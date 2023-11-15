20+ человек забабахали такой ремонт в ванной, что теперь оттуда и выходить не хочется

Ванная комната — это место уединения, где мы можем расслабиться после тяжелого дня. Но, как и любая другая часть дома, она требует обновления, а то и капитального ремонта. И хотя ремонт — это всегда стресс, полученный результат стоит того. Оттого герои нашей подборки радостно делятся своим новым дизайном.





«Мы вложили много любви в это крошечное помещение»

«Тот, кто жил в многоэтажке, меня поймет: делать здесь перепланировку в ванных комнатах очень сложно»

Как это возможно? Комната выглядит в два раза больше, чем была раньше! © Doragoramu / Reddit

«Все делал сам, кроме установки унитаза. Нам надоела коричневая плитка и очень захотелось иметь ванну»

«Брат отремонтировал мою ванную за 2 недели»

Можешь одолжить мне своего брата? © 57**6c6c / Reddit

«Ремонт я делала сама и очень этим горжусь»

Новая ванная комната сделана в бежевых тонах стиля 80-х

«Очень довольна полученным результатом»

«Здесь много лет ничего не менялось. С ремонтом нам помог друг»

Я обалдела, когда увидела вашу новую занавеску. Где вы ее нашли? © Outrageous_Cherry762 / Reddit

«На фото пол выглядит более серым, чем есть на самом деле»

«Я хотела еще и туалетный столик поменять, но было слишком поздно, ведь я уже уложила плитку»

Я просто офигела, мне так нравится. Теперь попробую уговорить мужа сделать так же. © jmobizzle / Reddit

Честно говоря, у моего мужа не было выбора. © Leather_Mud4904 / Reddit

«Мы не обращались к дизайнеру интерьеров, но вполне довольны тем, что получилось»

«Невероятно, насколько освещение может изменить комнату»

Ремонт здесь не делали с 1952 года

«Я давно хотела сделать ремонт, но мне не хватало смелости. Горжусь, что сделала все сама»

«Купили квартиру 70-х годов и выбрали простой дизайн»

«Рисунок на стене сделан вручную. Он вдохновлен обоями в стиле шинуазри»

«Мы с женой купили этот дом прошлой весной и сделали капитальный ремонт. В ванной мы полностью изменили планировку и визуально расширили пространство»

«Еще я подумываю покрасить шкафчик в зеленый цвет, чтобы он гармонично смотрелся с обоями»

«Я потратил на этот ремонт около $ 1000»

«До и после того, как мы освежили нашу ванную»

«Сделали ремонт ванной в стиле ретро»

Выходи за меня. Я серьезно. Никто из моей семьи и друзей не разделяет мою страсть к ретро. © Dannysmartful / Reddit

В этой ванной не делали ремонт с 1968 года

Ух ты, это что, полочки для специй? © AllezVites / Reddit

Я просто купил ее в онлайн магазине. Это полка из натурального дерева. © Inevitable-Cat8814 / Reddit