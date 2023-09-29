20+ девушек, глядя на маникюр которых можно потерять дар речи аж до конца лета
Героини нашей статьи точно знают, что с ухоженными ногтями и чувствуешь себя куда увереннее. Поэтому, чтобы получить в итоге качественный результат и сногсшибательный дизайн, они совсем не против потратить даже 4 часа. Мы в очередной раз убедились в том, что ногти — это огромное пространство для творчества, и при должном умении они вполне могут стать настоящим произведением искусства.
«Мастер была так смущена, когда я показала ей мой набросок, но сделала, что я хотела»
«Форма называется „Поцелуй шеф-повара“. На одну руку у меня ушло 5 часов»
«Ух, кто меня только не отговаривал от этого сочетания! Но я и слушать никого не стала — и не жалею»
«Захотела ногти под цвет кимоно. На дизайн ушло около часа»
«„Желейные“ ногти с омбре и капельками дождя. На них ушло 2,5 часа»
«Маникюр с конфетти на мой день рождения»
«Сладкие летние арбузы. Впервые вручную разрисовывала ногти»
Первый маникюр сезона
«Сделала этот коровий принт с помощью штампика»
«Летняя клубника. Полностью раскрашено вручную. Этот дизайн занял 2 часа»
«Пляжные» ногти. Пена — это просто случайные каракули и пятна, нарисованные тонкой кистью
Такой простой, но симпатичный маникюр
«Гель на натуральных ногтях. Угадайте, какая из рук у меня ведущая»
«Сделала маникюр. Мой парень сказал „фу“, и теперь я еще больше обожаю этот цвет лака»
«Мой минималистичный маникюр»
За этот оттенок зеленого и душу продать можно
«Моя первая попытка нарисовать „Звездную ночь“ на ногтях»
«У меня ушло больше 4 часов на эти ногти. Даже не знаю, мне смущаться или гордиться своей работой»
«Это мой первый лак со светоотражающими блестками, и я его обожаю»
«Оказалась у незнакомого мастера, и она предложила мне сделать французский маникюр „с изюминкой“. Я подумала „Ну а что, живем лишь раз“ и согласилась»
Брать идеи маникюра у знаменитостей — отличная идея. Фантазии и хорошему вкусу у талантливых людей не занимать. А еще они всегда готовы к экспериментам, поэтому даже просто рассматривать фото с их шикарными ноготками — уже эстетическое наслаждение.
Фото на превью Sad-Commercial-1868 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ девушек, глядя на маникюр которых можно потерять дар речи аж до конца лета
Поделиться этой статьёй