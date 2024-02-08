20+ доказательств того, что даже умники с кучей дипломов могут тупить по-черному
Некоторые люди добиваются академических высот, делают невообразимые открытия и двигают мир вперед. Но жизнь вне подобных достижений зачастую уравнивает всех. В быту интеллигенты с кучей регалий могут тормозить там, где «простые обыватели» вообще не увидят проблемы.
- Я доктор наук. Ездили с друзьями на каток. Там со мной начал заигрывать симпатичный мужчина. А потом он увидел, как я прилипла на морозе к железной кружке, блин, и сказал: «Ну вот, хотел на свидание пригласить, но мне нужна умная девушка», — и уехал. © Подслушано / Ideer
- У моего бывшего очень умная мама: профессор лингвистики, знает более 10 языков. Но больше всего мне запомнился случай, когда бывший травмировал ногу и мучался, а его матушка заявила: «Это все потому, что ты ешь слишком много кетчупа». © ImnotUK / Reddit
- Я работала с девушкой, которая окончила очень престижный универ. И она никогда не упускала возможности всем об этом напомнить. Было очевидно, что она смотрит свысока на всех, кто учился в обычных вузах (включая меня). Поэтому в момент очередного выпендрежа я не смогла удержаться: «Ну закончила ты его, и что? Ты вместе с нами, в одной компании, и делаешь ту же работу, что и мы». © Ontopourmama / Reddit
- Мой дядя чертовски умен. Имеет несколько ученых степеней, постоянно получает награды за преподавание. И вот скажите мне, как так получилось, что мне нужно несколько раз напоминать человеку такого ума, как готовить лапшу? © Anonbsnono / Reddit
- Папа учился в крутом институте и имеет ученые степени. Занимается точными науками. Однажды мы нашли и поймали в нашем доме мышь. Отец собирался выпустить ее прямо перед дверью вместо того, чтобы унести подальше от жилья. Серьезно? © PM_ME_PICS_OF_SNOW / Reddit
- У меня в семье 3 инженера. Однажды на даче нужно было свалить сухое дерево, и эти самые инженеры полдня спорили о том, как лучше это сделать. Обсуждали углы, методы и тому подобное. Наконец-то мой дядя, который вообще не инженер, подошел и сказал им: «Вы до сих пор тут без дела стоите? Привяжите трос к машине и дерните уже дерево!» Сработало на ура. © bacon_n_legs / Reddit
- У друга докторская степень. Как-то я помогал ему переезжать, и он не мог придумать, как повесить временные шторы с крючками на уже установленный карниз. Поэтому просто взял и приклеил их к этому карнизу скотчем. И это самый умный парень из всех, кого я знаю. © RDandersen / Reddit
- Мой дядя — прекрасный инженер, но с социальными навыками совсем беда. Если я расскажу ему анекдот, к примеру, о собаке, он начнет читать лекцию о том, что эволюция собак отражает эволюцию человека или что-то такое. Приходится объяснять ему, что это была шутка. Он прокручивает ее в уме и только потом хохочет. © Graphitetshirt / Reddit
- Сделал жене подарок — помирился с ее отчимом, с которым не разговаривал два месяца. Он в принципе хороший мужик, но дело в том, что он у нее профессор математики, а я типичный такой гуманитарий, задающий вопросы типа «А где мне пригодится ваша математика?» После очередного такого вопроса он взбесился и с проклятиями ушел из дома... Оказывается, они очень ранимые, эти профессора. © Палата № 6 / VK
- Я знаю парня с докторской степенью по химии, у которого была дорогущая кастрюля с металлической крышкой. Однажды он варил суп и закрыл крышку. Суп остыл и крышка не снималась, потому что плотно прикипела к кастрюле. И вместо того, чтобы сделать очевидное, он начал сверлить в ней дырку. © reddit_mars / Reddit
- Есть у меня друг. Инженер, работает в колледже, один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал. Но в быту... Он готовил макароны с сыром и не мог понять, почему они такие водянистые. Да, он не слил воду после варки. © PapaChoff / Reddit
- Мой профессор, блестящий нейрохирург, однажды решил просто взять и понюхать бутылку с аммиаком. А потом заявил мне: «Не нюхай это». Да я и не планировал как бы! © Redqueenhypo / Reddit
- Я работал в коллективе с очень умными людьми, которые имели по несколько ученых степеней и проводили исследования мирового уровня. Один всегда носил кроссовки на липучке, потому что не умел завязывать шнурки. Другой регулярно врезался в дверные косяки. © anomalous_cowherd / Reddit
- Ситуация на лекции. Заходит профессор на первую пару, начинает читать лекцию. Все тихо-спокойно. Через 20 минут резко разворачивается, кричит: «Елки-палки, я же в автобусе внука забыл!» — хватает шапку, пальто и вылетает из аудитории... Больше мы его в тот день не встречали. © Палата № 6 / VK
- Невестка, доктор медицинских наук, возмущалась: «Я же закрыла двери, как муравьи попадают в дом?» © MonkOn***** / Reddit
- Я учился в лучшем универе страны, а моей жене в свое время пришлось бросить учебу, чтобы прокормить себя. Вчера я рассказал ей, что во время бритья пропустил несколько волосков на лице. Она спросила, почему я не бреюсь в очках. Я до такого даже не додумался. Я образованный, но она умная. © Forever_Man / Reddit
- Моя тетя говорит на 8 языках и имеет докторскую степень по философии. Так вот, она отвезла свою тачку к механику, потому что машина «внезапно перестала работать». Знаете, в чем была проблема? Бензин закончился. © Suitable-Employee-68 / Reddit
- Профессор информатики: «Извините, сегодня мы с вами не позанимаемся. Мой компьютер, похоже, не работает. Или, может, у кого-нибудь есть идеи, как его починить?» Я подошел, поглазел на его старый комп и тыкнул кнопку питания, чтобы перезагрузить его. И тут понял, что кнопка просто запала. Подергал ее, чтобы выскочила, и все заработало. © sschroeder82 / Reddit
- Моя сестра и ее муж ученые. Они позвали меня, чтобы я починил им дверной звонок. Мне через весь город пришлось тащиться. А нужно было просто снять пластиковую крышку и подсоединить провода. © paperkeeb / Reddit
- Общался с одной женщиной, она как раз писала докторскую. Как-то она поставила термос с кофе в микроволновку. Та сразу начала искрить. Дама вырвала из стены вилку и собралась идти разбираться со строителями, потому что розетка, якобы, неисправна. © Unknown author / Reddit
- Моему дяде 39 лет, он доктор исторических наук, уважаемый ученый. Полтора года назад добровольно ушел из университета, теперь таксистом работает. На днях его спросила, как и почему так получилось. Ответ просто поразил: «Да, знаешь, как-то почувствовал, что не мое это». © Палата № 6 / VK
Справедливости ради скажем, что иногда бытовые проблемы могут быть тем еще вызовом. Вот, к примеру, подборка историй о людях, у которых от слова «ремонт» уже явно мурашки по коже.
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что даже умники с кучей дипломов могут тупить по-черному
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