20+ доказательств того, что когда в жизни есть дети, покой может только сниться

Дети привносят в нашу жизнь не только массу радости, но и целую гамму других эмоций. И милые карапузы, и упрямые подростки могут доставить своим мамам и папам немало хлопот. Так что родительство можно назвать каким угодно делом, но уж точно не скучным.

«Мой шестилетка весь изнылся, упрашивая меня поиграть с ним в Minecraft. Я согласился и теперь наблюдаю это»

Детей могут опечалить самые неожиданные вещи

Сегодня моя 2-летняя дочурка устроила форменную истерику, потому что я не разрешила ей надеть желтые туфли. И все бы ничего, да только у нее обуви такого цвета отродясь не было. © pipkin42 / Reddit

«Мой сынок 15 минут придумывал, какую зверушку он хочет из воздушного шарика. В результате решил, что змею»

«Когда мы с братом были маленькие, часто вытаскивали из шкафа муку и подкидывали ее вверх, представляя, что это снег»

Дети могут быть еще теми привередами

«У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, когда я это увидела»

Отношения между братьями и сестрами иногда оставляют желать лучшего

Дело было вечером. Наш 3-летний сынок устраивал обнимашки с мамой. Дальше последовал такой диалог.

Малыш: «Мамочка, я твой маленький мышонок, а ты — моя мама-мышка. А папочка — папа-мышь».

Жена умиляется и говорит: «Как мило! А твоя сестренка тогда кто?»

Чадо выдает: «А она — крыса!» © oui_mais_non / Reddit

«Дети разбили мой монитор. Теперь вот думаю, можно ли его починить или проще выкинуть. Заодно подумываю о том, чтобы продать детей»

Не выбрасывайте монитор. Надеюсь, у вас сохранилась оригинальная коробка? Так вот, спрячьте его куда-нибудь подальше, а через несколько лет подарите детям. Сначала они, конечно, обрадуются. А потом вспомнят. © beatyouwithahammer / Reddit

«Мой пятилетка зацепил ремень безопасности за подголовник. Ремень заклинило. Подголовник у меня не снимается. Так и ездим уже несколько месяцев»

«Люблю свою дочь! Особенно за эту непосредственность»

«Интересно, еще какой-нибудь отец семейства встает с первыми петухами, пока жена и спиногрызы дрыхнут, чтобы попить кофе и поиграть?»

Иногда дети следуют своим путем

Спросила как-то у своего 11-летнего сына, почему у него в комнате вечный бардак и он не может там поддерживать элементарный порядок. Отпрыск тяжело вздохнул, положил руку мне на плечо и заявил: «Эх, мама, ну не такой я человек, что ж делать!» А затем захлопнул дверь перед моим носом. Смеялась до колик. © JAutumn78 / Reddit

«Разрешил своей шестилетке выбрать занавеску для ванной»

Любви все возрасты покорны

Сын пошел в подготовишку. Сначала нарадоваться не могли: класс дружный, учительница хорошая, ребенок в школу как на крыльях летает. А через две недели как отрезало — не хочет идти, хоть ты тресни. Наконец после долгих вопросов горестно выдыхает: «В меня Катя втюрилась. И теперь говорит, что должна к нам жить переехать. И мы поженимся. А я не хочу!» Кое-как успокоила ребенка, объяснив, что мама не отпустит Катю к нам жить. Но через 2 недели Катя заболела и сына «женила» на себе уже некая Настя. Ребенок смотрел на меня уже с мрачной покорностью, предвкушая возвращение Кати и грядущий скандал по поводу двоеженства. После этого таки перевелись в другой класс.

«Предполагалось, что мои дети уже могут приготовить себе завтрак самостоятельно... В целом они справились: хотя бы молоко не пролили»

Дети могут быть теми еще хитрюгами

Когда моему сыну был годик, он просто обожал играть с выключателем. Бесконечно им щелкал, то включая, то выключая свет. Как-то раз я встал перед выключателем, заслонив его. Ребенок глянул на меня и тут же отвлекся на что-то другое. Через пару минут подходит ко мне и тащит куда-то за руку. Ну, думаю, хочет поиграть со мной. И только я отошел от выключателя на несколько метров, как сынуля бросил меня и кинулся к любимой игрушке. Я от него этого точно не ожидал. © Bernhard Støcker / Quora

«Мой ребенок только что притащил эту штуку и сказал, что это я»

«Трехлетка моей сестры очень боится волков. Так что она сделала специальный репеллент от них»

У некоторых детей очень развито чувство собственности

Приехал к нам в гости брат с племяшкой. И что-то у моего сына с кузиной дружба с ходу не задалась. Дети собачились целый день по любому поводу. И вот пришло время идти спать. Застилаю я кровать для племяшки, беру в руки подушку и начинаю ржать, как ненормальная. Дело в том, что на ней жирно выведено черным маркером: «Сопствиность Димы». Ребенка с самого утра просили быть с кузиной подружелюбнее и не жадничать. А он заподозрил, что сестрица просто не вернет те игрушки и вещи, которые уже забрала. Вот сын и решил заблаговременно пометить всю свою «сопственость».

«Как правильно есть конфеты, когда вокруг шмыгают дети»

«Попросила 10-летнюю дочь отмыть противень. Она чуток перестаралась»