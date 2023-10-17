20+ доказательств, что свадьба без происшествий бывает также часто, как и зима без снега

Различные казусы на свадьбе такая же естественная часть процесса, как пенка на кофе. Как бы ни старались будущие молодожены предусмотреть все — обязательно что-то пойдет не по плану. Но расстраиваться не стоит, ведь то, что в праздничный, полный волнений день кажется настоящей трагедией, спустя время превратится в историю, над которой можно хорошо посмеяться.

«Гостья на свадьбе за нашим столиком»

С мужем решили расписаться по-тихому. Сходить в ЗАГС полностью в черном. Я в черном платье, он в черной футболке и штанах. Но его брат проговорился родителям. Родители наехали, что без свадьбы — не считается. А мы молодые, родителей еще слушаемся. Купили они мне белое платье, ему — цивильный костюм, а денег не дали. Свадьбу справляли на свои, в квартире. Салаты строгала до четырех ночи. Проспала. Поехала нечесаная, немытая на роспись. И тут родители мужа подсуетились — оплатили оркестр и дорогого фотографа. Шикарная я на фото. Без макияжа, без прически. Зато в платье, как баба на чайник. Свекровь выбирала. © 11ore11 / Pikabu

Забронировали на свадьбу небольшой отель в Никарагуа. Я включаю музыку, чтобы начать церемонию, жду торжественного выхода невесты и вдруг из-за угла мы слышим: «Моя фата застряла в кактусе!» © Sceptical_Houseplant / Reddit Не всем по вкусу рафинированная торжественность традиционной свадьбы. Некоторые специально выбирают наряды с перчинкой и придумывают нестандартные сценарии праздника.

«Гостья на приеме у моей кузины посреди ночи переоделась в этот наряд»



Один знакомый женился. Почтенный мужчина за 40, начальник. Невеста нормальная, а вот ее мама и сестры — нет. Договорились без дурацких конкурсов. Мы значит приезжаем за невестой, а там балаган с выкупом и конкурсами. Мужчина этот посмотрел, и серьезно так говорит: «Наймите клоуна, и пусть невеста замуж за него выходит». И ушел на улицу. Вот вою-то было. Пошутил конечно. © T.Rouble / Pikabu

Когда мы выбирали свадебный торт, нам посоветовали ради вау-эффекта сделать верхний ярус настоящим, а остальные — искусственными. И вот выносят торт, мы его красиво разрезаем и он благополучно уезжает за кулисы, где официанты уже подготовили каждому гостю по кусочку. Все наслаждаются угощением и вроде все хорошо, но позже мы узнаем, что бутафорский торт нашли подружки невесты и начали есть, удивляясь странному вкусу и обсуждая, почему же молодые зажали целый торт. © Настя Ефанова / ADME

«Мне нравится эта случайная фотография, на которой моя собака расселась на моем свадебном платье»

На свадьбе коллеги свидетельница толкнула речь минут на 40 о Луне, Меркурии и кристаллах, а также о том, что астрологические знаки жениха и невесты не должны были совпасть, но они совпали, потому, что Нептун сделал поворот на 360 градусов. © masterofcreases / Reddit

Жених и невеста решили провести церемонию и прием в историческом особняке в центре города. Они не хотели детей на своей свадьбе. Более того, в здание не пускали детей и во всех приглашениях прямо говорилось об этом. Двоюродный брат невесты привез с собой троих малышей, один из которых был совсем крохой. Хозяин особняка остановил их на входе и напомнил, что с детьми в задние нельзя. Родители начали громко скандалить и владельцу пришлось оторвать жениха и невесту от подготовки к свадьбе, чтобы они урегулировали ситуацию. С ними прискакали другие родственники и начали доказывать, что детишек нужно впустить. Все орут, малыши ревут. В конце концов брат с женой разворачиваются и уходят, возмущаясь тем, что их детей довели до слез. © Kiyae1 / Reddit Наглые люди, думающие лишь о своем комфорте, способны испортить любой праздник. Даже на чужой свадьбе они думают лишь о своих желаниях.

«Нет, это не невеста»

Когда мне было лет 15, я попала на свадьбу, где все подружки невесты тусовались вместе со старшей школы. Им было лет по двадцать и они соперничали друг с другом — у кого будет самый красивый парень, кто первой выйдет замуж, кто первой забеременеет и так далее. Одна из них, очевидно, пообещала другой, что отойдет, когда полетит букет, но обманула. Трое других тоже вступили в потасовку. Девицы кричали: «Моя очередь выходить замуж!» И тут букет внезапно снова взмывает в воздух и летит прямо в меня. Я инстинктивно его хватаю и поднимаю над головой. Сначала стоит тишина, а потом девицы начинают галдеть: «Это кто вообще такая?» , «Ребенку букет не нужен, отберите его». Невеста прекратила балаган выкрикнув: «У нас есть победитель!» и праздник продолжился. © Creative_Recover / Reddit

«Три недели назад отдали брюки портному, чтобы он их удлинил к свадьбе»

Я однажды стала той самой гостьей, которая испортила всю свадьбу. Невеста хотела чтобы все гости пришли в одежде голубого и синего цветов. А мне об этом не сказала. И я притащилась в ярко-оранжевом. В общем на всех фотках на фоне всех остальных сине-голубых гостей оранжевая я сияла ярче невесты в классическом белом платье. © Тревожное Пирожное / ADME

«Несколько дней назад была на свадьбе, и вот в таком виде заявилась „близкая подруга“ невесты»

Коллега с работы выходила замуж, мужчина был старше ее почти на 20 лет. Любовь-с. В ЗАГСе ее накрыли эмоции, хлынули слезы. Стоит она, плачет, да так, что тушь стекает по щекам. И тут регистратор останавливает церемонию и просит невесту проследовать на ней. Сказать, что невеста прифигела — ничего не сказать. Гости и жених в непонятках, в чем дело, собственно? Но регистраторша гнет свою линию — попрошу невесту пройти со мной. В соседней комнате регистраторша долго допытывалась до коллеги: девушка, почему вы плачете? Вы добровольно выходите замуж? Не принуждают вас? Точно? Может вам помощь нужна, полицию вызвать? Как оказалось женщину смутила большая разница в возрасте жениха и невесты. © Oenothera / Pikabu

«Постригся за три дня до свадьбы...»

Двоюродная сестра выходила замуж, отмечали в прекрасном заведении на берегу озера. Погода была чудесная и все шло прекрасно. Но на каждой свадьбе всегда найдется такая мадама, которой прямо надо, чтобы все внимание было приковано к ней. И вот праздник стремится к концу и на виду у всех золовка подходит к матери невесты и, я не шучу, плюхается перед ней на колени и со словами: «Поздравляю с тем, что ты вскоре впервые станешь бабушкой! У нас с твоим сыном будет ребенок!» втюхивает какой-то подарок. © Crimson-Iris / Reddit

«Эту „веганскую пиццу“ подали вчера вечером на свадьбе»

Пару лет назад была на свадьбе. Церемония началась не очень рано, но до места было долго добираться — бедным подружкам невесты пришлось вставать в 4 утра, чтобы причепуриться. После жених и невеста забронировали ресторан, чтобы все могли пообедать, пока они фотографировались. Затем начался праздник. После торжественного ужина и выноса торта открыли танцпол. Все прекрасно провели время. Примерно к часам 9 вечера люди подустали, подружки невесты задрыхли в раздевалке, кто с детьми и в возрасте — слиняли. Остальные тоже засобирались. И тут невеста запаниковала.



Она начала рассказывать всем, что у них запланирован последний танец и проводы, и что она хочет, чтобы гости остались. Окей, отлично. Мы предполагали, что это произойдет часиков в десять, но оказалось, что заведение забронировано до полуночи. Большинство оставшихся гостей сказали: «К черту!» — и смотались. К двенадцати ночи осталось всего человек десять и мы собрались, чтобы посмотреть последний танец. И тут, вишенка на торте, молодые объявляют, что этот танец — приватный, и выгоняют нас из зала. Итак, мы стоим на морозе на парковке и ждем проводов. И вот приходит их время и в этом нет ничего особенного. Никакого риса, цветов или чего-то еще. Мы просто стояли и аплодировали, пока жених и невеста шли к своей машине. © ThrowRA_Saturdays / Reddit

«Этот дурацкий рукавчик на всех моих свадебных фото»

Моя мама всегда была очень строгой в отношении проявлений привязанности на людях. Особенно доставалось мне. Не то чтобы я когда-либо вытворяла нечто эдакое или целовалась прилюдно, но даже держаться за руки было нельзя. И вот день моей свадьбы, я с мужем радостная иду к праздничному столу и по дороге чмокаю его в щечку. И слышу сзади знакомый визг: «Эй, никаких поцелуйчиков!» Вот тут-то я и ответила: «Мы только что поженились, это наш чертов день свадьбы, я буду делать, что хочу!» После этого она, к счастью, замолчала. © meekotherogue / Reddit

«Свекровь испортила мою любимую свадебную фотографию»

На свадьбе мой новоиспеченный свекор встал и произнес речь о том, как узнал, что мы с его сыном встречаемся, когда тот показал мои фотографии из профиля на сайте онлайн-знакомств. А мы познакомились не онлайн, а в кафе. Свекор перепутал меня с бывшей мужа. © cross-stich / Reddit

«На свадьбе все гости оставили на память подписи на нашей распечатанной на холсте фотографии. И только свекровь решила выпендриться»