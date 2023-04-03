20+ крутых профи, которые сначала терпели выходки дилетантов, а потом дали жару
Есть категория людей, которые обожают показывать всем вокруг, насколько они круты даже в тех областях, где совсем новички. И как же приятно наблюдать за тем, как такие индивидуумы встречают настоящих профессионалов своего дела, которые мигом способны утереть им нос.
- Мы с приятельницами вывезли детей поиграть в лазертаг. Выглядело это так: кучка теток, с ними кучка мальчишек и девчонок лет по 7–14, всего человек 10. Команда незнакомых мужиков решила нас быстренько раскатать и освободить себе поляну, чтобы мелочь всякая под ногами не прыгала. Об этом они нам так и объявили в ключе «не женское это дело — лазертаг». Ага. Только мы в этом лазертаге справляли все праздники и знали его как свои пять пальцев. В итоге у меня было 1-е место по очкам, за мной шла приятельница с хорошим таким отрывом от 3-го места, наши дети были в первой десятке. Мужики как-то стремительно растворились. А увесистой вишенкой на торте стало то, что я была на 9-м месяце беременности. © Regrat / Pikabu
- Мы с мамой и братом (мне 14 лет, ему 12) были в отпуске, купались в реке. Мама с братом плавали, я на берегу тусила. Какой-то мужик, который со всеми соревновался в плавании, начал приставать к маме на тему: «А давайте, кто быстрее до того берега и обратно?» А мама у меня с виду худенькая, маленькая. Говорит ему: «А давай!» В общем, мужик до середины реки успел доплыть, когда она уже обратно вернулась. Он же не знал, что она мастер спорта международного класса, плавала в олимпийском резерве. Но мужик не отчаялся — предложил брату посоревноваться. Тут он успел до того берега доплыть, когда брат обратно вернулся. Он у меня с 5 лет в секции плавания, занятия каждый день. Мужик расстроился и ушел. Зря, надо было мне предложить: я в семье плаваю хуже всех. © FemmeDuNord / Pikabu
- Я пошла в музей с сестрой и ее подругой, которую раньше не видела. Мы добрались до зала с греческим искусством. Эта подруга надменно заявила, что наверняка знает больше мифов, чем я. Мне спорить не хотелось, поэтому я просто спросила, какой миф ее любимый, и она назвала историю о Дедале и Минотавре. Я удивилась, ведь это не самое популярное повествование. А дева заявила, что прочитала о нем в вирусном посте в блоге о мифологии. Это был мой блог. Я в то время получала степень магистра в области греческой мифологии, а также вела популярный тематический блог. © teashoesandhair / Reddit
- Однажды я бросил вызов своей подруге, мол, легко обыграю ее в настольный футбол. Я даже в шутку поставил деньги на игру. Кто же знал, что она выросла в доме со старшими братьями, которые бились в эту игру с утра до вечера. Что ж, в тот вечер я многое понял о смирении. © chhccvhj / Reddit
- Парень, с которым я ходила на свидание, пытался спеть мне серенаду и поразить меня своими навыками игры на фортепиано. Он был невероятно высокомерен и пытался объяснить мне тонкости нотной грамоты, даже когда я призналась ему, что тоже играю. Вообще-то я пианистка Карнеги-холла. Чтобы остановить поток его бесконечных разглагольствований, я попросила его дать мне сыграть. После свидания он никогда больше мне не звонил. © Unknown author / Reddit
- Живу во Франции. Недавно одна пожилая француженка пыталась поправить мой английский и даже поспорила со мной по поводу пары моментов. Она была очень самодовольна и уверена в себе. Но вот в чем дело: я американка по происхождению и учитель английского по призванию. Не думаю, что это делает меня экспертом, но, безусловно, я обладаю некоторыми знаниями в этой области. С другой стороны, раз она приняла меня за француженку, мой акцент, вероятно, совсем не плох. © Leah / Quora
- Во времена лихого и безбашенного джиперства я не пропускала почти ни одного офроад-мероприятия. На «Занзибар-трофи» мы по итогам 9-часовой гонки взяли 1-е место в своем классе. Получили законные призы и потопали к костру, где ждал ужин. Брутальный товарищ, сидевший напротив, начал разговор:
— Вы даже не представляете, что такое гонки по бездорожью. Это азарт, это схватка и погоня.
Он рассказывал о преодолении препятствий и лихих виражах, о тяжести троса и вкусе победы и пододвигался ко мне все ближе.
— А вы в каком классе ездили? — спросила я.
— Да я пока зритель. — Слегка смутился рассказчик. — А вы?
— Капитан команды, 1-е место заняли. Но вы так интересно рассказываете, жгите еще.
Так быстро мужчины с моего горизонта никогда не исчезали. И нет, не жалко. © ***Fox / Pikabu
- Несколько лет назад моя подруга выиграла одно из музыкальных реалити-шоу на федеральном канале. Пела в группе, которая какое-то время была популярна среди молодежи. И вот во время расцвета ее карьеры мы ехали с ней в поезде. С нами в купе был невзрачный мужчина. Он тихо зашел, сел и стал читать какую-то книгу. Подруга жаждала внимания, поэтому начала с ним беседу и, естественно, рассказала о том, кто она, что выиграла музыкальный конкурс и типа звезда. А потом спросила этого мужчину:
— А вы чем занимаетесь?
— А я солист Мариинского театра, в опере пою, — скромно ответил он.
Подруга быстро свернула беседу и пошла спать. © PanGre4ka / Pikabu
- В местном торговом центре была переносная стена для скалолазания с надписью: «Доберись до вершины и выиграй $ 100». На самом деле маршрут был довольно сложным. Когда я проходил мимо, парень-зазывала спросил меня, не хочу ли я попробовать. В то время я входил в число 12 лучших скалолазов в своей возрастной группе и решил не отказываться от предложения. Честно выиграв свои $ 100, я позвонил остальной части моей альпинистской команды, и они один за другим пришли в торговый центр и покорили эту стену. После 4-го человека организаторы заподозрили что-то неладное и сняли табличку. © CaptainWaders / Reddit
- Моей дочери исполнилось 2 месяца. Собрали родню, разговор зашел о прикорме. И тут одна тетка выдает: «Новорожденным нельзя мясо, потому что у них нет печени!» Не, так-то я согласна, что давать новорожденным мясо немного рановато, но что за бред — «у детей нет печени»! На мои возражения аргумент такой: «Ты еще молодая, жизни не нюхала, вот и не знаешь!» Я смотрю на это чудо и офигеваю, потому что еще 2 месяцев не прошло, как собирались этой же компанией в честь того, что я получила диплом мединститута. © MariPalna.Nyuki / Pikabu
- Я сертифицированный профессиональный шеф-повар с почти 20-летним опытом работы. Все повара-любители, которых я когда-либо встречал, пытались рассказать мне, как на самом деле надо готовить и что они легко могли бы меня сделать. Они действительно считают, что могут начать блестящую карьеру в качестве знаменитых шеф-поваров, когда окончательно устанут от своей уютной офисной жизни. Мне уже просто лень им что-то объяснять. © Tilman Ahr / Quora
- У моего парня есть друг. Мы с ним мало общаемся, но он почему-то постоянно намекает на то, что я тупая. Спорить у меня с ним желания нет, и я просто избегаю его компании. Как-то пришла домой поздно с работы, а там в гостях этот друг с моим парнем сидят за шахматами и что-то гуглят. Спрашиваю: «В чем дело? Помочь?» Друг опять начинает подкалывать: «Не знаю, чем ты можешь помочь. Разве что знаешь, как правильно делать рокировку». А я, конечно же, знаю, ведь 11 лет занималась шахматами. Этот парень был крайне удивлен, ведь он всегда говорил, что шахматы не для глупых. Надеюсь, он наконец-то понял: если ты не афишируешь свои знания, то это еще не значит, что ты тупой. © Палата № 6 / VK
- Поехали с подругой в Египет. В отеле выступали аниматоры: девушка-танцовщица вытаскивала на сцену какую-нибудь «дубовую» даму, чтобы на ее фоне еще сильнее всех поразить. Показывала ей движения, улыбалась на попытки повторить и сажала на место. Я сидела и стеснительно аплодировала, понимая, что уровень танцовщицы неплох, но не прямо «вау». И вдруг подруга выпихивает меня. Я сорвала бурные овации, потому что даже подруга тогда не знала: я 2 года активно занималась восточными танцами. Стала звездой дня. Потом многие подходили ко мне и выражали свое восхищение. © OldGood / Pikabu
- Гуляли с мамой по городу, зашли в магазин одежды глянуть ей новую куртку. Нашли такую, что вроде подходит, но немного тесновата, на что продавец легко заявляет: «Ой, да ничего страшного: походите немного — и она растянется». Мама не выдержала и говорит: «Вы знаете, кем я работаю? Я вообще-то технолог по пошиву одежды, и нет, она не растянется».
Кислую мину продавщицы помню до сих пор. Мама к тому времени отработала 20 лет в универе преподавателем декоративного искусства — знала все про пошив разнообразной одежды, свойства тканей и так далее. © Shiny54m***er / Pikabu
- Помню случай, когда одна дама мне сказала, что я неправильно использую стерилизатор и подвергаю риску здоровье новорожденных. Я работаю с малышами и регулярно в течение 20 лет прохожу обучение по вопросам кормления детей. Но я, по мнению некоторых, просто не могу знать, как это делать, ведь я же мужчина! © Andrew Bennett / Quora
- Я очень невысокая пухлая женщина. Один коллега на новой работе — молодой парень в отличной физической форме — на корпоративе обыгрывал всех в аэрохоккей. Я предложила ему сыграть со мной. Он высокомерно спросил, играла ли я вообще в это когда-нибудь, и пообещал относиться ко мне снисходительно. Я выиграла у него со счетом 7:1. Остаток вечера он молчал. © Compulsive-Gremlin / Reddit
- Я отлично играю в скрэббл. Почти 15 лет соревновался на самом высоком уровне. Но моя девушка и ее семья неоднократно говорили мне, что кого-кого, а уж их бабушку мне никогда не победить. Я игнорировал эти комментарии почти год, но потом меня все-таки уговорили на матч с этой 70-летней женщиной. Я набрал более 500 баллов, она — меньше 200. Бабушка настояла на матче-реванше и снова проиграла с разгромным счетом. Потом мы сыграли в третий раз с таким же результатом. Семья моей девушки все равно сказала, что мне просто повезло. Ну-ну. © Chris Duran / Quora
- Я встречался с девушкой, которая одевалась очень женственно: всегда в платьях, на каблуках, с макияжем. Однажды мы были в парке, когда к нам подкатился футбольный мяч и легонько задел ее ногу. Мы огляделись и увидели несколько 12-летних мальчиков в 45 м от нас, которые жестикулировали, требуя вернуть мяч. Девушка встала, сняла каблуки и стала примериваться, чтобы ударить по мячу. Мальчики, увидев это, саркастически закатили глаза. Это разозлило ее. Она была футболисткой и закинула этот мяч с такой силой, что он почти выкатился за пределы парка. Подойдя ко мне, она спросила: «Они смотрят на меня?» Я сказал, что нет, они убежали за мячом. «Хорошо. Потому что я, кажется, потянула ногу». Она хромала 3 дня, но я думаю, что эти мальчики усвоили урок. © candurandu / Reddit
- Я 15 лет трудилась помощником менеджера в магазине автозапчастей. Я не только выросла, работая с отцом на автомобилях, но и более 20 лет помогала мужу, который был автомехаником. Я была сертифицированным техником по запчастям. И все же мне постоянно приходилось иметь дело с мужчинами, которые не могли поверить, что я что-то в этом понимаю. Они шли к продавцу-мужчине, а затем наблюдали, как он подходит ко мне, чтобы узнать, какая деталь нужна. © Judy McElearney / Quora
- Друг записался на прыжки с парашютом и по пути на поле встретил в транспорте знакомую. Это была девочка, которая жила в соседнем подъезде, младше его на год, меня — на 2. Она была во дворе неизвестной и непопулярной. В компаниях не тусила, с подружками не гуляла — в общем, серая мышка. Друг мой ее узнал, подсел к ней. Говорит, мол, не переживай, я тоже на первый прыжок решился. «Понятно, тебе страшнее — ты хрупкая маленькая девочка. Но не бойся. Я слышал, что у нашей группы будет опытный инструктор — едва ли не КМС по спорту!» Уже на месте он узнал, что вести курс будет не КМС, а мастер спорта, и да, это была наша соседка — скромная, тихая девочка! © Onkel / Pikabu
- Однажды была в кафе и туда зашел мужчина лет 60, очень хорошо одетый. Он размахивал деньгами, мол, кому не слабо сыграть с ним в бильярд. Прежде чем я успела даже посмотреть в его сторону, он бросил мне вызов и достал из кармана $ 400. Ну что ж... Я профессионально играю в бильярд, поэтому выиграть у него было нетрудно, а деньги я потратила на крутой конструктор для моего сына. © computer_enhance / Reddit
- В подростковом возрасте я зависала в онлайн-играх. У меня есть по несколько тысяч наигранных часов в самых популярных из них. Волею судеб меня занесло в пединститут, а потом в школу. Сейчас веду уроки у 8-х классов и есть один парень, который совершенно забросил мой предмет. На вопрос, почему так, говорит, что учеба ему не сдалась и что он хочет стать киберспортсменом. Мы с ним поспорили, что я смогу уделать его в одной игре. Но не сказала, что играла раньше. Зашла с нового аккаунта, и, как и говорила, я его сделала. «Киберспортсмен» после этого отличником, конечно, не стал, но интерес к учебе у него появился. А у меня в его классе немного вырос авторитет. © Подслушано / VK
Встречать настоящих профессионалов всегда приятно. Мы не раз писали об экспертах в различных областях знаний, чтобы иметь возможность расширять кругозор с помощью подсказок специалистов:
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