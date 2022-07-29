20+ доказательств того, что о происходящем за кулисами кухни мы можем только гадать

Повара вертятся как белка в колесе: только-только успел одно блюдо приготовить — глядишь, а уже новый чек с заказом появился. Вот так проскакал целый день, не успел даже перекусить, а под вечер новая забота — кухню драить. Но, несмотря ни на что, они не унывают, умеют жить в моменте и радоваться мелочам.

Мы в ADME обратились к фотографиям от поваров, которые решили продемонстрировать, что творится за кулисами ресторана. А в бонусах расскажем, о чем можно не беспокоиться посетителям ресторана и как не стоит делать заказ в службе доставки.

«Попросил новичка подготовить лук и предложил ему продемонстрировать, как правильно надо его резать. Он ответил, что у него достаточно опыта, чтобы это делать»

«Говорю коллеге: „Ты испортишь нож, если будешь орудовать им в морозилке“.

Коллега: „Да это всего лишь лед, что может пойти не так, братан?“»

«Всех с пятницей, мои дорогие»

Картина маслом: по уши в работе в субботу

«Учим новичка выкладывать макароны на тарелку»

Новые ботинки через 3 часа смены

«К вашим услугам „дополнительные лук и помидор“»

Приманка для поимки повара

Время поделок из теста

«А мы вообще-то должны закрываться через 3 минуты»

Происшествие перед самым закрытием

«Вот как было и как я это поправил»



«Вот что я готовлю для гостей и что делаю для себя»

«Не знаю, оттирать это или сразу выбросить»

«Плохие новости: от нашей посудомоечной машины оторвался шланг.

Хорошие: мы обнаружили, что я помещаюсь в нее целиком!»

«Когда вы организовали 14 собеседований с посудомойщиками и ни один из них не явился. И это всего за 40 минут до ужина»

Поздоровайтесь с капитаном Масляная Борода

Синьор помидор желает вам благополучной и легкой пятницы

А как вы моете овощи?

«На улице 30 градусов, у нас на кухне очень жарко, и тут заявляется шеф с фруктовым мороженым для всех»

Когда твой начальник решил устранить протечку на потолке тяп-ляп

Бонус № 1

Стаж работы в общепите у меня большой, начиная с забегаловок с фастфудом и заканчивая итальянскими ресторанами. И по поводу плевков в тарелку и подбирания еды с пола хочу смело заявить, что никто и никогда так не сделает. Мы вас любим — ешьте и не бойтесь. Не говоря о том, что на территории кухни находятся камеры, которые все просматривают, и за подобные выходки, конечно же, увольняют. Подслушано / VK

Бонус № 2

Работаю в доставке. Бывает, звонит какая-нибудь мадам и говорит: «У меня заказ для гендиректора. Если не хотите проблем, то приготовьте все качественно и побыстрее». Я тогда иду к шеф-повару и озвучиваю время ожидания больше положенного, еще и передаю, что с этим заказом можно не торопиться. © Подслушано / VK