20+ доказательств того, что мало удачно выйти замуж — надо еще и со свекровью поладить

Свекрови и невестки нередко оказываются в состоянии противоборства, ведь обе женщины любят одного мужчину, однако каждая по-своему. Для мирного сосуществования приходится идти на компромиссы, но далеко не все дамы к этому готовы. А некоторые и вовсе чудят так, что хоть кино снимай.