20 доказательств того, что наши дети — сущие ангелы, пока не научатся говорить все, что им взбредет в голову

С появлением детей дом наполняется смехом и весельем, но не каждый родитель готов легко воспринимать все то, что вылетает из уст их ненаглядных дочек и сыновей. Порой даже многодетной маме сложно отвечать на вопросы ее любимых чад и хладнокровно относиться ко всем замечаниям, требованиям и поступкам ее драгоценных малышей.

Мы в ADME продолжаем по-доброму завидовать мамам и папам, которые каждый день продолжают с юмором и большой любовью реагировать на все нелепые высказывания и каверзные вопросы своих детей.

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