20 человек выложили в сеть свои старые фото и доказали, что смелости им не занимать

У каждого из нас есть фотографии, которыми мы, мягко говоря, не гордимся. Снимки со школьной фотосессии или вовремя запечатленное подростковое бунтарство. Конечно, можно убрать это фото подальше в ящик. Но можно наоборот, поделиться ими с другими людьми и понять, что с незнакомцами из интернета нас объединяет гораздо большее, чем мы привыкли думать.

«Удивительно, что я не была популярной»

«До сих пор напрягает эта стрижка»

«Мама пришла посмотреть, как я играю с блэк-метал группой в общественном молодежном центре»

«1998. Выбрала эту прическу из книги»

«Мне сделали эту фотку в тематическом парке в 2004 году. Искренне не мог понять, почему все смеются»

«Я — девочка, на дворе 1996 год, на голове у меня лучшая стрижка от моей мамы. Очень рада, что Гарри Поттер тогда не был так популярен»

«Бабушка сфотографировала меня, когда мне было 8 лет, и я думал, что я самый крутой человек на этом круизе»

«Мой дедушка где-то в 1978»

«Когда ты хочешь быть готом, но при этом любишь сумочки с собачками (я слева)»

«Когда кто-то спрашивает: «Как жизнь?»

«У тебя такое же выражение лица, как у совы» © Forgetful8nine / Reddit

«Потому что мы оба не особо хотели фотографироваться» © laureli48 / Reddit

«Мама думала, что с этой прической я буду самым крутым ребенком»

Семейное фото. Оцените серьезность настроя

Он явно что-то задумал

«Моя жена»

«Была, наверное, во втором классе. Сама себе сделала прическу»

«Это были восьмидесятые. Других оправданий у меня нет»

«Как видите, в десять лет я уже была руководителем крутой риелторской фирмы»

«Пожалуй, худшее мое фото. Родители его еще и вставили в рамку и повесили в туалете»

«Проплакала всю дорогу до фотографа, но мама так и не разрешила мне снять этот пиджак»

Пиджак что, шел в комплекте с огромными ручищами? © Frankieneedles / Reddit

«Второй класс. Мама сделала мне стильные кудри, и я тут же стала женщиной средних лет»