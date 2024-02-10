20+ человек, в чью жизнь ворвался незнакомец и выручил круче любого супергероя

Порой все валится из рук, и кажется, что против тебя ополчилась целая вселенная. Но вдруг помощь приходит оттуда, откуда никто не мог ожидать. Истории наших героев — еще одно напоминание о том, что добро делает наш мир лучше и ярче. А мы хотим сказать спасибо всем незнакомцам, которые не проходят мимо чужих бед.