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20+ жутких и странных фото, которые проверят на прочность ваши нервы

Народное творчество
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В мире столько неординарных, а порой до жути странных вещей, что иногда просто не знаешь, какой сюрприз тебя может ожидать. Смельчаков из нашей статьи не сможет напугать ни один ужастик, ведь в их бытовой жизни случались курьезы покруче любых паранормальных явлений из кино.

Иногда лучше не знать, что находится в глубине маминого холодильника

«Сегодня утром моя машина покрылась инеем, очень похожим на волосы»

«Собака выкопала ужасающее нечто из-под листьев и бесилась с этой штукой всю прогулку. Оно длиной около 40–50 см. Не знаю, что это может быть вообще»

  • Выглядит так же, как игрушка моих детей из зоопарка насекомых. Может, это она? Попробуйте ткнуть ее палкой и проверить, сделана ли эта вещь из силикона.

Инопланетная тыква

«Пугало ручной работы или статуя? Я часто хожу мимо этой красавицы, наряды иногда меняются»

Внутри воздушного шара растет плесень

Труба позади заправки так долго подтекала, что в итоге разъела тротуар

«Я отжал 2 больших огурца, и получилась вот такая странная зеленая вода»

«Переезжаю из дома. В подвале оставил подарочек новым любознательным жильцам»

Дверь этой душевой кабинки повидала многое

Ночной кошмар любой модницы

«Мама взяла у меня поносить новые туфли и забыла их в машине. Вот почему я ненавижу одалживать свои вещи! Сегодня она нашла их в таком виде».

«Пятно на моем пуфике похоже на руку маленького инопланетянина»

«Разделочная доска на работе. Это плесень? Менеджер говорит, что я ошибаюсь»

«В Токио я нашел автомат, который изготавливает брелоки в виде плесени»

«При взгляде на витрину у меня побежали мурашки по коже»

«Здесь вы найдете что-то особенное».

«Ступени в никуда в подвале нашего нового дома»

Фильтр для воды замерз, и во льду с одной стороны образовались вот такие необычные туннели

«Сегодня над моим рабочим местом ни с того ни с сего обвалился потолок»

«Эта жуткая картина висит над моей кроватью в квартире, которую я снял»

«Я работаю охранником в университете. В медицинском корпусе есть манекены с имитацией внутренних органов человека. Я обязан проверять здание и закрывать его на ночь»

У хозяина этого сада определенно хорошее чувство юмора

  • Это головы манекенов из школы красоты. Сначала они имеют длинные волосы, и ученики практикуются на них, пока не отрежут все пряди. Многие выпускники оставляют их себе на память или как пугающий посторонних реквизит. © Syllogism19 / Reddit

«Это зловещее дерево стоит в местном океанариуме»

Счастливой Пасхи?

«Старая лошадка-качалка в педиатрическом отделении здешней больницы»

Паркинг, где не захочется оказаться ночью в одиночестве

Для любителей пощекотать себе нервы мы приготовили еще несколько любопытных статей:

Фото на превью likeneelyohara / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20+ жутких и странных фото, которые проверят на прочность ваши нервы
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