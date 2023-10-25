20+ детских высказываний, от которых даже родителям придется спать при включенном свете

Маленькие дети порой говорят своим родителям такие фразы, что волосы на голове начинают вставать дыбом. Зачастую такие ситуации можно списать на бурную фантазию. Однако в те моменты, когда малыши произносят что-то, о чем они никак не могли знать, невольно начинаешь задумываться о чем-то мистическом.