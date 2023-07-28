20+ человек вырастили такой урожай, что его хоть в комедии снимай
Люди, у которых есть свой огород, обычно трудятся там, не покладая рук. Нет ничего слаще ожидания урожая. Но иногда грезы о кабачках-гигантах и помидорах размером с кулак разбиваются о суровую реальность. А в конце вас ждет бонус о том, что само слово «огород» содержит в себе некоторую подсказку.
Когда знакомые поделились урожаем огурцов и кабачков. Кабачок снизу
«Вырастил арбуз из семечек. Урожай оказался вкусным. Жаль, с размером не подфартило»
«Это венец моего земледелия»
«Когда месяцами гнул спину на огороде. И все не зря»
«Первый урожай кукурузы выглядит вот так»
«Даже не знаю, что сделать из ягоды: джем, пирог, сок или все сразу?»
«Три куста картофеля принесли свои плоды. На вкус тоже не очень»
«Весной я посадил 6 зубчиков чеснока, а осенью получил это»
«Я нанял телегу, чтобы увезти весь свой урожай помидоров»
Когда кабачков столько, что хоть всю деревню угощай
«Принимаю советы по консервации урожая»
Урожаище арбузов
Тыкву заказывали? А она выросла
«Кажется, мне пора менять профессию и заниматься выращиванием картофеля»
«Одна из луковиц тут не моя, но мало кто догадается, какая именно»
«Этот чили старался изо всех сил»
«Даже не знаю, как запихнуть этот гигантский арбуз в холодильник»
Лимонное дерево наконец-то начало плодоносить
«Когда ожидание от первого урожая кабачков разбивается о суровую реальность»
«Лапша с брокколи готова!»
«Мой гигантский ананас. Яблоко для масштаба»
«Из одной морковки можно сделать сок, а из второй — морковный пирог»
С таким урожаем перец больше покупать не придется
БОНУС: В каждой шутке есть доля правды
А какой урожай в этом году собрали вы? Похвастайтесь своими достижениями.
Фото на превью HoodDocumentary | Happy Belated / BBC
AdMe/Народное творчество/20+ человек вырастили такой урожай, что его хоть в комедии снимай
Поделиться этой статьёй