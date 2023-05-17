20+ человек, которые однажды приложили усилия и нашли крутые винтажные вещи. А теперь блистают

Модная тенденция на ретро продолжает набирать обороты. Одеваясь в подобные наряды, вероятность встретить кого-то в таком же платье очень мала. К тому же винтажные предметы гардероба обладают особым шармом и характером. Порой за некоторыми аксессуарами и нарядами может скрываться целая история.

«Я вдохновлялась Леди Ди, когда решила так нарядиться. Правда, это платье облегает, как вторая кожа»

«Винтажное платье очень вписалось в этот образ для тематической вечеринки. Собирать это все было весело»

«С детства с ума сходила от французских провансальских юбок. Теперь даже коллекционирую их. В них я действительно чувствую себя собой»

«Наконец-то подходящая погода! Я купила это платье лет 9 назад и до сих пор получаю бездну комплиментов. А из-за этой юбки чувствую себя настоящей принцессой»

«Я нашла это платье в винтажном магазине и просто влюбилась в него. Его пришлось относить в мастерскую, но оно того стоило»

Подумала, что какая-то знаменитость наряд для очередного шоу демонстрирует. © Dondersteen / Reddit

«Я провела все воскресенье, копаясь в магазине антиквариата. И в самом пыльном углу витрины обнаружила эту брошь»

«Теперь мне нужно быть вдвойне осторожной, чтобы не проткнуть людей этим лососем в момент объятия».

«Моя бабушка выходила замуж в этом платье. Оно пролежало на чердаке почти 70 лет, но вот мы его нашли, восстановили кружево. И теперь я пошла в нем под венец»

«Очки выглядят немного странно, но мне нравится»

«Лаки для ногтей 1951 года выпуска до сих пор не испортились. На свотчах они нанесены в 2 слоя»

«Как-то мама достала это платье эпохи 70-х и небрежно спросила, нравится ли. Я никогда так быстро не говорила „Да!“»

Винтажный Samsonite ярко-розового цвета прямиком из 70-х

«Недавно я сорвала джекпот на распродаже имущества — это платье»

«Потрясающее платиновое кольцо с бриллиантами 1920-х годов. Семейная реликвия, которую я получила от моей 86-летней бабушки»

«Пальто было сшито в 1974 году, откопала его в винтажном магазинчике»

Атласный костюм с расклешенными брюками в стиле диско

«Влюблена в это свадебное платье из 1920-х»

Великолепный чехол для очков

«Купил эти Ray Ban из ограниченной серии, выпущенной в честь Олимпийских игр 1996 года»

Винтажное платье середины прошлого века

Да блин, это слишком хорошо для нашего интернета. © Zigna28 / Reddit

«Нашла это красивое винтажное свадебное платье в местном комиссионном магазине»

«Вписала этот винтажный ремень в современный образ»