20 ярких доказательств, что в медучреждениях скучать некогда

Посещение поликлиники редко проходит без приключений: отстоять свое место в живой очереди или найти потерянную регистратурой карточку стоит десятка-другого нервных клеток. Но иногда в медучреждениях случаются и курьезные ситуации, которые даже поднимают настроение. Одно можно сказать точно: без новых впечатлений отсюда мало кто уходит.

Влипнуть в эпичную ситуацию можно не только в поликлинике, но и вообще где угодно: в лифте, в такси или в магазине. Главное, относиться ко всему с юмором, и тогда многие проблемы покажутся не такими уж глобальными.