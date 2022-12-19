20 доказательств того, что «и жили они долго и счастливо» бывает не только в сказках

Кто-то утверждает, что «любовь живет 3 года», а кто-то уверен, что романтика начинает сдавать позиции вскоре после свадьбы, а спустя годы за бытом и важными делами ее и вовсе не остается. Но это далеко не всегда так, и люди, пронесшие свою любовь через года (а некоторые и через десятилетия), доказывают, что настоящие чувства могут долгое-долгое время играть такими же яркими красками.

«11 лет любви. Это того стоило!»

«35 лет назад мы с женой встретились впервые. Тогда мы ели банановый десерт и теперь возвращаемся к этой традиции каждый год»

«Фотографии сделаны с разницей почти в год! Экстренная операция на головном мозге многое изменила. Но, когда у тебя есть свой человек, все будет хорошо»

«Я и моя жена с разницей в год в одном и том же месте в одной школе»

Никогда не поздно найти настоящую любовь

Я познакомилась с нынешним мужем на сайте знакомств, когда ему было 42. У него нет детей и не было, но очень хотел. Был женат, прожили больше 10 лет, но развелись. Чтобы хоть как-то задушить чувство одиночества, будущий муж занялся дайвингом, сноубордингом, покорением вершин, скейтбордингом. Сейчас у него большая семья (у меня есть дети) и мы ждем прибавления. Муж гладит живот, чувствует, как малыш кувыркается, и у него такое удивленно-изумленное лицо при этом. Он столько лет об этом мечтал... Никогда не знаешь, что тебя ждет за поворотом жизни. Мне и в страшном сне не снилось, что буду еще рожать почти в 40. Что снова замуж выйду. Столько натерпелась раньше. Но жизнь иногда поворачивается так, что только челюсть успеваешь поднимать с асфальта. © Аноним / Pikabu

«Небольшой юбилей — 35 лет со свадьбы»

Романтика должна оставаться в отношениях в любых условиях

«Это мы с женой 20 лет назад танцуем на вечеринке за 3 дня до нашей свадьбы»

«На 15-ю годовщину жена попросила это (и чтоб не делиться с детьми!)»

«Жена устроила мне сюрприз на нашу 11-ю годовщину и организовала ночевку на крутой лодке»

«Мы с моей женой, когда нам было по 4 года»

«Моя жена и четверо детей сами купили и соорудили эту беседку в качестве подарка ко Дню отца!»

«Жена приняла участие в грязевой гонке, о которой мечтала много лет. Чтобы поддержать ее, я пробежал трассу с 9 кг фотооборудования. Это стоило того, чтобы поймать эту улыбку»

«Я с женой и нашей первой кошкой и мы же спустя 36 лет с нашей первой собакой!»

«Сделал этот витраж на нашу с женой 4-ю годовщину»

«Мы с женой 21 год спустя»

Ты вообще стареешь? Я бы поверил, если бы ты сказал, что тебе сейчас 21. © LOTRfreak101 / Reddit

«Во время отпуска я предложил моей жене обновить наши свадебные клятвы. Сын был нашим шафером»

«Это мы с женой 27 лет назад, во 2-м классе»

«Купил их жене вместо помолвочного кольца и наточил на 10-летнюю годовщину!»

«Мы с мужем выбрали друг другу одинаковые подарки на 15-ю годовщину»