20+ эпичных историй о людях, которые наводят другим красоту

Многие знают, чем может закончиться просьба «немного подровнять кончики» в парикмахерской. В такие моменты кажется, что мастера витают где-то в облаках, да и вообще они с другой планеты. Однако некоторые клиенты таких заведений тоже способны на неожиданные сюрпризы со своей стороны. Одни засыпают во время процедуры и норовят перевернуться на бочок поудобнее, другие уносят домой использованные восковые полоски.

Мы в ADME на примере пользователей сети покажем, с какими курьезными случаями им довелось столкнуться в сфере красоты. А в конце статьи будет бонус, который продемонстрирует, что иногда можно совсем не платить за свою стрижку.

К нам зашла клиентка с волосами по попу — очень ухоженные и роскошные — и просит 5 см состричь. Мастер сделала, но девушка вежливо просит подровнять, так как криво. Напарница молча срезает еще 20 см до лопаток! Клиентка приходит в себя и с улыбкой на лице выдает: «Всю жизнь мечтала состричь эти волосы, но рука не поднималась». Довольная садится ко мне в кресло, чтобы подстричься еще немного короче. А у напарницы был нервный срыв, хотя девушка ее успокаивала и говорила, что та ей судьбой послана. © Подслушано / Ideer

Сказала я как-то парикмахеру, что хочу оставить стиль прически, только сделать покороче на 5 см. Она зачесала мне волосы назад и сказала: «Сиди смирно, попробую сделать за один проход». И уже через минуту дала мне зеркало. Я растерянно спросила: «А можно расчесать волосы, чтобы понять, ровно ли получилось?» Парикмахер усмехнулась и выдала: «Ты сказала, что хочешь покороче. Если хотела подстричься, то надо было сказать об этом». © Carmen Leno / Quora

© Carmen Leno / Quora Я просто обязана поделиться со всеми этой историей. Парикмахер посмотрела через плечо на мой телефон и поняла, что мы встречаемся с одним и тем же мужчиной. © SarahJayWard / Twitter

Я косметолог-эстетист. Одна клиентка, которая ходит ко мне на эпиляцию, постоянно забирает домой после процедур восковые полоски с отодранными волосами. Все ради того, чтобы показать мужу, на какие жертвы она идет ради него. © Подслушано / Ideer

Просила парикмахера сделать пикси, притом что волосы у меня доходили до попы. Была на то причина. Мастер не хотел этого делать, отговаривал. И все остальные мастера в салоне тоже отказались. Я схватила ножницы и отрезала себе волосы до плеч. Спросила: «Так легче стричь будет?» Подстригли, но так надоело уже бегать по салонам и просить отрезать эти волосы. © Marina Mbarga

Работаю мастером маникюра. Принимаю на дому, поэтому посетители часто сталкиваются с моим семейством. Есть постоянная клиентка, которая искренне считает, что мой муж на нее «поглядывает». Кокетничает и флиртует с ним напропалую. Все бы ничего, но ей 85 лет. © Подслушано / Ideer

Когда клиент начинает засыпать, он рефлекторно дергает руками, пытается опрокинуть на себя ванночку с мыльной водой и свернуться в более удобную позу. У меня так один человек чуть с кушетки не упал: захотел повернуться во сне. © Simbelin Took / ADME

Работаю мастером маникюра. Начало работы в 12:00. И вот в 9 утра звонок на мобильный.

— Здравствуйте, а вы помните, что я к вам на 12 записана?

— Да.

— Ой, я вас разбудила?

— Да.

— Ну что же вы такая соня? Утро уже! Мы вот в 6 всю жизнь вставали. © Вероника Рябчикова

Сейчас хожу к женщине, с которой полное взаимопонимание: у меня почти не бывает собственных идей, что я хочу видеть на голове, а она очень любит свободу творчества. Просто обожаю, когда она слегка заговорщически улыбается и говорит: «А я тут та-а-аку-у-ую красочку для тебя урвала! У тебя сколько времени свободно?» А потом начинается магия и сюрпризы, ведь цвет красочки-то мне неизвестен. © Злобный_суслик / ADME

Очень феерично завершила свою карьеру визажиста. Был выезд к невесте на свадебный мейк. Девушка строила родственников, хамила своей матери. Начала оскорблять меня: «Чтобы красить, много ума не надо, ты никто». Я вежливо ответила, что она, значит, сможет справиться с этим и сама, и пошла к выходу. А мне вслед летели визги: «Да ты мне свадьбу испортила! Понимаешь?» Понимаю, конечно, потому что не надо грызть родных и поливать грязью окружающих. Ни в чем не раскаиваюсь, ни о чем не жалею. © Подслушано / Ideer

Работаю я мастером шугаринга. Оплата идет за зону депиляции, и получается, что час моей работы стоит около тысячи. Каждая пятая клиентка, лежа на кушетке, считает своим долгом порассуждать: «С одного берешь около тысячи. Минимум человек 5 в день. Вот это деньжищи! И это делов-то — намазать и дернуть!» Я вспоминаю, сколько денег и времени потрачено на обучение и всякие повышения квалификации. Сколько трачу на оборудование и пасту, от которой не будет никакой сыпи. Вспоминаю цену за аренду и одноразовые простыни, перчатки, маски. А делов-то — намазать и дернуть. Смотрю на клиентку, улыбаюсь и всегда говорю одно и то же: «Да, так и есть». © wolcha / Pikabu

Как-то пошла в парикмахерскую, которую мне рекомендовали как недорогую, но хорошую. И там меня постригли в стиле «тифозный барак». Мастер просто никогда не работала с жесткими и вьющимися волосами филировочными ножницами. Очнулась я под ее фразу при филировке: «Так хватит?» — и поняла, что это жесть какая-то. Хорошо, что была зима и шапочку можно было не снимать. © Рыжесть / ADME

Пришла клиентка на свадебный маникюр. В разгар работы понимаю, что забыла стразы, которые так хотела невеста. В перерыве иду в туалет, вся в расстройстве, и тут мой взгляд падает на мое нижнее белье. По какой-то счастливой случайности именно в этот день я надела белье с маленькими стразами! В общем, невеста была довольна. Я надеюсь, она никогда не узнает правды. © Подслушано / Ideer

У меня было несколько клиенток, которые нереально сильно испортили свои волосы, пытаясь покрасить или осветлить их самостоятельно. А потом они просили: «Исправьте цвет, хочу платиновый». Если бы я и попыталась, у них вообще никаких волос бы не осталось. © Jeanette Oldeack / Quora

К нам в салон пришла девушка с волосами почти до бедер и говорит, что хочет пикси, а все срезанное планирует отдать на благотворительность. Мы уточнили несколько раз, осознает ли она свое решение. Все время, пока ее стригли, она безудержно рыдала. Стилист переживал за девушку, но та сказала: «Продолжайте и не обращайте внимания на слезы». Это был жутко неловкий момент. Другие посетители, глядя на все это, думали, что мастер издевается над клиенткой. © PoopsieDoodles / Reddit

Позвонила дамочка и спросила, сколько по времени я делаю ресницы. Исходя из ее пожеланий, говорю: «Около 2 часов, но я не видела ваши глаза и ресницы». И тут дамочка обвинила меня в желании слупить с нее побольше денег и заявила, что у меня расчет на количество клиентов, а не на качество. Где-то там ей делают минимум часа 3 и видно, что мастер душу вкладывает, а не тяп-ляп. © Ninka.Kartinka / Pikabu

Разместила свою фотографию в соцсети, а мой парикмахер написал: «Давай скорее поправим тебе прическу». Мне так неловко. © kelllicopter / Twitter

У жены есть подруга, мастер маникюра. Ей сегодня позвонила клиентка и попросила отменить запись: «Здравствуйте, отмените запись, пожалуйста. Денег нет». В первый раз клиент ничего не стал придумать, а сказал как есть. © unknown author / Pikabu

Мне довелось стричь подростка, который, по всей видимости, не мыл голову несколько месяцев. Волосы были настолько засаленные, что, когда я попыталась их помыть, вода просто стекала и никак их не смачивала. За годы работы стилистом я многое повидала, но такое встретила впервые. © bzookee / Reddit

Помню, как женщина привела свою 8-летнюю дочь на прическу. Судя по тому, что было у девочки на голове, мама никогда не ухаживала за ее волосами. Все было грязным и спутанным. Почти 3 часа несколько парикмахеров пытались распутать все это безобразие, чтобы приступить уже к самой прическе. Так грустно было смотреть, как смущалась эта бедная маленькая девочка. Мамашка вела себя так, словно это было пустяком. © leavingNYCtoday / Reddit

Моя жена — визажист и работает на выезде, поэтому цена услуги складывается из 3 составляющих: макияж, прическа и оплата такси, так как с собой у нее 2 тяжелые сумки. Такси обговаривается при заказе. Как-то она приезжает, делает работу, берет плату и сверху еще за вызов, при этом клиентка дает ей почему-то 50 рублей. Жена объясняет, что такси обошлось в 300 рублей. Но клиентка выдает: «Я посмотрела по карте, до вас автобус идет без пересадок, вот 50 на дорогу. На такси дорого, шикуете». В итоге уехала за свой счет, а клиентку в черный список отправила. © unknown author / Pikabu

Бонус: тот момент, когда можно не платить

Моего троюродного брата долгое время стригла его мама. Однажды стрижка не удалась, и, когда брат пришел на работу, коллега ему сказал: «М-да, я бы за такую стрижку не платил». На что брат честно ответил: «А я и не заплатил». © Ushwood / ADME