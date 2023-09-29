20+ девушек, глядя на маникюр которых можно потерять дар речи аж до конца лета

Героини нашей статьи точно знают, что с ухоженными ногтями и чувствуешь себя куда увереннее. Поэтому, чтобы получить в итоге качественный результат и сногсшибательный дизайн, они совсем не против потратить даже 4 часа. Мы в очередной раз убедились в том, что ногти — это огромное пространство для творчества, и при должном умении они вполне могут стать настоящим произведением искусства.

«Мастер была так смущена, когда я показала ей мой набросок, но сделала, что я хотела»

«Форма называется „Поцелуй шеф-повара“. На одну руку у меня ушло 5 часов»

«Решила попробовать маникюр в стиле ар-деко. На вторую руку просто не хватило сил»

«Ух, кто меня только не отговаривал от этого сочетания! Но я и слушать никого не стала — и не жалею»

«Захотела ногти под цвет кимоно. На дизайн ушло около часа»

«„Желейные“ ногти с омбре и капельками дождя. На них ушло 2,5 часа»

«Маникюр с конфетти на мой день рождения»

«Сладкие летние арбузы. Впервые вручную разрисовывала ногти»

Первый маникюр сезона

«Сделала этот коровий принт с помощью штампика»

«Летняя клубника. Полностью раскрашено вручную. Этот дизайн занял 2 часа»

«Пляжные» ногти. Пена — это просто случайные каракули и пятна, нарисованные тонкой кистью

Такой простой, но симпатичный маникюр

«Гель на натуральных ногтях. Угадайте, какая из рук у меня ведущая»

«Сделала маникюр. Мой парень сказал „фу“, и теперь я еще больше обожаю этот цвет лака»

«Мой минималистичный маникюр»

За этот оттенок зеленого и душу продать можно

«Моя первая попытка нарисовать „Звездную ночь“ на ногтях»

«У меня ушло больше 4 часов на эти ногти. Даже не знаю, мне смущаться или гордиться своей работой»

«Это мой первый лак со светоотражающими блестками, и я его обожаю»

«Оказалась у незнакомого мастера, и она предложила мне сделать французский маникюр „с изюминкой“. Я подумала „Ну а что, живем лишь раз“ и согласилась»

«Взяла онлайн уроки у японского мастера без перевода. На этот маникюр ушло 4 часа»