20 дизайнеров, которые пустили фантазию во все тяжкие и сделали крутотень
Герои нашей статьи — это люди с крутым вкусом. Они не могут пройти мимо нестандартных товаров в магазине, будь то странная кукла, сумочка в форме бюстгальтера или загадочная керамическая безделушка, которую даже сложно опознать. Мы обожаем как дизайнеров, создающих такие штуки, так и людей, которые решаются их приобрести.
Это было в отделе дизайнерских сумочек
- Я тоже такую видела. Она реально странная. © PeasiusMaximus / Reddit
Вместо «алло» можно говорить «ква-ква»
«Я уже видела банано-собак, теперь смотрю на банано-утку»
«Я вернулся в магазин, чтобы купить волшебную корову. Серьезно»
«Я даже не знаю, уничтожить это или забрать домой и полюбить навсегда. Столько эмоций»
«Нашел сегодня это странное творение»
«Мне кажется, что они забавные»
- Я бы сразу же забрала их домой. © danithebean / Reddit
Да это же клоунские туфли!
«Эта лампа 1982 года стоит в моей общаге»
Из этого цветочного горшка котики будут выкапывать растения с особенным удовольствием
«Сначала я думала, что просто сделаю фотку. Но потом поняла, что не могу не купить такую штуковину»
«Винтажная свинья-копилка. Люблю ее»
«Это самая странная штука из тех, что я когда-либо видела. Конечно, я ее купила»
«Он меня напугал»
Не знаем, что это и какую функцию выполняет, но выглядит круто
У этого котенка был буквально последний шанс попасть к кому-нибудь в дом
При виде этой лампы выражение «место под солнцем» начинает играть новыми красками
Да, это солонка и перечница в виде клешней краба. Кстати, слева не помада, а подушечка для иголок
«Сказала мужу, что примерю чисто по приколу. Я соврала»
«Считаю эти штаны клевыми. А какая-то дамочка на улице заявила, что в моем возрасте носить такое стыдно»
На самом деле просто нетривиальные вещицы — это еще ничего, ведь они радуют своих обладателей. А вот некоторые дизайнеры создают такое, что у людей вокруг может и глаз задергаться.
Фото на превью Halloweenpenguin / Reddit
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