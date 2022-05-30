20+ обычных вещей, которые повели себя совсем не так, как ожидалось
Мир вокруг нас настолько непредсказуем, что порой даже привычные вещи и явления преподносят сюрпризы. Например, сок каким-то образом может не пролиться, если стакан уронить на пол, или новые брюки могут оказаться с фальшивой молнией на карманах. Жизнь нас определенно к такому не готовила, но позволила над чем-то лишний раз улыбнуться.
Мы в ADME на примере пользователей сети покажем, как судьба умело может предложить не совсем то, что мы ожидаем.
«Мой новый зонт, который я попытался открыть»
- У него был тяжелый день, пусть отдохнет. © Grezzinate / Reddit
«Сделал фото солнечного затмения во время заката»
- Кот наконец-то смог поймать точку от лазерной указки, и вот что из этого вышло. © Feellikedancing / Reddit
Вот как деревья растут вдоль улицы
- Кто-нибудь может объяснить мне, как они это делают? © CorkBoard2 / Reddit
Яблоко на яблоке
«Тень от моей колонки похожа на стрелку»
- Очевидно, что ваша аудиосистема ненавидит выбранную вами музыку. © CurlSagan / Reddit
Соль и перец перепутаны в пакетиках
«Черный перец». «Соль».
«Сварил яйцо, начал чистить, и оказалось, что внутри оно серое»
Не каждый день увидишь, как везут трамвай
- Просто он пересек сплошную, и эвакуатор забрал его. © mrringz / Pikabu
«Пытался расчесать волосы и надеть часы после душа. Оба эти события произошли с интервалом менее 5 минут»
«Мое кресло-мешок лопнуло. Есть какие-нибудь советы, как все это собрать?»
- Притворитесь, будто этого не было. Со временем ваш разум начнет все игнорировать. © quebod / Reddit
- Оберните себя клейкой лентой и покатайтесь по комнате. © J_A_W_S_ / Reddit
«Не смог попасть на работу сегодня утром, потому что коллега не заметил, как забрал домой личинку дверного замка»
Корпус блендера разлетелся на части после измельчения сыра
«Мой телефон треснул под защитным стеклом»
- Треснул, но ведь не поцарапался. © Thatguyfromnihil / Reddit
«Мы закрепили застежку на кормушке, чтобы вороны не смогли отцепить ее. Сегодня утром мы нашли это. Должно быть, они уже научились работать сообща»
«Моя чеснокодавилка сломалась»
Женские брюки с молнией, но без настоящих карманов
- Всегда задавался вопросом, злятся ли женщины на это? © joey_sticks3 / Reddit
Почему-то этот многоугольник на мяче не выгорел на солнце, как остальные
Это дерево не сломалось, оно просто согнулось
- Да оно просто притворяется и поджидает, когда вы подойдете ближе, чтобы резко отпружинить в нормальное положение. © newnew****saccount / Reddit
«Коллега уронил свой сок на пол. Никто не ожидал, что произойдет такое»
- Это же жидкость, как это физически возможно? © Hwy61Revisited / Reddit
Почему-то пепел от палочки против комаров совсем не хочет падать
Кнопка «Вниз» в лифте — это просто перевернутая кнопка «Вверх»
А какие нелепые случаи, когда все пошло не совсем по плану, были в вашей жизни?
Фото на превью rares4 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ обычных вещей, которые повели себя совсем не так, как ожидалось
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