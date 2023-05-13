20 чудаковатых клиентов, после общения с которыми взять бы и уволиться
Людям, чья работа связана с обслуживанием клиентов, наверняка следует выдавать награды за выносливость и чувство юмора. Ведь как без них обойтись, если постоянно сталкиваешься с требованиями вернуть деньги за уже съеденные продукты или трудиться в законный выходной? А если вдруг кто-то просит пополнить баланс на своем телефоне? А ты в аптеке работаешь.
- Работаю в интернет-магазине техники. Недавно позвонила женщина на горячую линию, с упреком сказала: «Я вообще-то сейчас не могу говорить!» — и бросила трубку. Действительно, и чего это я? © Подслушано / VK
- Работаю в магазине косметики. Уже 2 недели к нам по утрам приходит девушка. Красится, якобы пробуя косметику, и уходит. Использует тоналку, тени, тушь, румяна. Я с ней пыталась говорить, мол, это некрасиво. А она мне выдала: «Клиент всегда прав! У вас в магазине тестеры для чего? Чтобы клиенты пробовали! Так почему вы меня ограничиваете?» © Подслушано / Ideer
- У моей знакомой-продавца мужчина купил копченую курицу. А через 3 дня принес кости и попросил вернуть деньги по весу, так как кости он не ест. © Ludmila Tsurkova
- Как-то перед экскурсией проводила инструктаж. Мол, где туалеты и все такое. Так одна дамочка прямо посреди этой речи велела мне заткнуться. Как это так, ее задерживают. Вся группа аж замолчала и испуганно глянула на меня. Ну а я перевела дух и просто сказала: «Надеюсь, вы хорошо проведете время». © NemesisTheQueen / Reddit
- Лет 10 назад супруга работала в кол-центре мобильного оператора. Звонит человек:
— Какой у меня баланс?
— Назовите Ф. И. О., пожалуйста.
— А вы что, по номеру телефона не видите?
— К сожалению, нет. Назовите Ф. И. О., пожалуйста.
— Такой-то Такойтович.
— Такой-то Такойтович, вас нет в нашей базе.
— Как нет, вы там офигели? — переходит на визг.
— Такой-то Такойтович, подскажите, пожалуйста, услугами какого оператора вы пользуетесь?
— Вот такого, какого же еще?
— Такой-то Такойтович, вы позвонили другому мобильному оператору.
— И что? Какая разница! Вы что, там посмотреть не можете? — перешел на ультразвук.
— К сожалению, нет, у каждого оператора своя база клиентов.
— Ах вы, такие-сякие, я 20 минут на линии ждал своей очереди, а вы мне помогать не хотите! Я на вас всех натравлю! — и бросил трубку. © unknown author / Pikabu
- Я детский стоматолог. На вопрос о том, сколько лет ребенку, мама не ответила, ведь «по понедельникам возраст не говорят». © Елена Долинца
- В нашу кафешку каждый день на завтрак приходила одна дамочка, и каждый раз она устраивала скандал. Мол, заказывала одно, а принесли другое. В какой-то момент я уже не выдержал. Дал ей свой блокнот, ручку и говорю, мол, сами запишите то, что хотите заказать. И инициалы поставьте. В общем, в тот день она впервые ни на что не жаловалась. Только потом требовала, чтобы впредь ее обслуживал только я. © Throwaway583thisdumb / Reddit
- У меня была клиентка, хотела заказать мебель. Я говорю, мол, приходите в любой день, кроме вторника, у меня будет выходной. А она такая: «Ой, а я только во вторник как раз и могу прийти». Я не очень хотела ехать на работу в свой выходной, тем более что живу далеко. Но согласилась, дескать, приходите. И уточняю: «Вы во сколько будете? Я ведь приеду только ради вас». Отвечает, что к 10 утра подойдет. Хорошо, я приезжаю. Жду ее час, два. Не приходит. Я звоню, она не отвечает. Я прождала до часа дня, она так и не появилась. Больше в свой выходной я никогда не соглашалась выходить ради кого-то, кто не может в другой день. Неблагодарное это дело. © Nadia Koroleva
- Звонок:
— Тут на компе сообщение вылезло. Что надо делать?
— А что там написано?
— Там написано «Чтобы продолжить, нажмите „ОК“».
— А какие кнопки там есть?
— Одна только есть, «ОК».
Может, кто объяснит, как это так получается у людей? © gitkv / Pikabu
- Был один кадр. Дает мне купюру, я даю сдачу. А он начинает вопить, что вообще-то дал мне купюру в 2 раза больше и сдачи тоже должно быть больше! Вот только он был моим первым покупателем, и я просто показала, что у меня нет больших купюр. Но он все равно мне не поверил. © kvmcc / Reddit
- Работаю в фотомастерской. У нас много разных услуг, в том числе ретушь фотографий. Недавно девушка приносит старые снимки, просит восстановить по возможности. Беру работу, озвучиваю цену и срок. И тут понеслось! «Неделю?! Да я в интернете ролик видела, как это делают. Он шел 5 минут. Так что вы делайте, а я на стульчике тут посижу!» Отказалась, ибо ну его. Надеюсь, она нашла мастера, который делает работу с той же скоростью, что была в сжатом для ролика видео. © Подслушано / VK
- Я врач. Часто сталкиваюсь с тем, что когда вызываешь пациента по фамилии на прием из зала ожидания, например «Иванов!», то из толпы раздается «Здесь!», а далее никакого движения не происходит. Люди реально считают, что мы периодически проводим перекличку ожидающих? © Ellen Munck
- Работаю в аптеке. Ко мне часто забредают люди, которых я называю «потеряшки». Потому что они спрашивают о наличии вещей, которых в аптеке быть не может: батарейки, пополнение счета, малина на развес. Недавно вот парень заходил. Он сказал: «А зачем я сюда вообще зашел?» — и вышел. © Подслушано / Ideer
- Иногда поражаюсь выдержке сотрудников, работающих с людьми. Сам стал свидетелем ситуации в офисе мобильного оператора. Бабушка очень солидного возраста возмущается, что ей что-то там отключили. Сотрудница: «У вас закончился пакет интернета». Бабушка: «А что такое интернет? Я же телефоном просто для звонков пользуюсь. Какой еще такой интернет?» Сотрудница берет телефон, долго его изучает: «Смотрите, тут у вас „Одноклассники“, „ВКонтакте“, WhatsApp, Viber. Все эти приложения используют интернет». Бабушка: «Да я ничем этим не пользуюсь! Они присылают какие-то видео, я их смотрю и сразу удаляю! Почему в прошлом месяце интернет не кончился, а в этом кончился?» И так по кругу на повышенных тонах. Пожалел, конечно, девушку. Она спокойно пыталась все объяснять. © Miralok / Pikabu
- Помню кадра, который оставил на чай самую мелкую монетку. А потом плюнул на нее. © Meamater / Reddit
- У меня была клиентка с ворохом скидочных купонов. Так вот, она выбрала скидку в 10 % вместо 20 %. Пытался ей объяснить, что так менее выгодно, но бесполезно, она не поверила. © Peanut2ur_Tostito / Reddit
- Муж отправил смету на ремонт клиенту. Тот ответил, что дорого, и нанял других исполнителей. Те получили аванс и слиняли с объекта. Ну и клиент снова звонит мужу, договаривается о работе. Муж просит аванс. Клиент отвечает, что уже заплатил за материалы: «Я что, еще и вам должен заплатить?» Вот только материалов-то на объекте нет. В общем, они не договорились. Причем мужчина искренне возмущался и не понимал, почему должен платить еще раз. © Ольга Сулавко
- Как-то приготовили одной дамочке бургер, а она вернулась и заявила, что нашла в нем светлый волос. И все бы ничего, но все наши сотрудники были брюнетами, а блондинкой была сама клиентка. © whatlife-is / Reddit
- Работала в банке администратором, и всех проблемных клиентов отправляли ко мне. Такой козел отпущения. Терпела как могла. И вот однажды пришел мужик, который начал кричать, что я тупая и за свою зарплату должна его вокруг него хороводы водить. Терпение лопнуло, и я сказала ему: «За свою зарплату я могу далеко послать вас!» Его лицо я помню до сих пор. Меня не уволили, просто лишили квартальной премии, но это, честно, стоило того. © Подслушано / Ideer
- Покупатель потребовал вернуть деньги за вес пакета, в котором купил помидоры. С каменным лицом отдала ему 5 копеек. Удивился, что мало. Я при нем пересчитала на калькуляторе и показала, что вернула даже больше. Разозлился, отошел и издалека уже кинул в меня конфетой. Отомстил. © New Born / ADME
Порой действительно сталкиваешься с такими незабываемыми личностями, после общения с которыми приходится повторять себе: «Спокойно, вдох-выдох». Или сразу заявление об увольнении писать.
AdMe/Народное творчество/20 чудаковатых клиентов, после общения с которыми взять бы и уволиться
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