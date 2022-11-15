20+ доказательств того, что общение с любимыми детьми может поставить в тупик даже опытных родителей

Часто наши драгоценные дети могут сказать что-то совсем неожиданное и подколоть своих заботливых родителей круче, чем это сделали бы профессиональные юмористы. Разговоры с ненаглядными дочками и сыновьями можно разбирать на цитаты и афоризмы. Ведь даже за день общения с любимыми чадами наберется столько материала, что хватит на целую книгу или, скорее, сборник анекдотов.