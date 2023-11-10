20+ доказательств того, что ходить в гости и принимать гостей — это удовольствие не для слабонервных

Поход в гости — это маленький праздник: принимающая сторона старается выставить на стол что-нибудь вкусненькое, а визитеры тоже являются не с пустыми руками. За приятной беседой и шумным застольем время летит незаметно — это идеальный вариант. Но нередко или гости, или хозяева умудряются отчебучить такое, что ни в какие ворота не лезет.

А в конце вас ждет бонус про гостеприимство с такой неожиданной концовкой, что можно кино снимать.

Были мы как-то в гостях у друзей семьи, у них сын 5 лет. В качестве предисловия: у них в квартире, в туалете, был сделан шкафчик, в котором хранились всякие консервированные соленья-варенья. И вот сидим мы, застолье в полном разгаре. Малыш, крутясь около всего этого великолепия, решает, что должен тоже проявить себя щедрым, гостеприимным хозяином, и громогласно говорит маме: «Мама! А принеси на стол что-нибудь вкусненькое из туалета!» Гости в ржач, мама тоже смеется, но заливается краской. © Палата № 6 / VK

Мы были проездом в городе, где живут родственники мужа, они предложили остаться у них на пару дней. В первый же день хозяйка взялась печь торт. Когда угощение было готово, она убрала его в холодильник и заявила: «Ну вот, завтра вы уедете, а мои дети тортик съедят». Не то, чтобы я на этот торт претендовала, но непонятно, зачем было отпускать этот комментарий. © Мама Дорогая / ADME

Я с мужем пришла в гости к его лучшему другу с огромным тортом к чаю. Его жена убрала лакомство, и поставила на стол какие-то пряники недельной давности. А через пару дней написала, мол, какой был вкусный торт. Когда же она пришла к нам с тортом, мы его точно так же убрали в холодильник, а на стол выложили каменные ириски. Была гробовая тишина. © Милла Прима

Как-то я была в гостях. Все гости целый час ждали, пока муж юбилярши по ее указке с недовольством вешал шторы в кухне (!). Потом целый час я нарезала салаты, потому что другие гости со слов хозяйки были «леворукие». Потом на стол была представлена и расхвалена рыба, простоявшая весь день в алюминиевом казанке, прогорклая и ужасная. Вот и погуляли... © Libbi Groysman

Подругу как-то позвали на свадьбу и сказали, что каждый приглашенный приносит себе еду. © Лена Княжевич

Я как-то влипла в историю. Знакомый пригласил на дачу на выходные. Я приехала, там была хорошая веселая компания, позавтракали и решили идти на озеро в 3 километрах. И тут этот парень заявляет: «А я вот пригласил Галину, чтобы она приготовила обед! Она очень хорошо готовит!» Все закричали «ура-ура» и пошли на озеро. Я стояла как истукан. Потом думаю, ладно, остальные тут ни при чем. Проверила запас продуктов, наготовила всего много. Там еще были две старушки, родственницы, они помогли мне накрыть стол. Когда все было готово, я тихонько ушла. Больше я с этим парнем не общалась. © Галина Тищенко

Одноклассница как-то после уроков предложила зайти к ней домой, музыку на дисках послушать. Пока я слушала в ее комнате, она успела нажарить картошки и тут началось что-то странное: она подключила к магнитофону наушники, притащила сковородку и стала есть прямо из нее, надев наушники и подпевая себе под нос. А я, в тишине и голодная, была вынуждена смотреть на все это. До сих пор думаю, и чего я сразу не встала и не ушла, чего сидела, ждала, пока она не доела. © Jamilya Temirova

Знакомая пригласила меня в гости, сказала: «Купи торт и копченую курицу». Я удивилась, но купила. Как потом оказалось, больше никаких угощений и не было. Мы съели по кусочку, остальное она спрятала в холодильник. © Tatjana Motorina

Мне было 9 лет, меня пригласили на день рождения к подруге. Там был салат из зеленого лука и яйца, он был горький и невкусный. Мне было стыдно сказать, что он мне не нравится. Я с трудом его доела, даже желудок заболел. И тут папа именинницы начинает класть мне еще этого салата. Я сказала, что больше не хочу этот салат. А он потом обругал меня, что я больше не ем, мол, нельзя переводить продукты. Я расплакалась и меня отвели домой. А остальные остались есть торт. © Наталия Воднева

Как-то родственники пригласили нас к себе в гости на юбилей. Попросили к столу купить нарезку разную. Ну ладно, купили. Стол хоть и был скромен, но поесть было что. И только потом мы узнали, что хозяева попросили купить что-то и других родственников: одних — напитки, других — сделать пару салатов, третьих — принести торт. Так как это был юбилей, подарок тоже сразу озвучивался — 5 000 с семьи минимум. В итоге все, что сделала хозяйка сама — это сварила замороженную мексиканскую смесь (которая с рисом), и пожарила к ней по кусочку куриного филе. © DrDonna / ADME

Раньше я не могла есть свежий лук — начинала мучить изжога. Будущий муж пригласил на день рождения его мамы. Меня заранее спросили, есть ли какие-то пожелания к еде — я озвучила про лук. В итоге все салаты были с луком. И тут будущий свекор начал читать мне лекцию о том, что свежий лук не могут есть только те, у кого есть проблемы с печенью (откуда он это вообще взял?). А раз у меня проблемы с печенью, значит, была бурная молодость с горячительными напитками. © Holy Guakomole / ADME

И тут будущий свекор начал читать мне лекцию о том, что свежий лук не могут есть только те, у кого есть проблемы с печенью (откуда он это вообще взял?). А раз у меня проблемы с печенью, значит, была бурная молодость с горячительными напитками. © Holy Guakomole / ADME Летом арендовали домик на выходные — мы с мужем и ребенком, и брат мужа с женой и детьми. Брат сказал, что купит все продукты и напитки сам, нам в магазин заезжать не нужно. Мы из-за работы смогли приехать на 4 часа позже, чем они. К нашему приезду из напитков осталось половина пачки сока, из еды — помидоры и несколько пожаренных кусочков шашлыка. Была еще упаковка замаринованного сырого мяса, но так как поездка была запланирована на 2 дня, мясо должно было остаться на следующий день. До магазина ехать довольно далеко, благо на территории было кафе, туда мы и ходили есть. Кстати, из купленных продуктов нам выделили бутылку воды со словами, мол, видите, мы и про вас подумали, знали, что вы пить захотите. © Мама Дорогая / ADME

Моя бывшая подруга пригласила на свой день рождения 25 человек. Накрыла 2 (!) стола «ничем»: сухие котлетки маленькие, немножко тушеной картошки и пара салатов абы каких. А за столом было много мужиков. В итоге все голодные остались... Зачем столы ставила? Зачем столько людей приглашала? © Rita Gorelenko

Собирались с друзьями в складчину, что было всеми оговорено заранее: у принимающей стороны были сложности с деньгами, и все договорились, кто что принесет. Отлично посидели, стали расходиться, а одна дама аккуратно собрала в пакетики все недоеденное и унесла. Буквально собрала 5 кусочков колбасы, несколько мандаринок и оставшиеся в коробочке пирожные. Пакетики у нее были с собой, то есть это заранее был ее план. © Дарья Королькова

Меня один раз угостили горячей окрошкой! Это было максимально странно для меня... © Алена Некрасова

Больше не приглашаю близкую подругу в гости и сама к ней не хожу из-за ее сыночка. Абсолютно неуправляемый, гиперактивный, крикливый, непослушный ребенок. Например, сидим с ней на диване, а он ложится между нами, не дает нормально общаться. То она с тарелкой носится за ним, чтобы он поел. Они приходят ко мне, а я при этом должна соблюдать ряд правил для комфорта малолетнего тирана. Парню, к слову, 12 лет. Теперь с подругой встречаемся только в кафе... © Гульнар Касым

Ситуация была: гости с детьми до утра просидели, завалились у нас спать. Я встала пораньше и обнаружила, что чужие дети моей дорогой косметикой разрисовали обои, стол, стул и пол. На мое возмущение мать художников спросила: «У тебя что, ПМС?», и выдала: «Это же дети!» Заплатить за косметику или хотя бы помочь все убрать эти люди даже не удосужились. © Jul Tschik

Были мы у моей подруги на обеде, мы принесли напиток и очень красивый торт из дорогой пекарни. Я раньше никогда не пробовала такой торт, хотелось самой попробовать. Моя подруга накрыла хороший стол, а на сладкое подала вареники с вишней. Спросила нас, можно, мол, она торт оставит на завтра? Потому что у ее мужа день рождения будет (а мы не были приглашены). Очень неприятный осадок остался после этого ужина. © Marina Briskin

Пригласили нас в гости на обед, к 14 часам. Обещали вкусности по семейным рецептам. Приехала в 14:05. Оказалось, что все еще лежат в кроватях. Хозяйка срочно отправила мужа за тортом. Пока они одевались, умывались, он сходил в магазин, и только после этого меня пригласили за стол, мы пили чай с крохотным тортиком. Я с таким первый раз столкнулась, была в шоке. Надо было, конечно, уйти сразу, когда увидела их в ночных рубашках. © людмила москалева

Как-то в гости к нам приехала двоюродная сестра, которую я за всю жизнь видела 1 раз. Ночевать она сначала хотела в отеле, как раз он находится у нашего дома. Но потом она резко передумала и осталась у нас. Я постелила ей на диване в гостиной. Потом захожу в спальню, а она на моей кровати сидит по-турецки, да еще и прямо на моей подушке! Мол, «я тут буду спать, не люблю диваны, а тут мне будет удобно».

Когда я возмутилась и сказала, что никому не разрешаю трогать мою кровать, а тем более сидеть попой на подушках, она засмеялась и спросила: «Драться со мной будешь? Ха-ха-ха!» Вот тогда я воздала хвалу небесам, что у нас две собаки: я их просто позвала и дала команду приготовится к атаке. Эту мадам как ветром унесло. Потом еще часть родни мне звонила и орала на меня, какая я сволочь негостеприимная. © Veronika Lihovskaya

Когда я возмутилась и сказала, что никому не разрешаю трогать мою кровать, а тем более сидеть попой на подушках, она засмеялась и спросила: «Драться со мной будешь? Ха-ха-ха!» Вот тогда я воздала хвалу небесам, что у нас две собаки: я их просто позвала и дала команду приготовится к атаке. Эту мадам как ветром унесло. Потом еще часть родни мне звонила и орала на меня, какая я сволочь негостеприимная. © Veronika Lihovskaya Национальные традиции это, конечно, одно, но и от конкретного человека зависит. Была у нас одна знакомая. Пришли мы к ней в гости, было еще других 6 человек. Сидим за пустым столом, ждем, сейчас, наверное, накрывать будет. И тут она с веселым видом заходит и ставит на стол красный нарезанный лук. Все! Больше гости ничего не дождались. Здесь, конечно, с головой не все в порядке. Потихоньку все разошлись. © Татьяна Егорова

Бонус. История с непредсказуемой концовкой

Как-то мамин коллега пригласил несколько семейных пар к себе в гости за город. По традиции все взяли с собой «гостинцы»: кто-то сделал шашлык, кто-то взял напитки, кто-то колбасу и сыр. Мама с папой привезли кучу своих овощей с огорода и двух фермерских кур. Вечер прошел чудесно, за разговорами, гитарой, напитками и шашлыком.

Утро, все жаждут завтрака, а жена хозяина предлагает всем выпить чаю. И действительно приносит всем чай с бергамотом. И больше ничего. Хотя бы пряник или сушку, но нет. Полезли ребята в холодильник за привезенными продуктами, хорошо, что много всего с собой взяли. Нарезали привезенную колбаску, сыр, хлебушек, сделали бутерброды.

На обед пожарили двух привезенных кур и заели салатом из привезенных овощей. Потом хозяйка второй раз расщедрилась на вкусный чай с бергамотом. И даже сахар к нему подала. После этого гости почему-то засобирались домой, хотя была еще суббота... Долго потом ходила шутка про щедрость и вкусный чай с бергамотом.

Но пару месяцев спустя выяснилось, что муж (мамин коллега) жену уже достал. Он приглашал в гости компании своих друзей, предупреждая об этом свою жену в последний момент. При этом, в закупках продуктов он не участвовал, жене приходилось всю гору продуктов таскать на себе. А потом еще терпеть попреки за слишком большие траты. Ну, она психанула и сказала, что ничего не будет покупать, пусть муж все делает сам. А его хозяйственности хватило только на то, чтобы купить хлеб и чай. С бергамотом. © Селебная пятка / ADME