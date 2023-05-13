20 чудаковатых клиентов, после общения с которыми взять бы и уволиться

Людям, чья работа связана с обслуживанием клиентов, наверняка следует выдавать награды за выносливость и чувство юмора. Ведь как без них обойтись, если постоянно сталкиваешься с требованиями вернуть деньги за уже съеденные продукты или трудиться в законный выходной? А если вдруг кто-то просит пополнить баланс на своем телефоне? А ты в аптеке работаешь.