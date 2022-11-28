20 доказательств того, что для общения с нашими любимыми детьми нужен толковый словарь
Когда дети только учатся говорить и начинают описывать все предметы вокруг себя, они порой находят довольно оригинальные названия для вещей и явлений. Чтобы запомнить все новые выражения своих смышленых карапузов и понимать, о чем же говорят их маленькие выдумщики, некоторым родителям даже приходится составлять отдельный толковый словарь.
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А вы можете вспомнить, какие оригинальные названия для вещей придумывал ваш ребенок?
AdMe/Народное творчество/20 доказательств того, что для общения с нашими любимыми детьми нужен толковый словарь
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