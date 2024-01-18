20+ доказательств того, что даже в лютые морозы тепло человеческих сердец растопит любые неприятности

Зима — время, когда мы все особенно нуждаемся в тепле. И не только от того, что укутались поплотнее и врубили отопление на полную. Хочется, чтобы и на душе было уютно. Добрые дела, искренние улыбки и слова благодарности, сказанные от всего сердца, согревают не хуже чашки горячего ароматного чая.