADME
- Лучший комплимент в жизни мне сделал обычный прохожий, который шел навстречу по дороге в институт. Проходя мимо меня, он просто сказал:
— Спасибо.
— За что?
— За то, что полюбовался. Вы очень красивая.
И пошел дальше. Никаких намеков или желания познакомиться, просто добрые слова, от которых стало тепло на душе. © Подслушано / Ideer
- У меня сегодня по дороге на работу слетела велосипедная цепь. Времени ее поправить не было, поэтому оставил велик в парке, приковав его цепью и пошел на работу пешком. После смены я вернулся за велосипедом и только собрался поправить цепь, как обнаружил, что кто-то уже сделал это за меня. © ragaht / Reddit
- Я с детьми стояла в очереди у кассы, как вдруг ко мне подошел незнакомец и дал подарочную карту, которую он не собирался использовать. Я поблагодарила его, но сама при этом подумала, что вряд ли на ней что-то есть. Когда я уже, наконец, дошла до кассы, оказалось, что на карте было $ 100. Они оказались для меня очень кстати. © cantbemeto / Reddit
- Соседка сверху всегда отличалась высокомерием и хладнокровностью. Всегда серьезное лицо, ни улыбки, ни банального «доброе утро» от нее не услышишь. Пару дней назад прибилась к нашему подъезду собака. Обычная такая дворняга, соседи ее подкармливали. Утром я увидела картину, которая растрогала меня до глубины души. Та самая «железная леди», не меняясь в лице, подошла к собаке, дала что-то поесть и, пару минут погладив животное, забрала собачку с собой. Надеюсь, они обе будут счастливы. © Подслушано / Ideer
- Я был на крупной конференции. Как вдруг совершенно незнакомый человек остановил меня и сказал, что мне очень идет твидовый бомбер. Думаю, это было впервые, когда мне сделали комплимент моей внешности. Прошло уже 5 лет, а я до сих пор помню тот случай. © raggbagg / Reddit
- Работала в кофейне. К нам иногда заходила забавная старушенция. У других официанток не хватало на нее терпения, а вот я с ней с удовольствием болтала. Я ей рассказывала о своих детях, она — о своей юности. Как-то перед Рождеством она пришла и сунула мне что-то в карман: «Это твоим детям на праздник». Я заработалась допоздна и полезла в карман только вечером, а там 3 купюры — половина моей зарплаты. С тех пор я верю в добро и в людей. © Amber Joy Kostecki / Quora
- Когда моей мамы не стало, в нашу дверь постучали. Это был сын одного из ее клиентов, он передал мне конверт с деньгами. Я не понял, что к чему, и парень объяснил: когда ушла их жизни его мать, у них было мало денег. И моя мама помогла оплатить им авиабилеты. Она никогда об этом не рассказывала. © bickm8 / Reddit
- В нашей семье было 8 детей. Оба моих родителя очень много работали. Но каждый год под рождественское утро кто-то оставлял у нас анонимный чек на $ 500. Эти деньги очень были кстати для нашей семьи. И мы так и не узнали, кто это был. © Cynthia McMullen / Reddit
- Я за рулем не так давно, поэтому парковка, выезд задом и развороты еще пока вызывают у меня дикую панику. А сегодня вообще случилось комбо: мне нужно было выехать с парковки задом и развернуться. Увидев мои тщетные попытки это сделать, таксист просто взял и выехал на дорогу, перекрыв движение всем машинам, чтобы я смогла спокойно совершить свой маневр. Теперь снова верю в доброту людей и настоящих мужчин. © Подслушано / Ideer
- На работе из-за аврала не успела поесть. А у меня билет на поезд, в последнюю минуту запрыгнула в вагон. И тут организм расслабился от стресса, и я поняла, что сейчас буду терять сознание от голода. Подхожу к проводнице: «Есть хоть какие-то сухарики в продаже?» Она провожает меня в свое купе, достает из закромов еще теплую курицу гриль и говорит: «Приятного аппетита. Не спеши, ешь спокойно». От денег за курицу отказалась наотрез, но я у нее набрала сухариков, чтобы хоть как-то восполнить ее затраты. По-другому смотрю на труд проводниц: сколько они таких, как я, выручают. © Halihalo / Pikabu
Добрые дела трогают за душу и вызывают улыбку на лице, возвращая веру в то, что вокруг нас много замечательных и открытых людей. И поступки героев наших статей смогут поднять вам настроение даже в самый тяжелый день:
AdMe/Народное творчество/20+ человек, в чью жизнь ворвался незнакомец и выручил круче любого супергероя
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