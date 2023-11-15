20+ человек забабахали такой ремонт в ванной, что теперь оттуда и выходить не хочется
Ванная комната — это место уединения, где мы можем расслабиться после тяжелого дня. Но, как и любая другая часть дома, она требует обновления, а то и капитального ремонта. И хотя ремонт — это всегда стресс, полученный результат стоит того. Оттого герои нашей подборки радостно делятся своим новым дизайном.
«Мы вложили много любви в это крошечное помещение»
«Тот, кто жил в многоэтажке, меня поймет: делать здесь перепланировку в ванных комнатах очень сложно»
- Как это возможно? Комната выглядит в два раза больше, чем была раньше! © Doragoramu / Reddit
«Все делал сам, кроме установки унитаза. Нам надоела коричневая плитка и очень захотелось иметь ванну»
«Брат отремонтировал мою ванную за 2 недели»
- Можешь одолжить мне своего брата? © 57**6c6c / Reddit
«Ремонт я делала сама и очень этим горжусь»
Новая ванная комната сделана в бежевых тонах стиля 80-х
«Очень довольна полученным результатом»
«Здесь много лет ничего не менялось. С ремонтом нам помог друг»
- Я обалдела, когда увидела вашу новую занавеску. Где вы ее нашли? © Outrageous_Cherry762 / Reddit
«На фото пол выглядит более серым, чем есть на самом деле»
«Я хотела еще и туалетный столик поменять, но было слишком поздно, ведь я уже уложила плитку»
- Я просто офигела, мне так нравится. Теперь попробую уговорить мужа сделать так же. © jmobizzle / Reddit
- Честно говоря, у моего мужа не было выбора. © Leather_Mud4904 / Reddit
«Мы не обращались к дизайнеру интерьеров, но вполне довольны тем, что получилось»
«Невероятно, насколько освещение может изменить комнату»
Ремонт здесь не делали с 1952 года
«Я давно хотела сделать ремонт, но мне не хватало смелости. Горжусь, что сделала все сама»
«Купили квартиру 70-х годов и выбрали простой дизайн»
«Рисунок на стене сделан вручную. Он вдохновлен обоями в стиле шинуазри»
«Мы с женой купили этот дом прошлой весной и сделали капитальный ремонт. В ванной мы полностью изменили планировку и визуально расширили пространство»
«Еще я подумываю покрасить шкафчик в зеленый цвет, чтобы он гармонично смотрелся с обоями»
«Я потратил на этот ремонт около $ 1000»
«До и после того, как мы освежили нашу ванную»
«Сделали ремонт ванной в стиле ретро»
- Выходи за меня. Я серьезно. Никто из моей семьи и друзей не разделяет мою страсть к ретро. © Dannysmartful / Reddit
В этой ванной не делали ремонт с 1968 года
- Ух ты, это что, полочки для специй? © AllezVites / Reddit
- Я просто купил ее в онлайн магазине. Это полка из натурального дерева. © Inevitable-Cat8814 / Reddit
Далеко не всегда все идет гладко во время ремонта. И все же люди охотно делятся байками о пройденных трудностях.
Фото на превью Inevitable-Cat8814 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек забабахали такой ремонт в ванной, что теперь оттуда и выходить не хочется
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