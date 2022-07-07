20 доказательств того, что наши дети — сущие ангелы, пока не научатся говорить все, что им взбредет в голову
С появлением детей дом наполняется смехом и весельем, но не каждый родитель готов легко воспринимать все то, что вылетает из уст их ненаглядных дочек и сыновей. Порой даже многодетной маме сложно отвечать на вопросы ее любимых чад и хладнокровно относиться ко всем замечаниям, требованиям и поступкам ее драгоценных малышей.
Мы в ADME продолжаем по-доброму завидовать мамам и папам, которые каждый день продолжают с юмором и большой любовью реагировать на все нелепые высказывания и каверзные вопросы своих детей.
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А ваши родители смогут вспомнить, какие остроумные фразы говорили вы, когда сами были маленькими мальчишками и девчонками?
AdMe/Народное творчество/20 доказательств того, что наши дети — сущие ангелы, пока не научатся говорить все, что им взбредет в голову
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