20+ доказательств того, что даже в лютые морозы тепло человеческих сердец растопит любые неприятности
Зима — время, когда мы все особенно нуждаемся в тепле. И не только от того, что укутались поплотнее и врубили отопление на полную. Хочется, чтобы и на душе было уютно. Добрые дела, искренние улыбки и слова благодарности, сказанные от всего сердца, согревают не хуже чашки горячего ароматного чая.
- Потерял зимой кошелек. В нем деньги примерно на € 1000 и документы, включая загран. Мне на следующий день надо уезжать заграницу, и это адски важно. Объездил все места где был, поднял камеры с парковки, где ставил машину. Ничего. Уже наплевать на деньги, лишь бы доки вернуть. Тут звонит жена, говорит ей мужик написал, нашел по фамилии в соцсетях. В итоге вернул он мне кошелек, в котором все на месте. А мужик не то чтобы богатый. Разговорились с ним. Для него это фактически две зарплаты. И совесть не позволила поступить иначе, хотя честно признался, что задумался. Но сыграло еще то, что он с дочкой гулял, и не мог подать ей дурной пример. Когда я с ним деньгами поделился, он еще сказал что у дочки день рождения завтра, подарок ей купит. © Unknown author / Pikabu
- Как-то перед Новым годом решила купить в подарок маме и бабушке довольно дорогих конфет на развес. В магазине набрали мы с продавцом один пакетик ассорти, второй, потом я еще шоколадок по акции взяла. Оплатила и пошла дальше по магазинам. Стою уже в другом магазине, в примерочной, и чувствую, что что-то не то, гложет меня чувство, что как-то не так пробили мне сладости. Лезу смотреть чек, а там и правда продавец забыла один пакетик конфет пробить, тысячи так на полторы. Вернулась, выстояла небольшую очередь, объяснила. В итоге доплатила необходимую сумму, а продавец в знак благодарности отсыпала мне вкусных конфет, которыми они угощают гостей при встрече. © ArtikA / Pikabu
- На последнем курсе универа решили устроить преподам сюрприз на Новый год. Самый артистичный однокурсник в костюме Деда Мороза ходил по кафедрам и поздравлял. Просил всех рассказать стишок или спеть песенку, называл детскими именами и вручал символические подарочки. Мальчик Валерик — солидный профессор литературы -, картавя, прочел отрывок из Гомера, девочка Аллочка — завкафедрой — неожиданно лихо для своих лет станцевала. Но больше всех поразил мальчик Володя, замдекана, лет 80, известный своим сварливым характером. Во-первых, мы впервые за пять лет увидели, чтобы он улыбался, во-вторых, он читал стих, стоя на стульчике, чтобы все было по правилам. До этого считала, что про ребенка внутри каждого из нас — это просто слова, но с тех пор верю, что этот внутренний ребенок правда есть. © Подслушано / VK
- Прошлой зимой смотрели с ребенком мультик про девочку из приюта, но дочка в свои 5 лет не очень поняла его. Пыталась ей объяснить про детский дом, но в силу детской наивности в ее голове все равно не укладывалось как это — детки всегда без мамы. Приняли с мужем решение съездить всей семьей, проведать детей в детском доме. Накупили игрушек, сладостей и в путь. Вышли мы оттуда с глазами на мокром месте все трое, а дочка за те два часа, что мы там были успела подружиться с трехлетним мальчишкой. Позавчера, спустя почти год бумажной волокиты, мы наконец-то забрали этого малыша домой и готовы встречать Новый год уже в обновленном составе. Я счастлива. © Мамдаринка / VK
- Как-то в свободный денек мы с дочкой рванули на машине на выставку. Припарковались во дворах, погуляли по павильонам, вернулись к машине, а ее ожидаемо замело и лобовое стекло покрылось коркой льда. Завелась, стою, прогреваю. Включила обогрев лобового и обдув. С моей стороны стекло оттаяло, а с другой нет. Скребка и щетки в машине нет, так уж вышло. И тут подходит мужчина и начинает чистить мне машину и стекло. Я в потрясении вылезаю из авто, искренне благодарю. Говорю, что у меня нет щетки. И он, улыбаясь, отвечает: «Да знаю, у меня же жена есть». Занавес. Вспоминаю и опять улыбаюсь. © Ellia.m / Pikabu
- Перед Рождеством мой хороший друг признался, что не ждет подарков, так как у его семьи серьезные финансовые проблемы. Мы с приятелями решили скинуться и подарить ему что-нибудь. Даже наши родители подкинули деньжат и, в итоге, мы собрали намного больше, чем планировали и купили ему ноут. Наш друг не любитель обнимашек, но в тот день, когда мы вручали ему подарок, он обнял каждого из нас. © Unknown author / Reddit
- Был сильный снегопад. К утру дороги почистили, но нагребли к обочине сугробы выше колена. Иду на работу, перехожу дорогу к метро, перелезаю через сугробище, падаю на колени и почти тону в снегу. Точки опоры нет, подняться не могу, барахтаюсь как жук, перевернутый на спину. Случайный человек подает мне руку, помогает подняться, но мне не на что опереться. Он честно пытается с рывка поднять мои сто с лишним кг, но это проблематично. Зовет другого, проходящего мимо, парня, и вдвоем они меня, как бегемота из болота, вытаскивают. Мужики, вы на самом деле герои. Вы проснулись в такую рань, вылезли из дома в снегопад, и все равно не прошли мимо, не отказали в помощи незнакомому человеку. Спасибо. © Unknown author / Pikabu
- У меня с товарищами есть обычай — устраивать посиделки под Новый год. И вот как-то после такой встречи, в хорошем настроении, вызываю такси. В приложении оплата по дефолту была установлена картой. Приползла какая-то развалюха. Поехали, водитель как узнал, что оплата картой, расстроился и посетовал, что мол, как кто-то с таким именем, как у меня, так обязательно проблемы. Вот и сын у него, мой тезка, и не везет ему. Едем и тут мужику звонит жена и он после разговора чуть ли не рыдает. Попросил остановиться, прийти в себя и, пока он успокаивался, выяснил, что сын у него, оказывается серьезно болен и вот жена звонила, говорила, что еще деньги нужны, а он и так таксует от зари до зари, не знает где еще заработать. Ну, поехали дальше. Заезжаем ко мне во двор, я лезу за кошельком, а там деньги, которые у меня давно брали в долг и вот вернули, когда я уже списал их в потери. Достал их и отдал водителю со словами: «Это не тебе, это тезке на лечение. И больше никогда не говори, что мы проблемные». © Shahinis / Pikabu
- Помню, перед Новым годом дали на работе сладкие подарки, а я тогда в декретном сидела с двумя мелкими детьми. У старшей — аллергия, а младшая еще грудничок совсем. Думаю, зачем им сладости? Встретила во дворе девочек из многодетной семьи из соседнего дома, вручила им эти подарки и ушла. © steplove / Pikabu
- Пару лет назад перед Рождеством нужно было заскочить в магазин за молоком. Перед входом на скамейке сидела парочка. Они разговаривали негромко и без драматичных жестов, но было понятно, что он ее бросает. При парне девушка держалась, но когда он встал и ушел, у нее стало такое лицо, что любой бы догадался насколько ей больно. Выхожу минут через пять, она все еще сидит, плачет. И тут к девушке походит пожилой мужчина со стаканчиком кофе и розочкой, вручает ей и говорит: «Улыбнись, детка, в этой жизни бывают вещи и похуже». И она улыбнулась и улыбка у нее оказалась просто потрясающей. © fromfire / Reddit
- Одно из самых теплых воспоминаний о Новом годе, когда мне лет 6-7 было, к полуночи мы вышли на улицу всей семьей пускать салюты. По возвращении вижу открытую форточку, подарки под елкой и красивейшую похвальную грамоту на ветках, адресованную мне! Это казалось таким чудом: невероятно, Дед Мороз только что был у нас дома и мы с ним только что разминулись. Настоящая сказка! И грамота с такой красивой каллиграфической подписью. Несколько лет спустя уже не верила в Деда Мороза, узнала на грамоте почерк сестры, но те воспоминания и ощущение чуда греют душу и сейчас. © Подслушано / VK
- Всегда верила в новогоднее чудо и каждый год желание сбывалось. А однажды загадала желание не для себя, а за свою подругу, с которой мы дружим с пяти лет. Судьба уже давно раскидала нас по разным странам. Но мы бережем нашу дружбу не смотря ни на что. Я очень сильно переживала, что у нее детей нет, так хотела, чтобы она стала мамой. Вот и пожелала, чтобы она в этом году забеременела. Время шло, а хороших новостей все не было. И вдруг в ноябре случилось чудо. Врачи потом поставили ей срок родов до 6 августа, а родила она 12-го, в день моего рождения. © Подслушано / Ideer
- Я — cоцpaботник. У мeня почти 20 бaбyceк нa попeчeнии. Кaждый Новый Год дapю им мeлочи — кaлeндapи, полотeнчики cо звepятaми, пpиxвaтки. Eловыe вeточки пpиношy. Поceлок у нас нeбольшой, основан не так давно. Бaбки cюдa приеxaли дeвкaми, вышли зaмyж, pодили дeтeй, cоcтapилиcь, одpяxлeли и сидят по домам. И вот особенно приятно мне носить иx подapки дpyг дpyгy. Одapивaют конфeтaми, тоpтикaми, пeчeнькaми. И вeдь помнят кто что любит. Так рaдостно видеть счастливые cлeзинки у них на глaзax, когда разворачивают подарки от подружек. © Just Story / VK
- Когдa был мaлeньким, eздил в школy нa aвтобyce. Однaжды зимой долго ждaл cвой и peшил поexaть нa том, котоpый eдeт в дpyгyю cтоpонy, peшив, что он пойдeт по кольцy. Но aвтобyc обpaтно не шел и нa конeчной кондyктоp c водитeлeм мeня выcaдили нa моpоз. И плeвaть им было нa то, кaк я поeдy домой. Так я окaзaлcя нa кpaю гоpодa, в aбcолютно нeзнaкомом paйонe, поздно вeчepом, жyтко иcпyгaлcя и paзpeвeлcя, cтоя нa обочинe. Мимо пpоeзжaл таксист на «Волге», выcyнyлcя из окнa и cпpоcил, что cлyчилоcь. Я, paзмaзывaя cопли по лицy, вce eмy paccкaзaл. Он нe cтaл ничeго говоpить, поcaдил мeня в мaшинy и довeз пpямо до подъeздa. Cпacибо тeбe, добpый дядя из дeтcтвa! Твоe лицо yжe почти pacплылоcь в пaмяти, но тy моpознyю ночь, мaшинy и твою добpотy я бyдy помнить вceгдa. © Just Story / VK
- Однажды зимой поскользнулась и, поскольку шла вся в мечтах, не успела сгруппироваться и упала пластом на спину. Лежу, думаю «вот же ж дурында!». Начинаю вставать, тут мимо проходит женщина, интересуется, все ли в порядке, помогает встать. Навстречу идет мужчина. Останавливается, оценивает ситуацию и предлагает проводить домой. Я робко отвечаю, что мне в ту сторону, откуда он идет, не по пути, т.е. Он молча подхватывает меня под руку, и мы не спеша идем до моего дома. Всю дорогу говорили о чем-то. Мне было так неловко, что даже не взглянула на него ни разу. © Елена Лазарева
- Знакомая когда-то отдала громадного зайца моему сыну под Новый год. Игрушка была во весь рост. Сын вырос и однажды предложил кому-то также подарить зайца. Мы его постирали, укутали в пакет и поехали на елку. Там увидали двух близняшек в костюмах зайчиков. Сын важно подошел к ним, сказал, что он по поручению от Снежной королевы — подарок немного потерялся, но он его нашел и принес для девочек. Их глаза я помню и сейчас. А мама тихо мне потом сказала, что они просили игрушку зайчика, но денег нет и купить не на что. И тут такой подарок. © Наталья Коноплёва
- Работала на стройке и у меня сломалась молния на курточке. На улице зима, мороз. Один мужчина взялся починить. Через какое-то время приносит, типа, все исправил, а я смотрю и вижу, что «собачка» другого цвета, не моя. Оказалось, что он не смог отремонтировать и снял бегунок со своей куртки. А потом я узнала, что мужчина этот из соседнего города. То есть он в своей куртке не застегнутой, по холоду, добирался туда, хотя я-то жила тут же и он об этом знал, но сделал доброе дело, потому что он взрослый, а я совсем девочка была. © Olha / AdMe
- Под Новый год поссорилась с мужем. Выскочила на мороз как была — в легком нарядном платьице, капроновых колготках, пуховик только накинула. Иду, реву, жду, что он за мной побежит, а вот нетушки. На улице дубак, все спешат домой, никому до меня дела нет. Да еще собачища какая-то облаяла, а хозяин ее заявляет: «Правильно, Лорд, ругаешься, кто же в такую холодрыгу без шапки и перчаток шляется?» Короче, остановился он со своей зверюгой, давай меня расспрашивать, а потом уговорил меня к нему зайти, погреться. «Не бойся — говорит — у меня жена дома» И звонит ей, а потом мне трубку дает. Короче, они меня чаем напоили, сопли вытерли и еще денег на такси дали, чтобы я до родителей доехала. И Лорд оказался добрейшей собакой, все ластился ко мне тушей своей, ножки грел.
- Как-то в новогоднюю ночь собрались к друзьям праздновать. Вышли к машине, в руках сумки с подарками и салатами, настроение — огонь. И тут слышим из-под колес кто-то скулит. Смотрим, а там собачка крохотная, поводок под колеса попал, ей и не выбраться. Дрожит, мордочка аж седая от мороза. Достали ее, а куда девать — не знаем. Там, куда мы собирались — кошки, у нас квартира съемная, ее оставить одну боязно — мало ли что она натворит. Ну, что делать, вернулись домой, отогрели цуцика, решили, что будем дома отмечать, а потом слышим во дворе кто-то орет: «Микки! Микки!» Муж вышел, а там девчонка лет пяти с папой ищут свою потеряшку. У малышки аж губы синие, но с улицы ее без хвостатого друга не прогнать. Как они радовались, что нашлась пропажа. Ну и мы к друзьям успели, хоть и под самые куранты.
- Лет в шестнадцать отпустили меня родители к друзьям Новый год праздновать. Морозище, но я же крутая — юбчонка до колен, сапоги на каблучищах, иду, поскальзываюсь и тут мужик какой-то разворачивается и ныряет за мной в арку. Я в панике понимаю, что впереди — глухой двор, сзади этот товарищ и даже побежать не могу, навернусь как корова на льду. И тут открывается дверь подъезда и выходит старушка с собачонкой. Я ей кричу: «Бабушка, бабушка!», а она мгновенно сориентировалась и мне в ответ: «Ах ты, шасталка, отец уже за тобой идти собрался, а ну быстро домой!» Я со всех ног к ней, заскочила в парадную и чуть не расцеловала ее от радости. Наталья Степановна, так ее звали, отругала меня потом в хвост и гриву, но чаем напоила, да еще с мужем и Жужей потом до друзей проводила.
- Как-то пожаловалась сестре, что очень хочу найти лакомство детства, монпансье в жестяной баночке. В нашем городе найти монпансье не проблема, но они все упакованы в красивые до безобразия, но пластиковые коробочки. И вот в ночь перед Рождеством приезжают мои родные, мама, папа, сестра и племяшка, и как обычно, моим детишкам раздают подарки. Я уже и не сильно обращала внимания, ведь подарки от них всегда были одинаковые — кулек конфет и парочка купюр. Но тут папа протягивает и мне кулечек. Я спрашиваю, мол, в смысле, я ж уже большая, а он говорит: «Открой, хочу видеть твою реакцию». Я открываю кулек и меня откидывает на двадцать лет назад — в кулечеке те самые монпансье в жестяной баночке! Я радовалась так, словно мне снова пять, и папа с мамой наряжают елку, украшая ее стеклянными шарами и ватным дедом морозом. © user8443177
/ Pikabu
Для того, чтобы делать добрые дела и помогать людям, необязательно прилагать кучу усилий. Иногда достаточно буквально протянуть руку, не пройти мимо, поддержать добрым словом и мир станет чуточку лучше и теплее.
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что даже в лютые морозы тепло человеческих сердец растопит любые неприятности
Поделиться этой статьёй