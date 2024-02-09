20+ чумовых историй от тех, чей рабочий день пошел наперекосяк
За свою жизнь мы проводим на работе 90 тыс часов. Работа вызывает приятные эмоции и серьезные переживания, там мы заводим друзей и даже нажимаем врагов, а еще она — источник бесконечных комичных ситуаций и курьезных провалов, о которых многие пользователи не порочь рассказать в сети. Ярчайшие из этих случаев превращаются в статьи, и вот одна из них. Наверняка эти истории покажутся вам близкими.
- Я работала в пункте выдачи заказов. Пришла женщина, у которой заказ был в почтомате, но она очень хотела получить его у нас. И не понимала, почему нельзя. © NoitaU / Pikabu
- Недавно на работе подошла язвительная коллега и буквально нажаловалась, что другой коллега сделал маникюр. Никакого лака, нет, просто человек в салоне привел руки в порядок. Я говорю: «Ну и что?», а она возмущенно заявляет: «Ну как же?! Чтоб мужчина и маникюр делал, фу!» Но почему у мужчины не может быть ухоженных красивых рук? Мои потуги объяснить это ей успехом не увенчались. © SmartPeguin / Pikabu
- Я разговаривал по телефону через наушники и подошел к кулеру, чтобы наполнить бутылку. Мои собеседники замолчали, а затем из них спросил: «Ты что, только что сходил в туалет?» Я попытался оправдаться, но, кажется, мне не поверили. © SnooSongs8782 / Reddit
- Я только что получила работу мечты и усердно работала. Однажды поздно вечером в офисе остались только я и начальница. Я изо всех сил старалась произвести на нее впечатление: копалась в бумагах с серьезным видом и грызла ручку. Начальница подходит попрощаться, замирает и говорит: «Ой, у тебя чернила на лице». Я думала, что это просто небольшое пятнышко, и разговаривала с ней еще минут 10. А потом я пошла в туалет и увидела в зеркале, что чернила размазаны по всему лицу, губам и даже зубам! Впечатление я, конечно, произвела, но не совсем то, на которое рассчитывала. © Mysterious_Sock_1948 / Reddit
- Я курьер. Подъезжаю на адрес, частный дом. Вижу, что оплата через терминал, но стоит комментарий: «Оставьте заказ у калитки». Звоню, трубку берет девушка. Я: «Привез заказ, стою у ворот». Девушка «Вы читать умеете? Там в комментарии что указано?» Я: «Что оплатите заказ картой курьеру». Она: «Там написано „оставить у калитки“!» Я: «Сначала необходимо оплатить заказ». Она: Не отнимайте у меня время, я работаю! Оставьте! Я позже оплачу!" Я: «К сожалению, это невозможно. Вы можете оплатить заказ сейчас и...». Она: «Вы меня слышите?! Мне некогда!» И бросила трубку. Я поехал дальше. Она потом звонила и кричала, что ей ребенка нечем кормить, а на меня она напишет жалобу. Заказ ей доставил позже другой курьер. © nmk0902 / Pikabu
- На работе надел наушники и слушал Моцарта до тех пор, пока не получил сообщение от коллеги: «Твоя музыка очень громкая!» Оказалось, что я забыл подключить наушники к ноутбуку, и все это время она играла через динамики, причем так громко, что мне казалось, что она у меня в наушниках. Стыдно перед коллегами. © bobwire / Reddit
- Работала в маленькой фирмочке. Несколько лет все было прекрасно, а потом директор начала заваливать работой и задерживать зарплату, а вопросы по поводу денег просто игнорировать. И вот в очередной завал она мне такая: «Ну ничего, придешь раньше и сделаешь!» Тут я уже стала закипать и сказала: «Не приду». А она в ответ: «А у тебя что, дела есть?» Это был мой последний день там. © Memebebe / Pikabu
- Я кассир в книжном. Вечер, на кассе полно народу. Женщина лет 60-ти покупает 2 книги. Дает мне скидочную карту для постоянных покупателей. Плюс на одну книжку акция была, по сумме вышло вдвое меньше. Называю сумму, а тетка как возмутится: «Вы не имеете права делать скидку без согласия покупателя! Зачем тогда на книгах ценники, если на кассе выходит другая сумма?!» Позвонила на линию горячей связи и нажаловалась! © AkulaLola / Pikabu
- Я надел на корпоратив красную рубашку и черный галстук. Оказалось, что у официантов в ресторане такая же форма. И да, кто-то из коллег попросил меня принести напитки. © Every1SayIMBoss / Twitter
- Работала в детском саду воспитателем. Слышу, опоздавшие пришли: папа дочурку привел. Я начинаю строго их отчитывать: «Опаздывать плохо, и девочка ваша снова осталась без завтрака». Гляжу, а папашка еле смех сдерживает. Я еще строже ругаюсь. Он улыбается во весь рот и выдает: «Вы сегодня прекрасно выглядите!» И сбежал. Смотрю вниз: юбка у меня задралась почти до пояса. © Подслушано / VK
- Несколько лет назад директор ездил с проверкой по всем магазинам сети. В середине этого тура он разослал сотрудникам письмо, где говорилось, что все хорошо и он всем доволен. Я переслал письмо коллеге и добавил: «Ага, вряд ли он скажет то же самое, когда доберется до нас». И, конечно, я послал это письмо не коллеге, а директору. © PDThornton_esq / Twitter
- Много лет назад работала в банке. Для себя распечатала несколько листов личной переписки с парнем, а потом не могла найти, куда их задевала. В конце концов я поняла, что прикрепила их к кредитным отчетам. © RMCunliffe / Twitter
- Однажды я отпросился у начальника под предлогом болезни, а сам поехал на собеседование в другую компанию. Но то же самое сделал и мой босс — я встретил его там в зале ожидания. И да, никто из нас ту работу не получил. © mgtd76 / Twitter
- Мы с другом в студенчестве работали в кафе. И однажды он случайно залил майонез в миксер для молочных коктейлей. На удивление мы получили всего пару жалоб, а всем остальным очень даже понравился шоколадно-майонезный коктейль. © bracestower / Twitter
- Бывший коллега каждое утро приходил на работу и клал в холодильник пирожок-ватрушку, после него приходила женщина и клала туда свою еду. Таким образом, она всегда, когда открывала холодильник, видела разные ватрушки, но думала, что это одна и та же. И через 2 недели на фиг выкинула свежую ватрушку, чтобы коллега не отравился. Говорят, лицо у него было ошалевшее, когда на его глазах его ватруха летела в помойку. © friel / Pikabu
- Много лет назад довелось мне работать старшим переводчиком в крупной компании. Было важное совещание, все шло хорошо, но тут речь зашла об оборудовании для удаления желчного пузыря (компания занимается мясопереработкой). Возникла неловкая пауза, директор смотрел на меня, я на своих переводчиков, и у всех в глазах читалось: «Файл пуст». Никто не знал, как по-английски «желчь». Ситуацию спас один и датских партнеров, он спросил: «Oh! it’s about yellow stuff?» Наш директор, глупо улыбаясь, ответил: «Yes». И совещание продолжилось. Если адаптировать слово «stuff», то это вроде нашего «фигня». Вот мы и сидели, молодые дипломированные специалисты, и наблюдали, как взрослые и серьезные дяденьки то и дело повторяют «желтая фигня», обсуждая важные вопросы и многомиллионные контракты. © MissLoyality / Pikabu
- Я оставил в метро папку с документами на многомиллиардный иск. Ее нашел какой-то бездомный парень и продал адвокату за кругленькую сумму. К счастью, там не было каких-то секретных документов, но меня все равно уволили. © Shady_Milkman / Reddit
- Раньше я работал в большой компании, и несколько месяцев на вешалке прямо передо мной висело уродливое пальто. Никто его не носил и не забирал. В конце концов я не выдержал и выкинул его. Потом оказалось, что это было пальто моего босса. © johnszim / Twitter
- Давным-давно мне надо было встретиться с актером Брайаном Коксом и взять у него интервью для журнала. Встречу назначили около магазина. Вокруг было много людей, но своего собеседника я не видел. Прошло много времени, толпа рассосалась, остались только я и какой-то коротышка. Мы с ним оба посматривали на часы и перекидывались понимающими взглядами. В конце концов я не выдержал и решил уйти. Через 5 шагов меня осенило, я оглянулся на коротышку и в ужасе прошептал: «Брайан?» — «Да!» Надо ли говорить, что наше интервью прошло слегка напряженно. © AliCatterall / Twitter
- Однажды я получил письмо с вирусами и решил рассказать коллегам об опасности. Разослал всей компании предупреждение, прикрепил пример письма с вирусом, чтобы они знали, как оно выглядит. Но только вот забыл удалить сам вирус. © Entropy72 / Twitter
- Придя с работы, я обычно сразу снимаю с себя всю одежду и иду в душ. В то утро я сильно опаздывала, поэтому быстро напялила вчерашние штаны и побежала на работу. К моему ужасу, в штанине застряли трусы и выпали уже в офисе. Так они и валялись там несколько дней: никто не хотел их поднимать. И я не стала: боялась, что все поймут, чье это белье. © StellaPurrCam / Twitter
Если вам хотелось бы почитать и другие истории о работе, то их у нас еще много. Вот некоторые из них:
AdMe/Народное творчество/20+ чумовых историй от тех, чей рабочий день пошел наперекосяк
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