20+ обычных вещей, которые повели себя совсем не так, как ожидалось

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Мир вокруг нас настолько непредсказуем, что порой даже привычные вещи и явления преподносят сюрпризы. Например, сок каким-то образом может не пролиться, если стакан уронить на пол, или новые брюки могут оказаться с фальшивой молнией на карманах. Жизнь нас определенно к такому не готовила, но позволила над чем-то лишний раз улыбнуться.

Мы в ADME на примере пользователей сети покажем, как судьба умело может предложить не совсем то, что мы ожидаем.

«Мой новый зонт, который я попытался открыть»

У него был тяжелый день, пусть отдохнет. © Grezzinate / Reddit

«Сделал фото солнечного затмения во время заката»

Кот наконец-то смог поймать точку от лазерной указки, и вот что из этого вышло. © Feellikedancing / Reddit

Вот как деревья растут вдоль улицы

Кто-нибудь может объяснить мне, как они это делают? © CorkBoard2 / Reddit

Яблоко на яблоке

«Тень от моей колонки похожа на стрелку»

Очевидно, что ваша аудиосистема ненавидит выбранную вами музыку. © CurlSagan / Reddit

Соль и перец перепутаны в пакетиках

«Черный перец». «Соль».

«Сварил яйцо, начал чистить, и оказалось, что внутри оно серое»

Не каждый день увидишь, как везут трамвай

Просто он пересек сплошную, и эвакуатор забрал его. © mrringz / Pikabu

«Пытался расчесать волосы и надеть часы после душа. Оба эти события произошли с интервалом менее 5 минут»

«Мое кресло-мешок лопнуло. Есть какие-нибудь советы, как все это собрать?»

Притворитесь, будто этого не было. Со временем ваш разум начнет все игнорировать. © quebod / Reddit

Оберните себя клейкой лентой и покатайтесь по комнате. © J_A_W_S_ / Reddit

«Не смог попасть на работу сегодня утром, потому что коллега не заметил, как забрал домой личинку ​​дверного замка»

Корпус блендера разлетелся на части после измельчения сыра

«Мой телефон треснул под защитным стеклом»

Треснул, но ведь не поцарапался. © Thatguyfromnihil / Reddit

«Мы закрепили застежку на кормушке, чтобы вороны не смогли отцепить ее. Сегодня утром мы нашли это. Должно быть, они уже научились работать сообща»

«Моя чеснокодавилка сломалась»

Женские брюки с молнией, но без настоящих карманов

Всегда задавался вопросом, злятся ли женщины на это? © joey_sticks3 / Reddit

Почему-то этот многоугольник на мяче не выгорел на солнце, как остальные

Это дерево не сломалось, оно просто согнулось

Да оно просто притворяется и поджидает, когда вы подойдете ближе, чтобы резко отпружинить в нормальное положение. © newnew****saccount / Reddit

«Коллега уронил свой сок на пол. Никто не ожидал, что произойдет такое»

Это же жидкость, как это физически возможно? © Hwy61Revisited / Reddit

Почему-то пепел от палочки против комаров совсем не хочет падать

Кнопка «Вниз» в лифте — это просто перевернутая кнопка «Вверх»