20+ доказательств того, что даже умники с кучей дипломов могут тупить по-черному

Некоторые люди добиваются академических высот, делают невообразимые открытия и двигают мир вперед. Но жизнь вне подобных достижений зачастую уравнивает всех. В быту интеллигенты с кучей регалий могут тормозить там, где «простые обыватели» вообще не увидят проблемы.

Справедливости ради скажем, что иногда бытовые проблемы могут быть тем еще вызовом. Вот, к примеру, подборка историй о людях, у которых от слова «ремонт» уже явно мурашки по коже.