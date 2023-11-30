20+ читателей ADME без прикрас рассказали, почему уволились в первый же день работы

Когда мы устраиваемся на работу, то чаще всего верим тому, что нам говорят на собеседовании. Это касается графика работы, условий, обязанностей, зарплаты, в конце концов. Но нередко на деле все оказывается совсем не так, как обещали. И это становится очевидно в первый день работы. Одни соглашаются с новыми реалиями и остаются работать, а другие, как герои нашей статьи, встают и уходят, не продержавшись и дня. О таких случаях рассказали наши читатели.