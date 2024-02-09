20+ человек, внешний вид которых спровоцировал такую заваруху, что мама не горюй

Внешний вид человека может сказать о нем очень многое. Одни люди тщательно следят за собой, вторые относятся наплевательски, третьи соблюдают строгий дресс-код, но мечтают самовыражаться в одежде, а четвертые носят скромные наряды, чтобы чуть приглушить свою красоту. Так или иначе, внешность играет огромную роль в нашей жизни, и истории из этой статьи — прямое тому доказательство.

А в конце вас ждет бонус о том, как одно платье может кардинально изменить жизнь.

Приготовила красивое платье на выписку из роддома. В день Х попросила мужа привезти одежду. Он перепутал сумки и припер мою форму для занятий на пилоне (она тоже лежала в сумке, только в кладовке. Как откопал только?). В общем, я вышла к родителям и друзьям в малиновых лосинах, леопардовом купальнике, а вишенкой на торте стали туфли на 10-сантиметровой шпильке. Родители пытались делать вид, что я не с ними, но у них не получилось. Фотки вышли огонь. Всей семьей этот момент вспоминаем.

Свекровь вечно мне дарит платья, которые надеваешь — и ты сразу тетка. Я благодарю и складываю все в шкаф. Но тут она пристала: «А что это ты мои наряды не носишь? Брезгуешь?» Ну я и надела одно из платьев на ее юбилей. Так она отвела меня в сторонку и тихонько так на ухо прошептала: «Что-то ты выглядишь по-сиротски. Может, сбегаешь домой, переоденешься?» Я говорю, мол, это ж вы мне такой классный наряд подарили, я его для особого случая берегла и вот, блистаю, так сказать. Она губы поджала и больше ничего не сказала. Но и платьев мне больше с тех пор не дарила. Перешла на кружки. Ну и славненько.

После двух родов моя фигура поплыла, муж стал ласково называть меня «плюшкой». Сто раз сказала ему, что мне не нравится, а он такой: «Ну так и мне кое-что не нравится, так я ж терплю!» А сам-то тоже не Аполлон! Ну я нашла способ спасти семью: взяла и купила абонемент на фитнес. И теперь он приходит с работы, я ему детей вручаю и бегу в спортзал и бассейн. Он пытался возмущаться, потом подмазываться, мол, ты уже совсем не плюшка и я тебя любой люблю, но фарш невозможно прокрутить назад. Абонемент на год. И он не будет пылиться на полке.

Всегда считала, что говорить гадость в ответ на гадость — это плохо, недостойно интеллигентного человека и так далее. Но полгода назад меня начала под видом дружеской заботы откровенно задалбывать одна вышестоящая коллега. Когда она под соусом «я ж тебе добра желаю» стала критиковать мой внешний вид, я ей все-таки ответила. Сказала, что я замужем и счастлива, а она 10 лет в разводе и все время вспоминает, каким козлом был ее бывший. Поэтому я должна ее учить, как выглядеть, а не наоборот. Чувствовала себя потом скотиной, но вот уже полтора месяца тишина. © Подслушано / Ideer

В пылу ссоры муж начал критиковать мою внешность. Я обиделась и сказала, что ему самому пора за собой следить. Он заявил: «Да я прям щас себе кого-нибудь найду!» Весь вечер сидел в телефоне, но никуда не поехал и лег спать. А меня стало любопытство разбирать. Залезла в телефон, а там за вечер штук 30 диалогов с девушками, с предложением встретиться и сходить в кафе. Ни одна не согласилась. Ну и я решила, что пора переводить его в разряд бывших мужей. © Карамель / VK

Я очень люблю свою жену. Но кое-что меня напрягает. Когда мы познакомились, она не уделяла много внимания прическе, макияжу, не носила каблуки и платья. Она одевалась так, будто ей все равно, ведь она красавица даже в старых спортивных штанах и растянутой футболке. А когда мы поженились, она стала очень много времени посвящать своему внешнему виду. Делает часами всякие прически, красится. Нельзя просто так выйти с ней прогуляться, она будет долго собираться и выбирать, в чем идти. Говорю ей, что она мне нравится в простой одежде, с обычной гулькой на голове, без яркого макияжа, просто и трогательно, по-родному. Она не верит. Говорит, что хочет быть нарядной всегда и везде. Даже дома. © Подслушано / Ideer

На днях руководитель сказал, что мы должны ходить в штанах, а не в джинсах. Я надела темные джинсы и пошла на работу. За целый день никто не заметил, но под конец вечера один из коллег выдает: «Ты в джинсах? Нам же сказали, что нельзя». Я пожала плечами. Ну черные они, незаметно. И тут он начинает меня, чуть ли не крича, обвинять перед руководством. Парню 30 лет, он обвиняет 24-летнюю меня. До сих пор в шоке, что бывают такие. © Подслушано / Ideer

Мне почти 30 лет, со школы была неформалкой: ни сдержанной одежды, ни нормальных причесок, все друзья — такие же. Я видела в этом смысл, жизнь свою считала яркой и крутой, решалась на многие штуки только из-за того, что выглядела смелым и решительным человеком. Я повзрослела, меняю внешний вид, но вместе с кучей пирсинга и рваными кедами уходят та смелость и любовь к жизни. Теперь я просто трусиха в подвернутых джинсах и белых кроссовках, которая следит за укладкой и пользуется биде. © Подслушано / Ideer

Мама — директор магазина косметики, в свои 50 лет выглядит как моя сверстница. Однажды мы всей семьей гуляли в парке. Пока папа пошел за билетами на аттракцион, с нами захотели познакомиться двое парней моего возраста. А мне 21. Папа, высокий и спортивный мужчина, увидел эту картину маслом, подошел к нам сзади и сказал: «А ну отошли от моих дочек!» Те ребята бежали дальше, чем видели. А мы посмеялись и пошли кататься. © Карамель / VK

У меня фобия юбок. Как-то решилась я в лет 20 наконец юбку надеть. Возвращаюсь с учебы домой. Лечу, так сказать, на крыльях радости к родному дому, где ждал чудесный ужин. По людному проспекту лечу. Тут чувствую, что ноги в какой-то тряпке запутались. Надо же, думаю, совсем люди освинели, тряпки на проспекте выбрасывают! Собралась вслух возмутиться, но тут почувствовала свежий ветерок на ляжках и взгляды прохожих. Терять нечего, подняла юбку, надела на глазах всего народа. Первый и последний раз юбку надела. © Подслушано / Ideer

Надела на работу платье покроя «солнце», а под него — чулки. Шла с обеда, поднималась по лестнице, меня обогнала младшая дочь главбуха (10 лет). Как оказалось, она увидела на мне чулки и рассказала маме. И еще спросила, зачем я их ношу, ведь я же «вроде замужем». Всю вторую половину дня весь офис обсуждал мои чулки, манеру одеваться, поведение и отношения с мужем. Вот так я стала гулящей, просто надев на работу чулки. © Подслушано / Ideer

Мою подругу не взяли на работу, потому что она «слишком красивая». Менеджер в той конторе сказал, что подруга будет отвлекать сотрудников-мужчин и их производительность упадет. © Tom Hannemann / Quora

Поступила на второе высшее на технический факультет. На занятия почти не ходила, училась кое-как, так как работала полный день. Сессию вовремя не закрыла и пришлось идти в деканат, чтобы декан дал какое-то разрешение. Надела узкую юбку и каблуки, накрасилась поярче с тем расчетом, что декан, как и в моем первом универе, будет благосклоннее к красивым девушкам, а не к серым мышкам. Захожу вся такая намалеванная и с улыбкой на лице в кабинет декана, а декан — семидесятилетняя бабка. Послала она меня куда подальше и заставила сдавать даже те предметы, которые уже были в моем первом дипломе. © Подслушано / Ideer

Мой муж как-то обвинил меня в том, что у меня есть любовник, потому что я надела белые трусы. Потому что белые трусы надевают только для любовников. Дурак. © Подслушано / Ideer

© Подслушано / Ideer Однажды я стал менеджером по продажам в IT благодаря... рубашке! У меня не было опыта работы в этой области и я был в шоке, когда рекрутер заявил: «Вы застегнули верхнюю пуговицу и носите очки — думаю, вы надежный человек. Мы дадим вам шанс». © Dmitri Koteshov / Quora

Когда я покрасила волосы в черный, в школу вызвали мою маму. Педсовет спросил, как она позволяет мне такое. Мама ответила: «Она будущая женщина». На что тетки закатили глаза и выдали: «Понятно, в кого она такая». В этот же день мы забрали документы из этой гимназии и меня перевели в нормальную школу © Подслушано / Ideer

Недавно меня не взяли на работу из-за того, что я хорошо выгляжу! На собеседовании я услышала шепот двух теток: «Она не может здесь работать!» Затем меня отправили в другой кабинет, где девушки даже не удосужились начать собеседование. Мне прямо сказали: «Менеджер по персоналу считает, что вы слишком привлекательны». Я расплакалась и ушла. © Randa Sherif / Quora

Quora В детстве мама мне всегда покупала одежду на свой вкус. Она была не детской, не подростковой, а на каких-то своеобразных взрослых. Мне вообще не нравилась. Когда я говорила об этом маме, она ругалась и кричала, что у меня совсем нет вкуса. Меня часто гнобили в школе за мой нелепый внешний вид. И это маму тоже не останавливало: «Что ты слушаешь, кто что скажет? Думай своей головой». Будто она давала думать своей головой. В 14 лет сама заработала на первые джинсы — самый счастливый день. © Подслушано / Ideer

Мама подарила платье. Ужасное. Надеваешь — и тебе сразу 54. Я его закинула в шкаф и забыла. Потом начались проблемы в учебе. Надела на третью пересдачу экзамена первое, что попалось — это платье. Пришла, чтобы бороться до конца, а преподша внезапно без вопросов поставила мне 5 и заявила, что вот теперь она видит приличную девушку, а не хабалку в безвкусных шмотках. Я до сих пор в шоке. Вопрос был не в знаниях, а в том, как я одеваюсь?! Серьезно?! © Карамель / VK

Была у нас на работе девушка одна, нефигуристая от природы. Она очень комплексовала по этому поводу. В свой день рождения она нарядилась, сделала прическу, надела платье в клеточку. Но за секунду один коллега опустил ей настроение до нуля. Он перебрал самые изысканные комплименты и восхищенно сказал: «Вы сегодня такая красивая, ну прямо как... шахматная доска!» И парень искренне не понимал, что такого сказал. © Подслушано / Ideer

Были с супругой на свадьбе у знакомых. Во время очередного «проноса по мосту» от порыва ветра невеста ненадолго публично засветила трусы. Весьма стремные и по фасону, и по цвету. И уж явно не новые. Пока шла дальнейшая гульба, мы с женой перешептывались по поводу того, что могло стать причиной такого диссонанса с красивым нарядом невесты. Я прагматично предположил, что у нее не ко времени начались «эти дни». Супруга же настаивала, что это могли быть какие-то «счастливые» трусы. Под занавес церемонии моя женушка все-таки деликатно расспросила невесту по этому поводу. Мы оба оказались неправы. Та просто никогда не заморачивалась с нижним бельем. Утром надела то, что первым попалось под руку. © Подслушано / Ideer

Бонус: Как одно платье может изменить жизнь

У меня в жизни была черная полоса: с работы выперли, новую не могла найти никак, еще и парень изменил. Денег было на платеж по ипотеке через несколько дней, и все. Я гуляла по ТЦ и увидела обалденное платье: красное, по фигуре, шикарное просто. И очень дорогое, очень. Как магнитом притянуло в магазин, померила платье — идеально. И я его купила на последние деньги. Иду домой, реву, потому что денег не осталось. Дома надела это платье, наплакалась и легла спать. Утром проснулась от сообщения из банка — пришел перевод на 30 тысяч. И давняя подруга присылает сообщение: «Помнишь, ты мне давала взаймы десятку на бизнес десять лет назад? А я не вернула, потом забыла, потому что дура. Если бы не твои деньги, сейчас ничего бы и не было. Возвращаю в троекратном размере!» На следующий день приходит сосед сверху: «Мы там балкон красили, на ваш сильно накапали. Возьмите вот за неудобства, извините». И дает 5 тысяч. У меня балкон завален хламом, там ремонт надо делать, и мне все равно, кто и чем там накапал. Но деньгам рада! Вечером звонит бабушка по отцу. Говорит, что продала старую дачу, решила деньги разделить между мной и сводной сестрой, которую папаня тоже бросил. Говорит, мол, приезжай в банк и забирай деньги. Приезжаю, а там 350 тысяч! Чудеса! А через пару дней на мое резюме откликнулись несколько работодателей, и я нашла работу, очень хорошую. Красное платье берегу. Считаю, что это оно мне такую удачу принесло. © Подслушано / Ideer