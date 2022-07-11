20 человек, которым не сложно потратить немного личного времени, чтобы кого-то порадовать

Пожалуй, главный человеческий ресурс — это время. Его постоянно на все не хватает, и мы сетуем, что в сутках всего 24 часа. При этом так здорово, что мы находим возможности делать добрые дела и помогать другим, даже незнакомцам.

ADME пригляделся к фото, которыми пользователи сети проиллюстрировали истории о поступках, делающих жизнь людей радостнее и проще.

«У нас в доме не было задней двери, поэтому домовладелец соорудил вот это»

«У меня был паршивый день рождения, но местная пиццерия меня поддержала»

«У меня день рождения. Никто из близких меня не поздравил. Так грустно. Я хочу заказать у вас пиццу. Можете добавить до безумия много оливок? Я так люблю оливки».

«На этой неделе жена была на мастер-классе по изготовлению керамики. И сделала мне креманку для мороженого. Пусть она маленькая, зато очаровательная»

«Мы с женой построили „катио“ — патио для кошек»

«Соседи дали мне затычки для ушей и в письме сообщили, что у них планируется вечеринка»

«Вежливое предупреждение о предстоящей вечеринке. Cообщаем вам, что мы планируем вечеринку под открытым небом 10 августа, в субботу. Мы попросили гостей парковаться на главной улице. Во дворе будет играть музыка до 12 часов ночи, и если вы захотите лечь спать раньше, то воспользуйтесь, пожалуйста, презентом, который мы приложили к записке. Спасибо за понимание. Хелен и Фил».

«Мой онлайн-друг, с которым мы безумно давно поддерживаем связь, переезжает. Перед отъездом он проехал 13 часов, чтобы встретиться со мной»

«Я сделала маме на День матери глиняную скульптуру ее кота»

«Починила маминого керамического ангела»

«Соседи узнали, что мы заболели. Лежу я и слышу: „Тук-тук“. Выхожу на улицу и вижу это»

«Мой парень построил лестницу для кошек, чтобы они могли подняться на верхушку шкафа, где они любят тусоваться»

Добрые люди построили лифт, чтобы их 16-летний лабрадор мог подниматься в квартиру

«У соседа есть маленькая „волшебная“ дверца в заборе. Он сделал ее, чтобы у человека, который снимает показания счетчика, был доступ к оборудованию»

«Мой муж построил игровой домик для наших приемных детей. В нем есть кухня и настоящие окна и свет»

«Остановили движение, чтобы помочь этой черепахе, которая застряла в ливневой канализации»

«Соседи сделали парковку для радиоуправляемых машинок своих внуков»

Как же приятно, когда незнакомцы не проходят мимо и готовы поддержать

«Сижу в машине вся в слезах и соплях: день выдался кошмарный. Решила побаловать себя замороженным йогуртом. Когда шла за лакомством, заметила девочку и папу. Они видели, что я реву. Вернулась — они уже уехали. А на своей дверной ручке я нашла это: „Ваш замороженный йогурт за наш счет. Мы надеемся, что ваш завтрашний день будет лучше“».

«Сосед испек печенья с изображением моих собак»

«Я была ошеломлена тем, что мой парень навел порядок на моем столе»

Каждый год этот гусь строит гнездо на гигантской куче на электростанции. Работники не подвергают опасности ни птицу, ни яйца

«У нас новые соседи. Недавно они угостили нас печеньками, но так как не знали, как нас зовут, на записке написали название нашей сети Wi-Fi»