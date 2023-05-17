20+ человек, которые однажды приложили усилия и нашли крутые винтажные вещи. А теперь блистают
Модная тенденция на ретро продолжает набирать обороты. Одеваясь в подобные наряды, вероятность встретить кого-то в таком же платье очень мала. К тому же винтажные предметы гардероба обладают особым шармом и характером. Порой за некоторыми аксессуарами и нарядами может скрываться целая история.
«Я вдохновлялась Леди Ди, когда решила так нарядиться. Правда, это платье облегает, как вторая кожа»
«Винтажное платье очень вписалось в этот образ для тематической вечеринки. Собирать это все было весело»
«С детства с ума сходила от французских провансальских юбок. Теперь даже коллекционирую их. В них я действительно чувствую себя собой»
«Наконец-то подходящая погода! Я купила это платье лет 9 назад и до сих пор получаю бездну комплиментов. А из-за этой юбки чувствую себя настоящей принцессой»
«Я нашла это платье в винтажном магазине и просто влюбилась в него. Его пришлось относить в мастерскую, но оно того стоило»
- Подумала, что какая-то знаменитость наряд для очередного шоу демонстрирует. © Dondersteen / Reddit
«Я провела все воскресенье, копаясь в магазине антиквариата. И в самом пыльном углу витрины обнаружила эту брошь»
«Теперь мне нужно быть вдвойне осторожной, чтобы не проткнуть людей этим лососем в момент объятия».
«Моя бабушка выходила замуж в этом платье. Оно пролежало на чердаке почти 70 лет, но вот мы его нашли, восстановили кружево. И теперь я пошла в нем под венец»
«Очки выглядят немного странно, но мне нравится»
«Лаки для ногтей 1951 года выпуска до сих пор не испортились. На свотчах они нанесены в 2 слоя»
«Как-то мама достала это платье эпохи 70-х и небрежно спросила, нравится ли. Я никогда так быстро не говорила „Да!“»
Винтажный Samsonite ярко-розового цвета прямиком из 70-х
«Недавно я сорвала джекпот на распродаже имущества — это платье»
«Потрясающее платиновое кольцо с бриллиантами 1920-х годов. Семейная реликвия, которую я получила от моей 86-летней бабушки»
«Пальто было сшито в 1974 году, откопала его в винтажном магазинчике»
Атласный костюм с расклешенными брюками в стиле диско
«Влюблена в это свадебное платье из 1920-х»
Великолепный чехол для очков
«Купил эти Ray Ban из ограниченной серии, выпущенной в честь Олимпийских игр 1996 года»
Винтажное платье середины прошлого века
- Да блин, это слишком хорошо для нашего интернета. © Zigna28 / Reddit
«Нашла это красивое винтажное свадебное платье в местном комиссионном магазине»
«Вписала этот винтажный ремень в современный образ»
Постепенно спорные модные тенденции отсеялись и остались только проверенные временем идеальные винтажные образы. Поэтому многие считают, что винтаж — это не пыльный хлам с чердака, а настоящее сокровище.
Фото на превью GarbageMajestic7481 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые однажды приложили усилия и нашли крутые винтажные вещи. А теперь блистают
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