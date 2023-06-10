20 девушек, которых в свадебный салон и калачом не заманишь — ведь они уже выбрали платье мечты

Для некоторых невест космическая цена и известное имя на ярлычке не являются определяющими факторами для выбора свадебного платья. Девушки без стеснения продемонстрировали, что чувствуют себя настоящими принцессами в нарядах, унаследованных от бабушек, купленных в секонд-хенде или сшитых своими руками.

«Сама сшила себе 2 свадебных платья и фату»

«Это был тяжелый опыт. Думаю, я не стала бы его повторять. Работать со скользкой тканью — очень непросто».

«Мое свадебное платье 70-х годов из комиссионного магазина. Купила это платье 10 лет назад и ждала дня, когда надену его»

Я хранила платье и думала, что если я когда-нибудь выйду замуж, то буду на свадьбе только в нем. А с будущем мужем мы познакомились в прошлом году. © Kimchiijji*** / Reddit

«Купила свадебное платье в комиссионке меньше чем за $ 200. Наша свадьба будет на пляже»

«Мое свадебное платье было из шелка. Я сшила его по выкройке Vogue»

«Моя мама когда-то сшила себе свадебное платье и я решила поступить так же. Когда она пришла на чашечку чая и я показала ей результат, она всплакнула от счастья».

«Я выхожу замуж в 2024 году. Когда примерила это подержанное платье, купила его сразу же. Оно идеально сидит на мне»

«Попросила швею скомбинировать свадебные платья моей бабушки и мамы, чтобы создать мое собственное»

«За основу было взято бабушкино платье, а кружева на декольте и спине от маминого».

«Надела мамино свадебное платье 1985 года»

Какое роскошное платье. Оно заслужило второй выход в свет. © Goddess_Keira / Reddit

«Сшила себе свадебное платье. Мне так понравился сам процесс, что я решилась на второе»

«Нашла свадебное платье за $ 80 в онлайн-секонд-хенде»

«Купила винтажное свадебное платье в интернете за $ 100. Это мой размер, идеально сидит, я не могу в это поверить»

«На мне было бабушкино свадебное платье 1952 года. Скептически отнеслась к идее чистки и переделки, но результатом осталась довольна»

«Нашла свадебное платье за $ 70 в комиссионном магазине. Его нужно немного перешить, и оно будет готово»

«Сегодня в последний раз перед свадьбой примерила платье моей прабабушки 40-х годов. Совсем немного осталось»

«Собираюсь идти под венец в свадебном платье моей бабушки»

«Сегодня бабуля была просто в ярости, потому что во время примерки мы обнаружили, что у платья есть петля, чтобы можно было придерживать подол. Она не знала об этом, когда выходила в нем замуж».

«Рискнула и купила подержанное платье за $ 190. Оно сидит так, словно сшито на меня. Особенно со спины!»

«Я так нервничала, что потратила деньги на невозвратный товар. Да и гарантии на платье нет никакой. Но я так счастлива!»

«Нашла свадебное платье своей мечты в секонд-хенде. Купила его в рамках своего бюджета, и оно мне безумно нравится»

«Не буду врать, у меня было сомнения сразу после покупки, но сейчас я так счастлива, что выбрала это платье».

«Впервые за 25 лет достала свадебное платье моей мамы из коробки. Оно идеально мне подошло. Платье нужно отпарить, и я надену эту винтажную красоту под венец»

Как красиво! Я видела много современных платьев с такой V-образной талией, это напоминает мне о моде XVIII и XIX века. © BricksHaveBeenShat / Reddit

«После 9 примерок и переделки я смогла надеть платье бабушки на свадьбу»

«Мы убрали горловину и открыли плечи. В конце концов это платье обошлось мне во столько же, сколько стоила бы покупка нового. Но оно того стоило!»

«Отдала за это свадебное платье $ 20. Я в бешеном восторге. А вот мой жених был шокирован, когда я назвала ему цену»

«Винтажное свадебное платье за $ 1! Хорошо, если бы к нему еще бы и жених прилагался»