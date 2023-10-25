20+ детских высказываний, от которых даже родителям придется спать при включенном свете
Маленькие дети порой говорят своим родителям такие фразы, что волосы на голове начинают вставать дыбом. Зачастую такие ситуации можно списать на бурную фантазию. Однако в те моменты, когда малыши произносят что-то, о чем они никак не могли знать, невольно начинаешь задумываться о чем-то мистическом.
- Возвращались как-то из садика с 4-летним ребенком. Зашли в подъезд дома. И тут он резко остановился, посмотрел на потолок во все глаза и говорит: «Бабушка!» Переспрашиваю: «Какая?» Он берет меня за руку и ведет на 3 этажа выше, где жила одинокая женщина. Стучусь в дверь, а открывает ее сын: «Да, умерла. Сегодня 9 дней». © Mishanova Mariya
- Как-то раз сынок сказал мне: «Мама, когда я был большим, а ты — маленькой, мы танцевали на кухне». Но единственным человеком, с которым я когда-либо танцевала на кухне в детстве, был мой дедушка. © KLWK / Reddit
- Моя старшая часто смеется во сне. Однажды ночью она смеялась громче обычного, я решил пойти убедиться, что с ней все хорошо. Присел рядом на минутку, и тут она открыла глаза, резко села, посмотрела прямо на меня и прошептала: «Беги». А потом засмеялась, снова легла и тихонько уснула. У меня мурашки по коже бегут, когда я вспоминаю об этом. © nickcostaoffside / Reddit
- Когда внуку было около 4 лет, он говорил о работе на хладокомбинате. Однажды он упомянул своего босса и день, когда уволился. Я спросила, почему он ушел. Внук повернулся ко мне и с чувством произнес: «Я скажу тебе почему. Они заставляли меня работать 15 дней подряд без выходных. С меня довольно!» Было странно слышать весь этот праведный гнев из уст маленького мальчика. Позже дочь сообщила, что он впервые заговорил о хладокомбинате в 3 года. © mmartinez59 / Reddit
- Когда мы с четырехлетней дочерью гуляли по парку, она вдруг сказала мне: «Тебе звонит друг». Я лезу в карман и гляжу на свой мобильный телефон, но на нем нет пропущенных вызовов. Через секунду он начинает вибрировать. Это был друг, с которым я не разговаривал несколько месяцев. Он удивился, что я так быстро ответил. Меня все еще немного пугает тот случай. © Gold_Passenger_5879 / Reddit
- Когда моему сыну было 3 года, он остановился в коридоре и поздоровался, назвав имя. Мы переглянулись и перепугались — он назвал имя покойного дедушки, которого даже не застал в живых. © Leyla Shadiyeva
- Моему старшенькому было 5 лет. Однажды я залезла на стул, чтоб что-то достать из шкафчика сверху, а он мне говорит: «Мамуля, я когда умру, то буду летать за тобой и все тебе сверху доставать». Меня аж дрожь пробила, говорю, мол, не нужно так говорить, сынок. А он: «Ну папа же за мной летает везде». А муж мой погиб за полгода до этого. Потом это прошло, а сейчас он и не помнит всего этого. © Антонина Махрова
- Племянница долгое время видела в доме дядю, который приходил ночью и смотрел, как мы спим. Он ее очень пугал. Сначала, когда она еще и говорить-то не могла, она указывала пальцем и испуганно кричала. Потом научилась говорить и рассказала нам про этого дядю. Было очень жутко. © Екатерина Чашкина
- Мой сын, когда был помладше, говорил, что сам меня выбрал. А когда мы спать ложились вместе, показывал пальцем куда-то за моей спиной и говорил «дядя». Мне было страшно, я старалась сменить тему. © Alena Godcat
- Моя дочь до 5 лет часто говорила одну и ту же фразу: «Если будете меня обижать, я уеду к своим французским родителям». Я спрашивала: «Кто это и откуда ты их знаешь?» Она всегда отвечала: «Это мои прошлые родители». © Dana Zharaspayeva
- Я помню случай, когда в доме не было присыпки и мама взяла вату и припудрила меня. Я будто со стороны смотрела сама на себя и на происходящее вокруг. Почти сразу же началось раздражение кожи. Отец подошел и сказал маме: «Ты что, очумела?» Мама начала оправдываться, что несколько раз так делала и все было нормально.
А потом, когда мне было лет 14, я напомнила родителям этот случай и рассказала все в мельчайших подробностях. Они так посмотрели друг на друга! И почти хором сказали, что я не могу этого помнить. А я помню! © Anna Boytsova
- Мой внучек, когда ему было года 4, ночью сел на кровати громко и возмущенно сказал несколько фраз на каком-то языке, напоминавшем французский, хотя мы не говорим на нем. Я быстренько записала последнее, чтобы затем прояснить сказанное. Но ничего не нашла. © Тяр Тяр
- Мой внучатый племянник очень похож на своего умершего прадеда, и однажды в 3 годика он выдал моей сестре: «Знаешь, бабуля, я в прошлой жизни был дедушкой, а потом родился у вас». © Людмила Лебедева
- У меня в детстве была дурная привычка делать заначки еды. Мы жили на 1-м этаже, а мой спрятанный хлеб и печенье могли привлечь тараканов. Как-то даже довела маму до белого каления и она сурово мне выговорила. А я расплакалась и ответила: «Мама, просто я больше никогда не хочу голодать так, как мы тогда голодали». А у нас в семье мы никогда не голодали.
Мама стала меня расспрашивать, пытаясь понять, что же я имела в виду. Я сказала, что раньше ужасно голодала и очень ждала своего кусочка хлеба. А потом так и не дождалась. Больше от меня мама ничего не смогла добиться. Что это было — неизвестно. © Дарья Аксёнова
- Мой сын в 2 года только более-менее начинал говорить, предложения складывать. Он тогда мультики не смотрел, фильмы и телевизор тоже, как-то не до этого было, только книжки детские видел. И вот однажды сидим мы на кухне, бабушка (моя мама) пришла, чай пьем. Говорим о том о сем, и вдруг сын выдает на полном серьезе: «Я раньше жил в старом доме, учился в школе и умер». У моей мамы аж волосы зашевелились на голове. Ведь понятия «школа», а тем более «умер» сын не знал, мы еще не употребляли эти слова вообще, особенно «умер». У нас в то время еще никто из родственников не умирал. © Таня Бактерова
- Моя младшая часто мне говорила: «Когда я была твоим папой, я брала тебя на ручки и качала». А я ведь всегда была папиной дочкой, и он действительно меня качал маленькую, и я успокаивалась. Ей этого никто не рассказывал, так как папы уже давно нет. © Романия Алена
- Моя дочь с тех пор, как начала говорить, и до 3 лет ежедневно между делом упоминала, что у нее будет муж Степан и 10 детей. Все бы ничего, но у моей покойной бабушки был муж Степан и 10 детей. Ни при дочке, ни тем более с ней мы не говорили о бабушке и ее муже. © Anastasia Unique
- У меня есть фото: сыну около 2 месяцев, он лежит на моих руках, я сижу в кресле и кормлю его из бутылочки. Сын говорит, что хорошо помнит этот момент, так как наблюдал все со стороны и сверху. © Aimi Lebrun
- Моя дочь рано начала говорить и постоянно рассказывала и показывала, где в спальне стоит дядя в шляпе и улыбается. © Ирина Зюзина
- Мой старший сын описал день своего рождения пошагово. Как его несли в палату, назвал цвет стен, какая была палата, какая дверь по счету. А младший сын по фото назвал имя прабабушки — Тая, причем так мы ее не называли, он слышать не мог это имя. Еще рассказывал такие вещи, о которых в 2 года просто не мог знать: из жизни прабабушки, ее страхи, привычки и т. д. © Алина Нижниковская
- Мой младший сын года в 4 говорил очень серьезно: «Мама, какая у нас хорошая семья, я же ее выбрал». Я, пребывая в шоке, переспрашиваю: «Что ты выбрал?» И он спокойно так: «Ну нашу семью! Я же ее сам выбирал!» Я углубляться не стала, но помню, что потрясение испытывала долго. © Elena Avdeeva
Бывают такие моменты, когда детишки своими фразами способны напугать до икоты даже прожженного скептика. Хочется верить, что их слова — это просто разыгравшаяся фантазия. Однако в некоторых ситуациях найти логическое объяснение действительно трудно.
AdMe/Народное творчество/20+ детских высказываний, от которых даже родителям придется спать при включенном свете
Поделиться этой статьёй