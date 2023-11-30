20+ читателей ADME без прикрас рассказали, почему уволились в первый же день работы
Когда мы устраиваемся на работу, то чаще всего верим тому, что нам говорят на собеседовании. Это касается графика работы, условий, обязанностей, зарплаты, в конце концов. Но нередко на деле все оказывается совсем не так, как обещали. И это становится очевидно в первый день работы. Одни соглашаются с новыми реалиями и остаются работать, а другие, как герои нашей статьи, встают и уходят, не продержавшись и дня. О таких случаях рассказали наши читатели.
- Было 2 случая.
1. Это было у парикмахера. Мне было лет 18, искала свою профессию. В первые 10 минут я поняла, что мне противно трогать чужие волосы и кожу на голове. И к тому же я не могла дышать из-за химии в краске для волос. Через 20 минут я ушла.
2. В ресторане. В первые 5 минут на меня накричали, что я ничего не делаю. А я только зашла, переоделась и помыла руки. Еще даже не знала что где. Я сразу ушла. Через день нашла хорошую работу, с добрыми коллегами. © Музыка Искусство
- После университета не смогла найти работу по своей профессии. Решила пойти хоть куда-нибудь. Один день проработала оператором в такси. Во-первых, мои уши «завяли» от отборного мата моих женщин-коллег. Во-вторых, надо было лгать, что такси приедет через 5 минут, хотя я точно знала, что оно даже через 20 минут не приедет. И, соответственно, приходилось выслушивать злых клиентов. Ушла после первого дня домой и не вернулась. © Yadviga Günther
- Два раза было такое со мной. Первый раз моя соседка по кабинету оказалась жуткой матерщинницей: она просто разговаривала матом. Я не вынесла и полдня. А второй раз фирма арендовала помещение в каком-то старом здании. Повсюду стоял какой-то странный запах, невыносимый для меня. Оба раза я не призналась в истинных причинах ухода. © Olga Pens
- Ехала до работы полтора часа, дважды чуть не попала в аварию, чуть не сломала ногу на лестнице офиса, потом дали кучу заданий с поездками по городу без оплаты дорожных. Объем дали такой, что нереально успеть все без телепорта. Вечером ушла домой и не вернулась. © Геля Воронина
- На собеседовании ходили вокруг до около, толком не рассказав об обязанностях. Как оказалось, работа на улице, надо ловить людей и консультировать, предлагая услуги. Немного не так я представляла работу менеджера по продажам. Даже не предупредили людей о том, что мы будем на улице работать. Я не оделась по погоде, а на улице дождь, дубарь. Меня хватило на 20 минут. © Olena Chemoidan
- Пообщалась с уже работающими там сотрудниками и ушла. © Анна Забазнова
- Уволилась в первые 10 минут работы. По телефону все обговорили, а на рабочем месте выяснилось, что график другой будет. © Аня Ващенко
- Первый же день на холодных звонках в крупной телекоммуникационной компании. И я поняла, что ни за что не буду никому ничего впаривать. Уволилась до обеда. © Zali Assai
- Ушла в первые 20 минут: хамство «руководителя» зашкаливало. Хорошо, что я для себя так быстро вывод сделала и не стала терпеть, например, месяц. © Jelena Kamarik
- Ехал долго с пересадками. Смотрю, опаздываю, а я даже кофе не попил. Короче, сделал паузу, купил кофе, съел круассан. Подумал, что такие гонки мне ни к чему, отписался, что не заинтересован в этой работе, сел в метро и поехал домой. © Oleg Smith
- Один день поработала администратором. За этот день намотала 20 км ходьбы в 4-этажном здании. Взяла расчет за этот же день и не вернулась. Еще 3 дня лежала неподвижно. Домашние еще смеялись надо мной. Мол, один день поработала и 3 дня в коме. © Насыйкат Калмурат Кызы
- Хотела научиться профессионально делать суши. Пошла устраиваться сушистом. Первый день стою, делаю суши. Час делаю, два, три... Семь. Уже не могу, надоело. Посмотрела на часы... Прошло 40 минут. Ушла, извинившись. Шеф вслед спросил, может дело в зарплате? Мол, можем договориться. Нет, говорю, спасибо. Для себя — ок, а профессионально — вообще не мое. © Анжела Зверева
- Была беременна на начальных сроках. Врать руководству не хотела, сказала как есть. Меня взяли, видимо никого не могли найти, раз пошли на такое. В итоге 12 часов сидела, к вечеру сильно отекли ноги. Еще и начальник все время через камеру сидит и смотрит. Ушла и не вернулась. © Регина Ербулатовна Сегизекова
- Лет 25 назад было. Конкурс на руководителя отдела. Длился чуть ли не 3 месяца. Зарплата по тем временам заоблачная — $ 800. Выиграл конкурс, хоть и нелегко было. Пришел принимать дела. И тут мне показывают договор на работу, где указана моя зарплата — $ 300. У меня законный вопрос, как так? Ведь в конкурсе все было оговорено. Мне ответили, что сначала я поработаю, а потом они уже увеличат до 800. На что я ответил, что, если работа начинается с обмана, то ждать чего-то хорошего дальше нет смысла. И ушел. © Алексей Сливаев
- Однажды устраивался в одну компанию. Пришел пораньше, сходил бухгалтерию, в отдел продаж, познакомился с коллективом. Все такие приветливые, чуть не кланяются. Безопасник чуть ли не за руку в кабинет проводит, во главу стола меня садит. Начинается совещание, все меня спрашивают, как сделать то, это, что я посоветую? Ну, думаю, хорошая компания, душевная. В середине совещания у безопасника звонит телефон, он сразу аж в лице меняется. Оказывается, новый директор, за которого меня приняли, заблудился на территории. После такого пассажа в работе мне отказали. Хотя я вроде только дельные советы давал. © Dmitry Chizhikov
- Стали рассказывать, как подделать печать в фотошопе. Работа маркетологом должна была быть. Ушла и не вернулась. © Татьяна Смоленская
- Проработала официанткой пару часов. Мне нахамила клиентка, я ей в ответ. Меня выставили. © Irina Anish
- Один день отработала в ресторане. Увидела, чем там кормят людей и решила, что я не смогу приносить людям это и желать приятного аппетита. © Jekaterina Maknickas
- Устроилась в дом присмотра за пожилыми людьми. К вечеру разрыдалась и уволилась. © Елизавета Коваленко
- Моя руководительница говорила со мной по телефону и жрала при этом. Я даже родственникам этого не прощаю. © Наталия Соколова
- Устроилась в ритуальное агентство. Мои обязанности: принимать заказы от родственников умерших, деньги от заказа класть в общий стол, при этом в зале сидят еще два человека. Спросила, что, если будет недостача, как решаем? Ответ: «Этих двух девочек я давно знаю, так что если будет недостача, то это только вы».
А еще нужно иметь красивый почерк, чтобы подписывать ленты на венках. Также в свободное от клиентов и подписывания венков время нужно в подсобке оббивать гробы тканью. Но только так, чтоб симпатично было. Рабочая неделя без выходных. В воскресенье — до 14:00. За это все предлагалось половина минимальной ставки. © Ляля Паторжинская
- «Уволилась» перед собеседованием. Мне было 18 лет, устраивалась продавцом в магазин одежды. В ожидании собеседования услышала разговор менеджера по персоналу. Они рассуждали, кто вообще в здравом уме пойдет работать 12 часов за такую зарплату... Я с ним согласилась и ушла. © Caterina Libro
- Это был завод по производству пластиковой тары. Офис находился в другом крыле завода, но этот запах... Он был повсюду. Когда пришла домой, то и одежда, и волосы пахли пластиком. Запах жуткий. Не вышла на второй день. © Nagima Kernei
- Поискала давно работающих там людей, чтобы задать пару вопросов, и не нашла. Все работали там месяца два-три. Задумалась. Оказалось, что на время испытательного срока зарплата существенно меньше, а после окончания испытательного срока людей увольняли. Экономили на оплате. Ну, я и ушла тут же. © Tatjana Zueva
- Когда я пришла в первый день, мне сообщили, что туалета тут нет, надо самой бегать, искать у соседей. Если бы это был магазин у вокзала, то все понятно, но это был офис и работа с иностранными поставщиками. Давно это было, но до сих пор помню, как домой летела после первого дня. © Sana Caram
Вот еще 18 человек, чья копилочка полна фееричных рассказов о работе.
AdMe/Народное творчество/20+ читателей ADME без прикрас рассказали, почему уволились в первый же день работы
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