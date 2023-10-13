20 доказательств того, что беременным нервных клеток нужно выдавать на двоих
С наступлением беременности организм женщины подкидывает ей все новые и новые сюрпризы. Мало того, что растет живот, так еще и меняются вкусы, а эмоции скачут, как шарик от пинг-понга. С этим можно свыкнуться. Другое дело, когда сюрпризы начинают выдавать окружающие: от бестактной свекрови до приставучей продавщицы в продуктовом магазине.
Вот такая бабушкина забота
- На последнем месяце собралась в магазин. До этого ходила в кроссовках, а тут дождь пошел, слякоть, достала сапоги. Ноги свои не вижу, пузо мешает, еле ухватилась за молнию, а сапоги не сходятся в голени. Так жалко себя стало, что села и разрыдалась. Тут зашел сын и выдал такое, от чего я прям там чуть не родила: «Мам, а мой братик теперь родится без ушей?» Я в ответ: «Кто тебе такое сказал?» А он: «Бабушка говорит, что беременных нельзя нервировать, иначе дети родятся без ушей».
«Ехал под проливным дождем, чтобы принести моей беременной жене печеный картофель, который она так жаждала. Добрался до дома и понял, что мне дали холодную, размокшую картошку фри с сыром»
Витамины для беременных на нижней полке. Да чтоб вас
«„Я оставила тебе гуакамоле в холодильнике“, — сказала мне жена»
У беременных своя логика
- Пришла к гинекологу на консультацию, тот меня спрашивает: «Какой у вас месяц?» Я искренне так отвечаю: «Да вроде ноябрь был». Пока понимала своим беременным мозгом, что ляпнула, врач достал аппарат УЗИ и с воодушевлением выдал: «Ну ничего, сейчас я сам посмотрю и все вам расскажу, у нас аппарат качественный, современный, определяет срок с точностью до недели». Настоящий профессионал.
Вот что случается, когда у тебя дома беременная жена, а ты забыл телефон в машине на час
«Это наша самая ценная покупка за неделю, так что стоит обеспечить ей максимальную защиту»
Проблемы так проблемы
- Возможно, я зажралась, у меня много внимания и поддержки. Но некоторые подарки выводят из себя. Мы получили два торта из подгузников и джип из подгузников. Целый джип, построенный из подгузников и безделушек. Это впечатляет, но с точки зрения логики — кошмар. Почти все подгузники свернуты и закреплены резинками, это огромная головная боль. К тому же мы хотим использовать многоразовые тканевые подгузники. Если вы подумываете подарить кому-нибудь скульптуру из подгузников, сэкономьте свое время и силы. Просто отдайте коробку подгузников с чеком. Или, черт возьми, вместо этого купите им настоящий торт. © imgunnamaketoast / Reddit
«Я на 9-м месяце, вышла от врача и вот что вижу. И все это в дождливый холодный день»
«Родственники мужа передали нам кое-что для малыша. Не знаю, что и сказать, кроме того, что мы, похоже, готовы к рождению ребенка»
Любящая свекровь знает, как облегчить невестке беременность
- Лежала на сохранении, когда выписали, муж привез меня домой и помчался опять на работу. Только зашла в квартиру, телефон звонит — свекровь. Говорит, мол, вчера к нам заезжала и оставила мне записку на журнальном столике. Кладу трубку, иду к столу, а там слой пыли и пальцем выведено: «Вытри пыль!» © Подслушано / Ideer
«Беременная жена пошла в магазин за молоком и детской смесью»
«Я: „Да нет у меня никаких перепадов настроения и капризов! Беременность никак не повлияла на мой характер“»
«Тоже я: пускаю сопли над детскими носками, потому что нельзя быть такими милыми».
«Я два дня искала свой телефон везде. Пришлось купить новый. Нашла. Вот как беременность влияет на мозг»
Советы свекрови
- Мне вот-вот рожать, свекровь пишет, чтобы я купила подгузники, а то люди обычно про это забывают, пока не попадут в роддом. Отвечаю, что у нас все уже есть. Она продолжает: «Ну ведь я теперь бабушка, поэтому очень волнуюсь». Я отвечаю: «Не переживайте, мы, как и любая другая пара, будем учиться родительству и узнавать ребенка. Витя будет потрясающим папой!» И тут она отмачивает: «О, я знаю, что мой сын будет отличным отцом. Я беспокоюсь не о нем». К слову, мне 34 года, я готовилась и хотела этого ребенка. У меня уже есть подгузники, и я подумала обо всем перед родами. Но этот золотой образ своего сына! © handmaidsfan / Reddit
«Я себе обещала, что буду питаться правильно во время беременности, но...»
Уровень неловкости повышается в несколько раз
- Пришла я беременная в больницу, тоскливо смотрю на очередь у регистратуры. Тут вижу, напротив еще стойка, а народу — только одна девушка. Я туда и направилась, а девушка мне навстречу — видать, на выход уже. Отхожу влево, и она туда же. Я делаю шаг вперед и вдруг утыкаюсь в большое, от пола до потолка зеркало. Сбоку хватает муж, он отходил позвонить и как раз возвращался, успел увидеть, как я ищу портал в стене. Потом вижу уборщицу с офигевшими глазами, людей, которые смотрят на меня и улыбаются. Тогда слезу пустила от стыда, теперь вспоминаем со смехом. © LuboyNick / Pikabu
«Беременные женщины могут быть жестокими. Вот как жена издевается надо мной»
«Вот какое приспособление для беременных есть в туалете моей клиники. Это для сбора мочи на анализ, вместо того, чтобы пытаться попасть в крохотную баночку»
Девочкам — розовое, мальчикам — голубое
- Узнала, что у нас будет девочка. Ну все, теперь получу тонну безвкусных вещей от родственников мужа. Детские комбинезоны с надписями, вроде «папина особенная девочка, маленькая принцесса». Я терпеть не могу все это и мой партнер еще больше. Это пустая трата денег. Я никогда не одену свою дочь в такие наряды. © Itgrlrgdoll / Reddit
Беременным женщинам часто пытаются помочь, даже когда те об этом не просят. Но такая доброта иногда может выйти боком.
AdMe/Народное творчество/20 доказательств того, что беременным нервных клеток нужно выдавать на двоих
Поделиться этой статьёй