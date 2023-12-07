20 ярких доказательств, что в медучреждениях скучать некогда
Посещение поликлиники редко проходит без приключений: отстоять свое место в живой очереди или найти потерянную регистратурой карточку стоит десятка-другого нервных клеток. Но иногда в медучреждениях случаются и курьезные ситуации, которые даже поднимают настроение. Одно можно сказать точно: без новых впечатлений отсюда мало кто уходит.
- Была травма колена, ходила с костылем. Поехала в травмпункт. Возле кабинета врача очередь человек из 20, стулья все заняты, стою на одной ноге. Врач вышел, глянул на меня и говорит: «Проходи». Мужик с забинтованным пальцем, что сидел возле двери, возмутился, мол, сейчас его очередь, а доктор ему такой: «Если бы вы уступили место девушке, то она бы и пошла по очереди. Но так как ни у кого не проснулась совесть уступить место женщине, стоящей на одной ноге, то она пройдет сейчас». © Мишка Фанси / Dzen
- Заболела и записалась на прием. По привычке перед выходом «в люди» накрасилась и сделала укладочку на голове. Зашла в кабинет и не успела даже рта раскрыть, чтобы рассказать о жалобах, как врач смерил меня взглядом и выдал: «Что-то ты хорошо выглядишь для больной!» С тех пор хожу в поликлинику страшной и вид делаю наинесчастнейший. А то вдруг лечить откажутся. © Пушинка / Dzen
- Пришел в поликлинику на медосмотр. Что-то нет никого. Увидел даму в белом халате в коридоре, кричу:
— Женщина, подскажите, пожалуйста!...
— Я вам не женщина! — с гонором отвечает она.
— А кто же вы? — спрашиваю.
— Я вам старшая медсестра!
- Подвернула ногу. Она болела сильно, не проходила. Отправилась в травмпункт. Врач осмотрел мою ногу, вздохнул и спрашивает: «Что беспокоит?» Говорю, что нога опухла после травмы. Лекарь грустно отвечает: «Ну, что поделать, человек не симметричен». © Peyton / ADME
- Сдавала кровь на анализ. Мне терапевт выдала направление, в котором написано: «Кабинет такой-то, с 7 до 9». Пришла я, значит, пораньше, чтобы потом на работу успеть, но уже была пятая, хотя прием еще не начался. В 6:55 влетает взмыленная женщина с криком: «Пропустите, у меня запись на 7, я первая пойду!» Народ заулыбался: «У всех на 7, занимайте очередь». Эта тетка начала каждому в очереди тыкать своим талончиком. Ей в ответ люди предъявляли свои талончики с точно таким же временем и настойчиво рекомендовали занять очередь. Потом вышла медсестра, объявила начало приема и отправила ту тетку в конец очереди. © okrk / Pikabu
- У меня были кистозные прыщи, я пришла с этой проблемой к специалисту в больницу. Привлекательная молодая женщина-врач с идеальной кожей и макияжем отказалась назначить мне какое-то лечение и прописать препараты, а вместо этого сказала: «Тебе не стоит так комплексовать из-за прыщей, ведь внешность не главное. Главное — какой ты человек!» Я шла домой и просто плакала от бессилия. Мне потребовалось несколько лет, чтобы найти врача, который отнесся ко мне серьезно, проверил мой гормональный фон и назначил лечение. © sadsledgemain / Reddit
- Проходил с ребенком медосмотр перед детским садом. Последний врач. К этому моменту спокойствие мое дало трещину. После очередного «просто спросить» я подошел к двери, встал рядом и громко заявил на всю аудиторию, что «просто спросить» теперь только после меня и никто без очереди сюда не войдет. Народ проникся, некоторые поддержали возгласами. Стоим, очередь ускорилась, я расслабился. Следующие мы — ура! И прямо передо мной в кабинет залетает какая-то хабалистая баба с девахой лет 12. Я, честно говоря, обалдел от наглости. Захожу за ней в кабинет. Думаю: «Фиг вы угадали, девочки!» — беру стул с наглой теткой и, подняв его вместе с дамой, выношу в коридор. Офигели все, включая меня самого. Потом взял своего мелкого за руку, заходим в кабинет, я спрашиваю: «Без стула примете?» Врач: «Да, конечно» — и смотрит на меня как на ненормального. Нас осмотрели, мы ушли домой. © Yeti979 / Pikabu
- Вчера в больнице наблюдала забавную ситуацию. Подошла бабуля к регистратуре, попросила талон к какому-то специалисту — ей ответили, что талонов на сегодня уже нет. Она мялась, мялась. Назвала еще одного специалиста — ей ответили то же самое. Потом бабуля психанула и сказала: «Ну, дочь, дай талон. Хоть к кому-нибудь! Что я, зря пришла?» Та ей дала талон к гинекологу, и бабуля счастливо потопала к указанной цели. © Палата № 6 / VK
- Пришла на прием к гинекологу. УЗИ, все как положено, за здоровьем же следить надо. Врач посмотрел на мои анализы, схватился за голову и давай причитать, что с моей ситуацией детей завести невозможно, я почти бесплодная, лечиться нужно срочно! Лечение, конечно, дорогое, но что поделать, детки же важнее, на этом экономить нельзя. Ну я выглянула в коридор и попросила мужа завести в кабинет моих «Невозможно 1», «Невозможно 2» и «Невозможно 3», которых я с разницей в год родила. Говорю: «Ай-яй-яй, какая беда! И что же мне теперь делать, бездетной и больной?!» Врач потух, выписал какие-то витаминки и отправил восвояси. Но хоть деньги за прием вернули, когда я возмутилась. © Палата № 6 / VK
- Пришла к гинекологу по беременности, он отправил меня в кабинет УЗИ, сказав, что через минуту подойдет. Сижу в коридоре, температура 38, токсикоз, все болит. Смотрю на часы — прошел уже час. Поднимаюсь обратно к врачу, а мне медсестра и говорит: «А он домой ушел». К слову, этот же доктор посадил одну девушку на кресло для осмотра и ушел домой. Она там до прихода технички просидела... © Палата № 6 / VK
- От первого брака у меня есть сын. Вышла второй раз замуж. Хотели совместного ребенка, но ничего не получалось. Уже и в центре планирования семьи наблюдались, и всякие обследования проходили.. Потом от отчаяния я пошла на прием к профессору профильного стационара. По записи, платно. Похоже, во время приема он был не в духе. Не осмотрев меня, даже не глядя на меня, он пролистал все заключения и обследования, что я принесла, посмотрел снимок рентгена с контрастом и выдал: «А что вы хотите? С такой маткой вообще не рожают!» Я говорю: «А ничего, что моему первому ребенку уже 14 лет?» Только тогда он поднял на меня глаза, но я уже в ярости вылетала из кабинета. Пронеслась мимо кассы и не заплатила (потому что — за что?). Плюнули мы с мужем и отпустили ситуацию. Сейчас у меня два ребенка. © Solar / ADME
- Со мной однажды в больнице приключился крайне неловкий, но забавный случай. Я была где-то на 20-й неделе беременности. Меня оставили присмотреть за племянником, которому чуть меньше года. Я его искупала, сменила подгузник, переодела. Мы сидели, смотрели телек, малыш лежал у меня на груди. Внезапно я почувствовала, как теплая вода потекла по моему бедру и ноге. Проверила племянника — он сухой. Тут я поняла, что у меня, видимо, отошли воды. Рванула в больницу (вместе с племянником). Сижу там в родильном отделении, малыш на руках, и вдруг чувствую ту же влажность... И тут до меня доходит, что я, кажется, неправильно надела на ребенка подгузник! Когда пришел доктор, чтобы проверить сердцебиение плода и посмотреть, действительно ли уже отошли воды, мне пришлось признаться ему, как я затупила. Врач даже позвал медсестру, чтоб поржать вместе. © Laetitia Messi / Quora
- Пошла в больницу к гинекологу. Осмотр прошел вполне нормально, но врач — пожилая женщина — как-то подозрительно нахваливала мои репродуктивные органы. Ну да ладно, подумала я, наверное профдеформация такая у человека. Под конец приема она попросила мой номер телефона, мол, вроде как заметила что-то странное, хотела бы проконсультироваться со знакомым специалистом и, если вдруг что-то не так, то чтобы я пришла на повторный прием. Ну я дала — врач же. Спустя пару дней — звонок. Да вот только не от врача, а от какого-то странного мужика, который настойчиво начал звать меня на свидание, говорил, что про меня ему много рассказывали, он очень хочет познакомиться. Я отказалась, номер заблокировала. А через некоторое время мне позвонила та врачиха с претензиями, что я ее сыночку отказала, а ведь могли бы познакомиться и здоровых деток нарожать! Я даже боюсь теперь подумать, что она ему там «много рассказывала», и, наверное, теперь буду ходить только в платные клиники. © Палата № 6 / VK
- Я обратилась за неотложной помощью по поводу мастита (он уже был у меня дважды, я его ни с чем не спутаю — там крайне специфические симптомы). Ко мне вышел интерн. Я сказала ему, что у меня мастит. Практикант посмотрел на меня высокомерно и сказал: «Ух ты! Как грозно звучит! Давно ли мы научились сами ставить себе диагнозы?» Мне было 30 лет. Я еле сдержалась, чтоб ничего с ним не сделать. © WanderInTheTrees / Reddit
- Перед кабинетом лора скандал: две дамы не поделили очередь, хотя прием еще не начался.
— Я — беременная! Пойду первой.
— Пф-ф! А я — многодетная, я без очереди.
Тут подходит третья дама и выдает:
— Первой пойду я, потому что я — отоларинголог. А остальные — в порядке записи.
- В 41 год из-за рака эндометрия мне удалили матку. Я лежала в палате с женщиной, которая, узнав про мою ситуацию, начала рыдать. Прибежал ее муж, спросил, что случилось. И она с мукой в голосе начала ему объяснять: «Представляешь, у этой малышки был рак, ей сделали операцию, и теперь она никогда не сможет стать матерью». Сказать, что я была в шоке, — это ничего не сказать. Малышка? Я? Не выдержав драматизма момента, я сказала, что мне 41 год и что у меня есть уже взрослые сыновья. Ни соседка по палате, ни ее муж мне не поверили — они думали, что я старшеклассница! Было довольно забавно, а потом пришел мой муж и подтвердил мою «выдумку». © Tracy McCulloch / Quora
- Мне ровно год назад врач в больнице, куда меня на скорой привезли с небольшим кровотечением, после УЗИ поставил диагноз «замершая беременность». Срок был небольшой — 5-6 недель. Это уже потом мне куча врачей сказали, что на таком сроке еще зачастую не видно сердцебиения, а он написал направление на «чистку». К счастью, у меня хватило решимости написать отказ от госпитализации и уехать. Через 1,5 дня нормальный врач показал мне на экране аппарата УЗИ, как пульсирует малюсенький еще тогда малыш. Я, как оклемалась, и в прокуратуру жалобу писала, и главврачу той больницы звонила. Главврач заявила, что у врача просто день тяжелый был, а я ему проблемы создаю. И добавила: «Неизвестно еще, где ошибаются. Может, и нет у вас там уже никого живого». © Алина / ADME
- Ходила в поликлинику. Сижу в очереди, неподалеку сидят дедуля с бабулей. Разговорились о своих жизнях, оказалось, что оба потеряли супругов. Спустя время она ему говорит: «Жениться вам надо», на что дед ответил: «Да вот на ком?» А в итоге предложил ей выйти за него. Бабуля немного посмеялась, а потом они решили обменяться номерами. Дедуля долго пытался запомнить ее номер наизусть, проговаривал про себя, потом начал искать ручку, чтобы записать где-нибудь. А потом она предложила просто набрать ее, чтобы у обоих сохранились номера. Так и сделали. А потом вместе спустились по лестнице и скрылись. Надеюсь, что у них все получится. © Палата № 6 / VK
- На протяжении довольно продолжительного времени я плохо себя чувствовал и набирал по 9-10 кг в месяц. Был у нескольких врачей, но они просто сказали, что я много ем и не замечаю этого, оттого и толстею. Я пошел к доктору по поводу проблем с кожей. Другой врач вошел в кабинет, посмотрел на меня секунд 5 и сказал: «Давайте-ка вызовем скорую». Отказалось, у меня была терминальная стадия цирроза печени. Прошло уже чуть больше года с тех пор, как мне сделали пересадку печени, и только в последний месяц я начал чувствовать, что возвращаюсь к нормальной жизни. Знаете ли вы, что можно так заболеть, что волосы сначала поседеют, а потом снова станут нормального цвета? Это так странно, честно говоря. © blippityblue72 / Reddit
- Я как-то раз поскользнулась и упала, заболели плечо и шея. На утро понимаю, что не могу встать и пошевелиться. Дотащилась до травмпункта, сделали снимок. Врач смотрел, смотрел, а потом говорит: «Перелом шейного позвонка. Но ты сходи еще в другой травмпункт». И я типа с переломом (ну хоть воротник на шею сделали) иду по гололеду в другой травмпункт. Там врач смотрит, смотрит и говорит: «Перелома нет, есть подвывих. Иди в поликлинику и оформляй больничный». Я тащусь уже к третьему врачу. Тот смотрел, смотрел то на снимок, то на меня. Встал, дернул мне голову, шея сделала «хрусть», и доктор отправил домой. Сказал, что ни перелома, ни подвывиха нет — просто растяжение, но недельку полежать надо. © Буль-буль-Барабуль / ADME
Влипнуть в эпичную ситуацию можно не только в поликлинике, но и вообще где угодно: в лифте, в такси или в магазине. Главное, относиться ко всему с юмором, и тогда многие проблемы покажутся не такими уж глобальными.
AdMe/Народное творчество/20 ярких доказательств, что в медучреждениях скучать некогда
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