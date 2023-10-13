20 доказательств того, что беременным нервных клеток нужно выдавать на двоих

С наступлением беременности организм женщины подкидывает ей все новые и новые сюрпризы. Мало того, что растет живот, так еще и меняются вкусы, а эмоции скачут, как шарик от пинг-понга. С этим можно свыкнуться. Другое дело, когда сюрпризы начинают выдавать окружающие: от бестактной свекрови до приставучей продавщицы в продуктовом магазине.

Вот такая бабушкина забота

На последнем месяце собралась в магазин. До этого ходила в кроссовках, а тут дождь пошел, слякоть, достала сапоги. Ноги свои не вижу, пузо мешает, еле ухватилась за молнию, а сапоги не сходятся в голени. Так жалко себя стало, что села и разрыдалась. Тут зашел сын и выдал такое, от чего я прям там чуть не родила: «Мам, а мой братик теперь родится без ушей?» Я в ответ: «Кто тебе такое сказал?» А он: «Бабушка говорит, что беременных нельзя нервировать, иначе дети родятся без ушей».

«Ехал под проливным дождем, чтобы принести моей беременной жене печеный картофель, который она так жаждала. Добрался до дома и понял, что мне дали холодную, размокшую картошку фри с сыром»

Витамины для беременных на нижней полке. Да чтоб вас

«„Я оставила тебе гуакамоле в холодильнике“, — сказала мне жена»

У беременных своя логика

Пришла к гинекологу на консультацию, тот меня спрашивает: «Какой у вас месяц?» Я искренне так отвечаю: «Да вроде ноябрь был». Пока понимала своим беременным мозгом, что ляпнула, врач достал аппарат УЗИ и с воодушевлением выдал: «Ну ничего, сейчас я сам посмотрю и все вам расскажу, у нас аппарат качественный, современный, определяет срок с точностью до недели». Настоящий профессионал.

Вот что случается, когда у тебя дома беременная жена, а ты забыл телефон в машине на час

«Это наша самая ценная покупка за неделю, так что стоит обеспечить ей максимальную защиту»

Проблемы так проблемы

Возможно, я зажралась, у меня много внимания и поддержки. Но некоторые подарки выводят из себя. Мы получили два торта из подгузников и джип из подгузников. Целый джип, построенный из подгузников и безделушек. Это впечатляет, но с точки зрения логики — кошмар. Почти все подгузники свернуты и закреплены резинками, это огромная головная боль. К тому же мы хотим использовать многоразовые тканевые подгузники. Если вы подумываете подарить кому-нибудь скульптуру из подгузников, сэкономьте свое время и силы. Просто отдайте коробку подгузников с чеком. Или, черт возьми, вместо этого купите им настоящий торт. © imgunnamaketoast / Reddit

«Я на 9-м месяце, вышла от врача и вот что вижу. И все это в дождливый холодный день»

«Родственники мужа передали нам кое-что для малыша. Не знаю, что и сказать, кроме того, что мы, похоже, готовы к рождению ребенка»

Любящая свекровь знает, как облегчить невестке беременность

Лежала на сохранении, когда выписали, муж привез меня домой и помчался опять на работу. Только зашла в квартиру, телефон звонит — свекровь. Говорит, мол, вчера к нам заезжала и оставила мне записку на журнальном столике. Кладу трубку, иду к столу, а там слой пыли и пальцем выведено: «Вытри пыль!» © Подслушано / Ideer



«Беременная жена пошла в магазин за молоком и детской смесью»

«Я: „Да нет у меня никаких перепадов настроения и капризов! Беременность никак не повлияла на мой характер“»

«Тоже я: пускаю сопли над детскими носками, потому что нельзя быть такими милыми».

«Я два дня искала свой телефон везде. Пришлось купить новый. Нашла. Вот как беременность влияет на мозг»

Советы свекрови

Мне вот-вот рожать, свекровь пишет, чтобы я купила подгузники, а то люди обычно про это забывают, пока не попадут в роддом. Отвечаю, что у нас все уже есть. Она продолжает: «Ну ведь я теперь бабушка, поэтому очень волнуюсь». Я отвечаю: «Не переживайте, мы, как и любая другая пара, будем учиться родительству и узнавать ребенка. Витя будет потрясающим папой!» И тут она отмачивает: «О, я знаю, что мой сын будет отличным отцом. Я беспокоюсь не о нем». К слову, мне 34 года, я готовилась и хотела этого ребенка. У меня уже есть подгузники, и я подумала обо всем перед родами. Но этот золотой образ своего сына! © handmaidsfan / Reddit

«Я себе обещала, что буду питаться правильно во время беременности, но...»

Уровень неловкости повышается в несколько раз

Пришла я беременная в больницу, тоскливо смотрю на очередь у регистратуры. Тут вижу, напротив еще стойка, а народу — только одна девушка. Я туда и направилась, а девушка мне навстречу — видать, на выход уже. Отхожу влево, и она туда же. Я делаю шаг вперед и вдруг утыкаюсь в большое, от пола до потолка зеркало. Сбоку хватает муж, он отходил позвонить и как раз возвращался, успел увидеть, как я ищу портал в стене. Потом вижу уборщицу с офигевшими глазами, людей, которые смотрят на меня и улыбаются. Тогда слезу пустила от стыда, теперь вспоминаем со смехом. © LuboyNick / Pikabu

«Беременные женщины могут быть жестокими. Вот как жена издевается надо мной»

«Вот какое приспособление для беременных есть в туалете моей клиники. Это для сбора мочи на анализ, вместо того, чтобы пытаться попасть в крохотную баночку»

Девочкам — розовое, мальчикам — голубое

Узнала, что у нас будет девочка. Ну все, теперь получу тонну безвкусных вещей от родственников мужа. Детские комбинезоны с надписями, вроде «папина особенная девочка, маленькая принцесса». Я терпеть не могу все это и мой партнер еще больше. Это пустая трата денег. Я никогда не одену свою дочь в такие наряды. © Itgrlrgdoll / Reddit