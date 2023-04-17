20+ жутких и странных фото, которые проверят на прочность ваши нервы

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В мире столько неординарных, а порой до жути странных вещей, что иногда просто не знаешь, какой сюрприз тебя может ожидать. Смельчаков из нашей статьи не сможет напугать ни один ужастик, ведь в их бытовой жизни случались курьезы покруче любых паранормальных явлений из кино.

Иногда лучше не знать, что находится в глубине маминого холодильника

«Сегодня утром моя машина покрылась инеем, очень похожим на волосы»

«Собака выкопала ужасающее нечто из-под листьев и бесилась с этой штукой всю прогулку. Оно длиной около 40–50 см. Не знаю, что это может быть вообще»

Выглядит так же, как игрушка моих детей из зоопарка насекомых. Может, это она? Попробуйте ткнуть ее палкой и проверить, сделана ли эта вещь из силикона.

Инопланетная тыква

«Пугало ручной работы или статуя? Я часто хожу мимо этой красавицы, наряды иногда меняются»

Внутри воздушного шара растет плесень

Труба позади заправки так долго подтекала, что в итоге разъела тротуар

«Я отжал 2 больших огурца, и получилась вот такая странная зеленая вода»

«Переезжаю из дома. В подвале оставил подарочек новым любознательным жильцам»

Дверь этой душевой кабинки повидала многое

Ночной кошмар любой модницы

«Мама взяла у меня поносить новые туфли и забыла их в машине. Вот почему я ненавижу одалживать свои вещи! Сегодня она нашла их в таком виде».

«Пятно на моем пуфике похоже на руку маленького инопланетянина»

«Разделочная доска на работе. Это плесень? Менеджер говорит, что я ошибаюсь»

«В Токио я нашел автомат, который изготавливает брелоки в виде плесени»

«При взгляде на витрину у меня побежали мурашки по коже»

«Здесь вы найдете что-то особенное».

«Ступени в никуда в подвале нашего нового дома»

Фильтр для воды замерз, и во льду с одной стороны образовались вот такие необычные туннели

«Сегодня над моим рабочим местом ни с того ни с сего обвалился потолок»

«Эта жуткая картина висит над моей кроватью в квартире, которую я снял»

«Я работаю охранником в университете. В медицинском корпусе есть манекены с имитацией внутренних органов человека. Я обязан проверять здание и закрывать его на ночь»

У хозяина этого сада определенно хорошее чувство юмора

Это головы манекенов из школы красоты. Сначала они имеют длинные волосы, и ученики практикуются на них, пока не отрежут все пряди. Многие выпускники оставляют их себе на память или как пугающий посторонних реквизит. © Syllogism19 / Reddit

«Это зловещее дерево стоит в местном океанариуме»

Счастливой Пасхи?

«Старая лошадка-качалка в педиатрическом отделении здешней больницы»