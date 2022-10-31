20+ доказательств того, что мысли наших любимых детей понять сложнее, чем устройство адронного коллайдера
Наши драгоценные дочки и сыновья часто застают нас врасплох своими нестандартными умозаключениями и неожиданными высказываниями. Понять, что именно творится в их беспокойной душе, бывает ох как непросто. Большинство родителей, наверное, согласятся, что из уст их любимых чад порой вылетают фразы, которым позавидовали бы как великие философы, так и знаменитые на весь мир юмористы.
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А какие высказывания ваших дорогих детей вас одновременно озадачили и рассмешили?
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что мысли наших любимых детей понять сложнее, чем устройство адронного коллайдера
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