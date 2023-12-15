20+ детей, которые побывали у родителей на работе и насмешили весь коллектив

Поход с мамой или папой на их работу становился для многих из нас настоящим событием. Еще бы, ведь там можно было посидеть за компьютером, увидеть, как делают лекарства и шоколадки, или даже дать важный совет начальнику. Вот только родители иногда не знали, куда глаза прятать из-за наших проделок и детской непосредственности.