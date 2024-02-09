20+ чумовых историй от тех, чей рабочий день пошел наперекосяк

За свою жизнь мы проводим на работе 90 тыс часов. Работа вызывает приятные эмоции и серьезные переживания, там мы заводим друзей и даже нажимаем врагов, а еще она — источник бесконечных комичных ситуаций и курьезных провалов, о которых многие пользователи не порочь рассказать в сети. Ярчайшие из этих случаев превращаются в статьи, и вот одна из них. Наверняка эти истории покажутся вам близкими.