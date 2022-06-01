20+ доказательств того, что детское творчество — это не каляки-маляки, а настоящие шедевры

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Внутри многих взрослых часто безостановочно бубнит внутренний критик, способный испортить все удовольствие от творческого процесса. А вот дети редко прислушиваются к этому зануде, поэтому способны создавать настоящие шедевры. И пусть в техническом смысле они несовершенны, зато выполнены с настоящей страстью, ярко и креативно.

Мы в ADME любим рассматривать работы юных мастеров. В них столько искренности и детского задора, что на весь день заряжаешься позитивом.

«Наш с дочкой совместный проект. Она вышила девушку слева, а я — подходящие ей цветы»

«Автопортрет в стиле кубизма, нарисованный моим 9-летним сыном»

«Эту вышивку на кепке сделала моя дочь. Как вам, ребята?»

Она проделала прекрасную работу! Выглядит шикарно, как будто она купила ее в модном бутике. © lovelybroom / Reddit

«Несколько фигурок, которые вылепил мой 14-летний сын»

Отлично смотрятся. Как будто сделаны командой дизайнеров, обдумывающих идеи в течение многих месяцев. © makergonnamake / Reddit

«Моя 9-летняя дочь связала свою первую шапку. Она училась вязать по онлайн-урокам»

«5-летняя племянница нарисовала это сама. Я думаю, что стиль довольно оригинален и крут для такого маленького ребенка»

«Вот во что моя дочь превратила свои старые кроссовки»

«Картина моей падчерицы. Она очень гордится ею»

«Я и мой 9-летний сын выточили на токарном станке корпусы для шариковых ручек»

«Первое одеяло моей 9-летней падчерицы. Пусть оно и не идеально, но я очень ей горжусь»

«Моя 13-летняя дочь увлеклась рукоделием и шитьем полгода назад и сделала такой подарок младшей сестре»

«Конфетные сердечки на вкус ужасны, но моя дочь на прошлой неделе сделала из них красивые валентинки»

Я хочу такие же! Гораздо лучше их так использовать, чем есть, ведь на вкус они как подслащенный мел. © everyothernametaken2 / Reddit

«7-летняя дочь любит мастерить животных из туб от туалетной бумаги. Этот кот — ее последнее творение»

«9-летний сын захотел сделать чучело саламандры. Он сам нарисовал его на фетре, вырезал и сшил»

«Сын сделал из Lego модель нашего петуха Тора»

«Крестница сшила мне мишку по мотивам сериала „Доктор Кто“»

«Моя дочь Али любит демонстрировать свои работы и не может дождаться своей первой выставки»

«Мой 15-летний сын делает 3D-модели все лучше и лучше. Это его последний шедевр»

«По моему скромному мнению, работы моей дочери просто потрясающие»

«Моя 9-летняя дочь сделала эту суперкрутую куклу»

«Дочь научилась вязать. И вот что меня ждало по возвращении домой»

«Ко Дню отца моя 12-летняя дочь нарисовала мой портрет и наклеила на кружку»

«Дочь слепила кабана. Ну как тут не похвастаться?»

Вроде и грубо сделано, но одновременно харизматично и притягательно. Мои аплодисменты! © Asad85 / Pikabu