20+ доказательств того, что избавиться от лишних вещей без приключений просто нереально

Для того, чтобы успешно находить своим вещам новых хозяев в интернете, надо обладать не только талантом продавца, но и некоторым везением. Ведь зачастую во всемирной сети встречаются настолько своеобразные потенциальные покупатели, что их логику не понять никому и никогда.

Неординарные продавцы и покупатели могут найти друг друга не только в интернете, но и в обычной жизни. А вот, кстати, 7 хитростей, с помощью которых нам в магазине навязывают ненужный товар — теперь вы на это точно не купитесь.