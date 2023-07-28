20+ человек вырастили такой урожай, что его хоть в комедии снимай

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Люди, у которых есть свой огород, обычно трудятся там, не покладая рук. Нет ничего слаще ожидания урожая. Но иногда грезы о кабачках-гигантах и помидорах размером с кулак разбиваются о суровую реальность. А в конце вас ждет бонус о том, что само слово «огород» содержит в себе некоторую подсказку.

Когда знакомые поделились урожаем огурцов и кабачков. Кабачок снизу

«Вырастил арбуз из семечек. Урожай оказался вкусным. Жаль, с размером не подфартило»

«Это венец моего земледелия»

«Когда месяцами гнул спину на огороде. И все не зря»

«Первый урожай кукурузы выглядит вот так»

«Даже не знаю, что сделать из ягоды: джем, пирог, сок или все сразу?»

«Три куста картофеля принесли свои плоды. На вкус тоже не очень»

«Весной я посадил 6 зубчиков чеснока, а осенью получил это»

«Я нанял телегу, чтобы увезти весь свой урожай помидоров»

Когда кабачков столько, что хоть всю деревню угощай

«Принимаю советы по консервации урожая»

Урожаище арбузов

Тыкву заказывали? А она выросла

«Кажется, мне пора менять профессию и заниматься выращиванием картофеля»

«Одна из луковиц тут не моя, но мало кто догадается, какая именно»

«Этот чили старался изо всех сил»

«Даже не знаю, как запихнуть этот гигантский арбуз в холодильник»

Лимонное дерево наконец-то начало плодоносить

«Когда ожидание от первого урожая кабачков разбивается о суровую реальность»

«Лапша с брокколи готова!»

«Мой гигантский ананас. Яблоко для масштаба»

«Из одной морковки можно сделать сок, а из второй — морковный пирог»

С таким урожаем перец больше покупать не придется

БОНУС: В каждой шутке есть доля правды