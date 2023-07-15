20+ доказательств того, что добро всегда побеждает, даже если люди в него не верят

Добрые поступки тем и хороши, что осчастливливают сразу и тех, кому человек помогает, и его самого. Иногда даже делать ничего не надо — достаточно вежливого слова или улыбки, и мир вокруг просто преображается.

А в конце вас ждет бонус о том, что творить добро лучше все-таки по запросу, иначе эффект может быть непредсказуемым.

Работал у нас электрик. Предварительно составил калькуляцию, сколько стоит работа и материалы. Жена предложила чай или кофе с печеньем, он отказался. Закончил все дела и говорит: «У вас скидка 5 %». Жена: «За что скидка?» Отвечает: «За чай». «Так вы же отказались!» «Ну вы же предложили! Скидка за человечность». © PolAnd1234 / Pikabu

Я шла домой с тяжелыми сумками и ребенком в слинге. Когда подходила к дороге, они неожиданно порвались. В этот момент из магазина выбежал парень с сумкой сгреб все мои покупки и отдал мне. Я была очень благодарна. © redbutterfly_78 / Reddit

Когда мне было лет 6, меня впервые отдали в детский лагерь, а там мало того, что никого не знаешь, так еще и один впервые уезжаешь от родных. И в первую или вторую ночь была сильная гроза, сверкало и шумело очень сильно, казалось, что это происходит прям у меня в комнате. Не знаю почему, но я тогда настолько испугался, что начал реветь, хотя до этого, никогда не боялся грома. Наши вожатые куда-то ушли и корпус был пустой. Была уже глубокая ночь, а я никак не мог успокоиться. В какой-то момент, в корпус зашли 2 девочки, им было лет 16-17. Одна из них услышала, что я реву, зашла в нашу комнату, села рядом со мной, шепотом и легкими поглаживаниями по руке начала успокаивать. Вторая девочка пыталась ее увести, но она не повелась на уговоры, успокаивала и сидела со мной, пока я не уснул. © Artist.to / Pikabu

Ехал в троллейбусе на работу и с ужасом обнаружил, что забыл дома кошелек. А тут еще и кондуктор из ниоткуда появился. Начал цепляться ко мне, хотел высадить, но за меня заступилась какая-то школьница! Заплатила за меня. Я в таком шоке остался, максимум, что смог выдавить из себя: «Спасибо». Каждый день езжу тем же маршрутом, но пока не встречал ее, надеюсь, смогу отблагодарить. © Палата № 6 / VK

На полузаброшенной дороге попала в яму, потеряла 2 колеса. Запаска одна. А до ближайшего города 40 км. Машины ездят раз в полчаса, да и никто не останавливается, хоть и видят, что с нами двое детей. Эвакуаторы не едут — далеко. Полный кошмар. Но все-таки остановилась машина. Спросили, что случилось. Предложили свозить нас в город за новыми колесами. Хоть и сами ехали по делу и лишнего времени у них не было. Приехали на шиномонтаж. Мастер на своей машине свозил меня в магазин, подобрали колеса, взял немного денег, еще и подарил 2 мороженых детям. Все это время ребята, которые привезли меня в город ждали, не уехали, хоть и опаздывали на встречу. Привезли меня обратно к нашей машине, помогли переставить все колеса. Не взяли деньги даже за бензин, хотя я и упрашивала. © kirov.novoross / Pikabu

У нас на одном маршруте городского автобуса работает кондуктор, она каждому человеку при выдаче билета говорит комплименты, здоровается при входе и прощается с каждым при выходе. Помогает старикам. Так приятно смотреть на людей, даже самых угрюмых, которые при ее словах начинают улыбаться. Творите добро и мир станет чуточку лучше. © Палата № 6 / VK

Устроилась на новую работу. В первый день вырядилась в белый костюм — встречают же по одежке, надо выглядеть круто. И забыла совсем, что «красные дни календаря» не за горами. Дефилирую я такая по офису, все на меня оборачиваются, улыбаются. И тут мне наперерез несется секретарша Леночка и шепчет на ухо: «Пойдем со мной». Оказывается, у меня случилась «авария», небольшая, но приметная. Я думала, уволюсь тут же, но Леночка выдала мне прокладку и заверила, что кроме нее никто ничего не заметил. Просидела я весь день на своем месте, в потом она меня до дома подвезла. 5 лет уже там не работаю, а мы до сих пор с Леночкой дружим.

У меня на автостоянке разрядился аккумулятор. Целый час я стоял рядом с открытым капотом. И тут какой-то парень подошел и предложил помочь. Он подзарядил аккумулятор и моя машина завелась. Я поблагодарил его, а он сказал, что люди должны помогать друг другу. Теперь у меня всегда с собой есть собственный набор проводов для зарядки и я с радостью остановлюсь, если увижу кого-то с поднятым капотом. © River1stick / Reddit

Я ехала в метро на работу и мне стало нехорошо — в вагоне было душно. И мужчина, увидев мое состояние, сказал: «Девушка, садитесь, пожалуйста». Я села. И сразу стало лучше. © Julia Smirnova

Я в торговом центре золотое кольцо потеряла: положила в карман пальто, а вспомнила о нем через 2 часа, обойдя кучу магазинов. Пошла по бутикам в обратном порядке без особой надежды. В одном из магазинов спросила у продавцов, не находили ли они кольцо, а они и говорят, что уборщица нашла. Принесли мне мое колечко. Я шла потом домой и желала уборщице всяческих благ, потому что она могла бы сунуть кольцо в карман и никто вообще не узнал бы об этом. © Хильдур / ADME

Добро из детства. В декабре поехала в санаторий и оставила варежки дома. Мне было холодно на прогулках, воспитательница увидела, что я мерзну и связала мне варежки с красивым красным узором. До сих пор храню этот подарок, и добрым словом вспоминаю эту прекрасную женщину. © Подслушано / VK

Я работаю курьером. Отнесла заказ, во дворе присела на лавочку. Смотрю — мимо меня идет хвостик, я наклоняюсь под лавку, а там пес: мелкий, жалкий. Запрыгнул, расслабился и прикорнул рядом. У меня в планах не было щенка заводить, но тут залаяли где-то собаки и пес мигом взобрался мне на ручки. В общем, живет у меня супер зверь теперь, проявляет поразительную смекалку, уже команд 5 знает. Счастливы все. © palkakapalka / Pikabu



Доброта спасет мир! Однажды у меня не хватало на поездку в маршрутке и одна женщина мне добавила, говорит: «Да ладно вам, с каждым может случиться». © Алла Смирнова

Я рыдала на скамейке в парке после тяжелого расставания. Какая-то женщина остановилась, чтобы просто поговорить. Мы беседовали около 10 минут, это здорово меня поддержало. © sophietheadventurer / Reddit

Заклинило у меня шею, пошла в поликлинику, а невролог мне с порога: «Без записи не принимаю!» Мне так горько стало. Села я у кабинета и заплакала. Мимо шла заведующая. Спросила меня, в чем дело, отвела в свой кабинет и говорит: «Раздевайся!» Я сняла кофту, а она начала нажимать на какие-то точки на спине и шее. Сначала было больно, а потом ничего, отпустило. Я смогла хоть шеей немного вертеть. Выписала она мне лекарства, через 3 дня все прошло. Спасибо ей, что не прошла мимо!

Ехала в другой город к дочери встречать Новый год. Вышла с работы с запасом времени, но попала в страшную пробку. До автовокзала уже недалеко, а рейс-то последний! Тут таксист, который вез меня, говорит: «Побежали!» Берем мою сумку вдвоем за ручки и бежим до автовокзала по колено в снегу вдоль стоящих машин. Под конец он уже и сумку и меня волочил, успели! До сих пор помню. © Наталья Белова

Однажды я подарила пожилой женщине букет цветов, потому что она выглядела так, будто у нее был тяжелый день. Она была очень тронута. © DoorMaster2979 / Reddit

Будучи студенткой ехала домой в поезде. Путь предстоял долгий, сутки с лишним. Денег на еду нет, у меня с собой только лепешка и кетчуп. На одной из станций заходит мужчина лет 45-50, сразу видит мои голодные глаза, идет в ресторан покупает мне еду, еще печеньки и шоколадки. Никогда не забуду, низкий тебе поклон, дядя. © Гульнар Касым

Дело было лет 10 назад. Недалеко от школы в листве лежала кнопочный телефон. Единственный контакт — папа. Я позвонил, ответили сразу, договорились встретиться у этой же школы. Где-то через минут 40 пришел мужчина, очень долго благодарил, пытался предложить деньги, шоколадки. Я ничего не взял, сказал: «Лучше в следующий раз сами кому-нибудь помогите». © Gamer.Hikka / Pikabu

Как-то ехала из университета и на выходе из автобуса поняла, что не могу найти кошелек. У меня паника, водитель нервный, попросила женщину рядом заплатить за меня. Она заплатила, сказала, что я ей ничего не должна. Мне было очень неловко и приятно, что она так меня спасла. А сегодня у девушки не сработала карта. Конечно же, я поняла, что это мой шанс передать бумеранг добра. Она поблагодарила меня, а я надеюсь, что она передаст эту эстафету. © Подслушано / VK

Я пыталась найти автобусную остановку и заблудилась. Брела по обочине дороги, было очень страшно, когда мимо проносились машины! Полицейский увидел меня и подвез до ближайшей остановки. Спросил, достаточно ли у меня денег на проезд. Это было более 10 лет назад, но я до сих пор помню тот случай. © Octopus-10 / Reddit

Бонус: творить добро без запроса бывает чревато последствиями

Парень на кассе спросил, сколько стоит букетик гвоздик, кассир ответила. Он помялся, помялся и буркнул: «Не нужно». Я стояла за ним и думала, что он, наверное, хотел порадовать маму или девушку, но с деньгами туго. Купила букетик и отдаю ему, довольная. А он так свысока: «Не нужно. Я не купил, потому что это гвоздики, их дарят только покойникам». И я ушла домой с гвоздиками для себя. © Rose.pink / Pikabu