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20+ доказательств того, что мысли наших любимых детей понять сложнее, чем устройство адронного коллайдера

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Наши драгоценные дочки и сыновья часто застают нас врасплох своими нестандартными умозаключениями и неожиданными высказываниями. Понять, что именно творится в их беспокойной душе, бывает ох как непросто. Большинство родителей, наверное, согласятся, что из уст их любимых чад порой вылетают фразы, которым позавидовали бы как великие философы, так и знаменитые на весь мир юмористы.

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А какие высказывания ваших дорогих детей вас одновременно озадачили и рассмешили?

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AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что мысли наших любимых детей понять сложнее, чем устройство адронного коллайдера
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