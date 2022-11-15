20+ доказательств того, что общение с любимыми детьми может поставить в тупик даже опытных родителей
Часто наши драгоценные дети могут сказать что-то совсем неожиданное и подколоть своих заботливых родителей круче, чем это сделали бы профессиональные юмористы. Разговоры с ненаглядными дочками и сыновьями можно разбирать на цитаты и афоризмы. Ведь даже за день общения с любимыми чадами наберется столько материала, что хватит на целую книгу или, скорее, сборник анекдотов.
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А вам удается сдерживать эмоции, когда вы общаетесь со своими ненаглядными дочерьми и сыновьями?
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что общение с любимыми детьми может поставить в тупик даже опытных родителей
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