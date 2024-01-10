20+ доказательств того, что избавиться от лишних вещей без приключений просто нереально
Для того, чтобы успешно находить своим вещам новых хозяев в интернете, надо обладать не только талантом продавца, но и некоторым везением. Ведь зачастую во всемирной сети встречаются настолько своеобразные потенциальные покупатели, что их логику не понять никому и никогда.
- Отдавала сапоги за шоколадку: красивущие, новые, на высоком каблуке, а я уже такие не ношу. Пришла мамзель. Я ей вынесла пакет с сапогами к подъезду. Она села на лавочку, надела сапоги, покрутилась, и как рванет в них за угол дома! Я так хохотала, что соседи из окон повысовывались с вопросами. Вместо вредного шоколада я увидела поучительную комедию о том, как тетка бежит в жару, летом в сапогах на шпильке, лишь бы ее не спросили: «А где же шоколадка?» © Фонарь Фионы / Dzen
- Кошка окотилась. Котят четверо. Раздали всех, кроме одного. Решил изменить объявление, вместо «Отдам в хорошие руки» написал «Продам в хорошие руки за ₽ 500» Так за ним примчались аж с другого конца города! Заплатили деньги, забрали. А через 2 часа позвонили, стали рассказывать, что котенок чувствует себя хорошо и его все любят. Кажется, недели две вечерами звонили и рассказывали. © О жизни в двух словах Николай Кержак / Dzen
- В декабре продавала детские коньки. Приехала мама с мальчиком, померили, купили. Через 2 месяца звонок: «Мы у вас коньки брали. Так в них кататься невозможно! Верните деньги!» Я человек неконфликтный, говорю, мол, привозите. А дамочка такая: «Ну тогда мы еще пару раз на каток сходим — и привезем!» Тут уж даже у меня терпение лопнуло, сказала, чтоб катились лесом.
- Продавала как-то древний холодильник за символические ₽ 500, чтобы просто до мусорки не тащить. Звонит покупатель, договорились о встрече. В назначенный час подхожу к дому, а у входа «газелька» стоит. Из нее бравые молодцы выходят — и ко мне. Я так удивленно: «Вы все холодильник смотреть?» А мне в ответ: «Мы что, холодильников никогда не видели? Чего его смотреть? Сразу заберем». И забрали. Мой первый опыт продажи был. © Чёрная Жемчужина / ADME
- Знакомые продавали по символической цене комплект детской мебели (стол, тумба и стул) для младшего школьника — их сын уже из этого всего вырос. Примчалась очень быстро семейная пара, все осмотрели, купили, радовались, благодарили. Через полгода звонок от покупателя-мужа, тон довольно агрессивный: «Хотим вернуть мебель, верните деньги, а то в суд пойдем». Знакомый, конечно, сказал, что идти они могут куда хотят, их право, но спросил, что случилось. Ответ убил: «Мы специально покупали все для сына-первоклассника, а он вообще заниматься не хочет. Жена сказала, что это все из-за вашей мебели, у нее плохая энергетика». Знакомый посмеялся, говорит: «У нашего сына за этим самым столом все хорошо писалось и решалось, но сына мы вам, конечно, не продадим, он в комплект не входил». © Anastomus / ADME
- Собрали 3 больших пакета почти новых вещей, из которых ребенок вырос, и решили выставить на Avito за ₽ 100. Звонит дама, говорит: «Приеду сейчас, заберу». Через 40 минут стук в дверь. Открываем, отдаем ей пакеты, а дама такая: «О-о-ой, я забыла кошелек в машине. Сейчас сбегаю и принесу деньги». Ушла. Смотрим с балкона: она подходит к «лексусу», а потом садится за руль и уезжает. Ради интереса пробовали ей позвонить, но наши номера уже были в игноре. До сих пор непонятно, что это было. © Krron7 / Pikabu
- Отдавала абсолютно новые кожаные балетки. Написала мамаша многодетная, мол, ей надо, но детей оставить не с кем, так что я должна ей эти балетки привезти в поселок. Мне ехать туда на трех автобусах! На что она мне пишет: «Вообще-то многодетным молодым мамам надо помогать, но что вы можете знать об этом!» Я просто обалдела от этой наглости. Дальше мне уже просто интересно стало, насколько далеко она зайдет. Пишу ей: «А вы проезд мне оплатите хотя бы?» В итоге она мне нахамила, обозвала жадиной и пожелала, чтоб у меня никогда детей не было. Я боюсь представить, кого такая мамаша воспитает. © Babushka4832 / Dzen
- Продали автолюльку за ₽ 1 000 (внучке мала уже стала), отвезли покупательнице на дом. А на следующий день она перезванивает и говорит такая: «Люлька мала, заберите обратно!» © Елена Рюмина / Dzen
- У меня одна дама шубу покупала. Пишет и спрашивает: «Брак какой-нибудь есть?» Отвечаю, что нет, описание в объявлении более чем полное. И началось: «Сфотографируй на себе», «Теперь на улице», «Теперь дома, но с задернутыми шторками», «Сними на видео». Потом такая: «А сколько раз карманами пользовались? А духами вашими не пахнет?» В итоге я не выдержала и заблокировала ее. © Алёна В. / Dzen
- Продаю детский велосипед с дополнительными колесами. Мужик звонит, просит привезти. Привожу. Он такой: «Хороший велосипед, только большой, моим детям не подойдет, я его заберу соседским ребятишкам кататься. Но деньги платить я за него не буду». Потом руки на руль велосипеда кладет и добавляет: «А хочешь, я тебе курами заплачу? Только их еще надо ощипать». Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. © Людмила К. / Dzen
- Выставила на продажу детскую кроватку за ₽ 2 000. Звонит женщина и говорит, что они нуждаются в кроватке за ₽ 1 000, так как у них двойня и они не рассчитали бюджет. Я, наивная, говорю: «Ну ладно, забирайте за ₽ 1 000». Хотя кроватка практически новая, матрас белоснежный. Приехали эти люди на новеньком кроссовере. Видимо, бюджет весь в машину вложили. © Irinakan / Pikabu
- Отдавала я детские вещи в хорошем состоянии: некоторые новые, а другие всего 1–2 раза надеты. Позвонила девушка и очень просила привезти, только перед этим постирать их детским порошком. Я сказала: «Хорошо, только гладить не буду, сами погладите». Собрала ей 2 мешка: там и футболки, и шорты, легинсы, косыночки, кофточки, джинсы, бонусом отдала нарядное платье и мягкую игрушку. Попросила мужа отвезти это все, договорились встретиться на остановке. И что вы думаете? Через пару часов звонит мне эта мадам и орет, что я ей тряпье подсунула, а муж мой вообще такой-сякой, даже не помог ей мешки оттащить до подъезда. С тех пор я собираю мешки с детскими вещами и просто выставляю около мусорки. © Маргарита А. / Dzen
- Продавал фотоаппарат. Цену поставил ниже рынка — ₽ 10 тыс. Покупатель вертит в руках, очень доволен. А потом протягивает мне ₽ 9 тыс. и смотрит внимательно. А я говорю: «Забыл сказать: подорожала камера. Теперь она стоит ₽ 12 тыс. Не хотите — расходимся». Продал ее в итоге этому хитрецу за ₽ 11 тыс. © Владимир Остапенко
- У меня было наоборот. Отдавали коляску даром. Уже потрепанная примерно за год ежедневных прогулок, но еще неплохая. Приехала девушка с ребенком (сразу проверить) и, когда увидела, что коляска практически отличная, начала совать нам деньги. Мы не взяли, но она потом жене перевела на карту ₽ 3 000. © jjohnnik / Pikabu
- Отдавал я как-то матрас бесплатно. Здоровый, 2 × 2,2 м. Написал: «Самовывоз и самовынос!» Буквально за час телефон раскалился от количества звонков и сообщений. Всем отвечал просто: «Кто первый встал, того и тапки». Победителем в этом марафоне оказался мужик, которого жена выдернула с работы и загнала на мой адрес с воплями «Надо забрать матрасик», но забыла при этом упомянуть о габаритах. Мужик зашел в коридор и не понял, что это не стена, а «матрасик», который я подтащил к выходу. Эмоции его я даже и не знаю, как передать. Сжалился я в итоге, помог ему спустить матрас с 3-го этажа и вынести на улицу. А мужику пришлось заказывать микроавтобус для перевозки. © Shirokokostniy / Pikabu
- Продавал автомобиль Toyota 1989 года выпуска. Так как машина досталась бесплатно, продавал за символическую плату. Когда выложил объявление в интернет, то начался ад. Люди будто не понимали, что, когда машина продается за ₽ 15 тыс., в ней нет АБС, кондиционера и неограниченной страховки. К счастью, нашелся покупатель, который разбирается в машинах, и купил ее без всяких вопросов. © Подслушано / VK
- Прошлой весной продавал холодильник. Полностью рабочий, но семья из него «выросла», не хватает объема. Цену установил смешную. Звонит «покупатель» и говорит такой: «Привезите мне холодильник на другой конец города. Если понравится, я его куплю». Ага, сейчас заверну в пакетик, положу в карман и привезу. Встречайте. © Виктор С. / Dzen
- Продавала на Avito новые туфли 37-го размера, потому что каблук для меня оказался высоковат. Звонит дама: «Ой, мне так ваши туфли нравятся! А можно обмен?» Говорю: «Хорошо, присылайте фото ваших». Прислала она снимок: туфли далеко не новые, да еще и размер 39-й! Я ей пишу: «Извините, но размер-то не мой, обмен невозможен». Ответ меня просто убил: «В таком случае мне ваши туфли тоже не нужны». Обиделась! © Ирина Ковалева
- Отдавала пальто и плащ. Сказала девушке, что, если найду, отдам еще и шапку. Девушка приехала за вещами, но шапка так и не нашлась. Она орала, что без шапки не уедет. Реально орала. © ნადია ნადია
- Я ходунки детские даром отдавала. Не успела выставить объявление, позвонила женщина. Рассказала душещипательную историю о несчастных бедных родственниках из деревни, о том, как она им помогает. Дальше она начала намекать, чтобы мы привезли ходунки в удобное ей место и время. Потом спросила, а нет ли у меня ненужной коляски, например, или еще чего-нибудь. Я сказала, что ничего никуда не повезу, коляску не отдам, но пообещала собрать детских вещей. На следующий день приехала ее дочь, забрала ходунки и пакет с вещами. Вечером я зашла на Avito, чтобы за символическую цену отдать детский манеж. И увидела в продаже свои же ходунки, к которым в подарок предлагался пакет детских вещей. Зашла в профиль, а там куча детских колясок б/у продается. Вот такая история. © Inna.vorotnikova / Pikabu
- Продавал здоровенный бассейн. Он и сам в сложенном состоянии достаточно тяжелый, плюс аксессуары. Позвонил мужик, договорились обо всем, он сказал, что подъедет завтра с утра на грузовичке. Назавтра я пришел с ночной смены и лег спать, предупредив жену. Когда проснулся, жена стояла надо мной со скалкой в руках. Оказывается, этот чудак прислал за бассейном свою супругу на легковушке! Моя жена и эта женщина ухитрились запихнуть здоровенную, громоздкую и тяжеленную штуку на заднее сиденье, а лестницу и другие аксессуары — в багажник. У них это заняло 2 часа! На вопрос, почему не разбудила или почему та женщина не позвонила своему мужу, внятного ответа я не получил. © Mike Rusis
- Мой товарищ диван отдавал. Старый, но в хорошем состоянии. Выложил в интернет. День, два, неделя — тишина. Спрашивает у меня, мол, что не так. Я говорю: «Сейчас все будет». Выкладываю объявление заново и пишу: «Продаю за ₽ 1 000. Самовывоз». Тут же позвонили люди и забрали. Денег товарищ с них не взял. © alexa12 / Pikabu
- Я как-то отдавала бесплатно дорогую палетку теней (120 цветов, покупала почти за ₽ 4 000). Девушка попросила меня привести их ей на дом, я согласилась. Ну а что? Мне по пути. Так вот, она предъявила мне претензии: «А почему в палетке многие цвета использованные? И не стыдно вам использованные вещи раздавать?!» Я сказала: «А вам не стыдно использованные вещи брать?» И уехала. Вместе с палеткой. © Lina.Lina / Pikabu
- Продавала кресло-кровать. Звонит мужчина, немолодой, задает вопросы. Финальный аккорд: «А это кресло в багажник „Нивы“ поместится?» Отвечаю: «Я не знаю, какой багажник у „Нивы“. Все размеры в объявлении написаны». И тут он меня спрашивает: «Девушка, а как вы думаете: вот я хочу смотреть в кухне футбол, чтобы жене не мешать, ну и кресло-кровать думаю там поставить, чтобы лежа смотреть. А вот ваше кресло на моей кухне встанет?» Мужик! Я не была у тебя на кухне. Откуда я знаю?! © Хозяйка старинных часов / ADME
- Моя попытка продать свой хороший пуховик однажды провалилась с треском. Сначала меня закидали вопросами, хотя в описании все было. Одна женщина оказалась довольно дотошная, просила скинуть цену, я молчала. Но она продолжала закидывать меня письмами, и я решила их прочитать. Женщина прямо описала свою ситуацию: у нее 5 детей, денег не хватает, она ищет куртку для своей дочери, так как та часто простужается. Я лишь спросила ее адрес и послала пуховик ей бесплатно. Она в ответ прислала фото ее большой семьи, желала мне кучу всего хорошего. Я была тронута. На фото она плакала... © Апрель / ADME
Неординарные продавцы и покупатели могут найти друг друга не только в интернете, но и в обычной жизни. А вот, кстати, 7 хитростей, с помощью которых нам в магазине навязывают ненужный товар — теперь вы на это точно не купитесь.
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что избавиться от лишних вещей без приключений просто нереально
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