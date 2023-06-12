20+ доказательств того, что папы делают нашу жизнь в сто раз забавнее, сколько бы нам ни было лет
Кажется, что как только мужчина становится папой, он получает членство в каком-то секретном «клубе отцов». Там все папаши не только делятся своим опытом родительства, но и получают доступ к особому виду юмора, присущему только тем, у кого есть дети.
- Заскочили к родителям, были рядом с оказией. Попили чайку, собираемся домой. Мама: «Ой, ну как так! Уходите от меня с пустыми руками, даже ничего не собрала вам...» Батя: «Дай им мусор, пусть вынесут. Мне хоть не ходить». © oseledich / Pikabu
- Попросил у отца немного денег на бензин. Он сказал: «Они в левом верхнем ящике моего компьютерного стола». Спасибо, пап. © unknown author / Imgur
- Когда мой отец узнал, что мама беременна мной, первый вопрос, который он задал, был такой: «Мне что, теперь придется делиться своим лего?» © GauntletWizard / Reddit
- Никто не говорил мне, что примерно 40 % жизни отца — это размышления о том, заметят ли дети, что ты это выкинул. © semiotheque / Reddit
- Мама заметила у папы на воротнике красную помаду. Ничего не сказала. Спустя пару дней обнаружила тоналку у него на руке, после чего пришла в ярость. Устроила папе скандал. Он признался, что ходит на курсы макияжа, после чего мама еще больше разозлилась. Но папа показал, что он не обманывает, накрасил меня так хорошо! Папа доказал свою правоту и сказал: «У меня одна дочь взрослая, второй 6, скоро будет третья. Я должен быть для них хорошим папой и уметь все!». © Палата № 6 / VK
- Дочь хочет помогать папе в гараже. Но нужно волосы собрать в хвостик. Чисто папин лайфхак. © Pyrojodge / Reddit
- Однажды мой папа сидел на диване в гостиной. Мама принесла пакет с сахаром и попросила открыть. Папа лихо рванул его, как пакетик с чипсами, и в следующую секунду был с ног до головы покрыт сахаром. И и диван, и ковер тоже. Папе пришлось 3 раза подряд принимать душ, чтобы смыть с себя всю эту сладость. © CrystalxFrost / Reddit
- Мой папа подумал, что моя бомбочка для ванны — это средство для чистки унитаза. © unknown author / Imgur
- Заехали в магазин купить матрас в подарок на свадьбу. Нам разрешили протестировать матрасы, полежав на них. Проходит пара минут, папа открывает глаза и спрашивает: «А у вас тестирование не ограничено по времени? А то я утром полчасика не доспал». © Палата № 6 / VK
- Каждое равноденствие мой папа заставляет балансировать яйцо и присылает мне его фото. В этом году он превзошел сам себя. © Unknown author / Imgur
- Когда мне было 8 лет, отец сказал нам с братом, что мы не сможем отличить сахар от соли по внешнему виду. В доказательство он показал нам 2 ложки — одну с солью, другую с сахаром и предложил угадать, что где. И только гораздо позже до меня дошло, что обе ложки были с солью. © bcgraham / Reddit
- Мой папа вчера застрял, когда пытался покормить паука, который живет в кустах. © SerenityStarCraft / Imgur
- Отец вернулся с работы. Заходит к нам с мамой, серьезный такой, и говорит: «Вы знаете, кого я только что видел?! Иду, темно, только один фонарь светит. Как вдруг выскакивает огромный заяц!». Мы с мамой удивленно переглядываемся, а папа достает большую шоколадку и добавляет: «Так этот зайчик просил вам шоколадку передать!». Мне уже 24, а я до сих пор ведусь на этот прикол про зайчика, как будто мне все еще 6! © Подслушано / VK
- После многолетней борьбы я наконец убедил отца обновить его старый Nokia 3310 до iPhone. Заказанный им чехол для телефона прибыл сегодня. © Unknown author / Imgur
«Никогда не забывай телефон Nokia».
- В детстве мне сказки на ночь рассказывал папа. Сказки у него были очень странные и не про принцев, а про боксеров, охотников и прочих похожих персонажей. Как я была удивлена, когда посмотрела «Рокки», первого «Хищника» и прочие культовые фильмы! Таким образом мой батя проспойлерил мне половину голливудских блокбастеров. © Подслушано / Ideer
- Фотограф поймал нас с папой, когда мы пытались спрятаться от необходимости делать больше снимков на свадьбе моей сестры. © Jaybeaster / Imgur
- Я, сестра и папа завтракали овсянкой, и папа захотел посыпать ее сверху корицей. Посыпает, глотает одну ложку... оказывается, он перепутал и вместо корицы посыпал кашу острым кайенским перцем. Но он все равно ее доел! © kmeck / Reddit
- В 17 лет поняла, что я далеко не самая симпатичная девочка среди сверстниц. Меня дразнили: «Фу, рыжая, веснушки, мелкая, косолапая». Я начала малевать лицо тоналкой, чтобы замазать веснухи, перекрасила волосы в цвет вороньего крыла и стала носить вещи не по размеру. Папа это заметил и решил выяснить причину. Я заплакала и рассказала все как есть. Ответ отца: «Ирк, ну мелкая, ну ножки короткие, ну рыжая, так это особенности! Смотри, какая ты симпатичная! Ну вот как я...». Почему- то именно этот разговор что-то во мне перевернул и я смогла принять себя. Любите своих родных! © zimtbrotchen / Pikabu
- Папа должен быть уверен, чтобы мой новый парень не глуп. © TastefulSideb00b / Imgur
- Моему папе 54, но он как большой ребенок и обожает глупо себя вести. Однажды отцу сделали операцию на лодыжке, и он был в инвалидном кресле. Мы с сестрой везли его по дорожке, которая шла под уклон, и папа вдруг оторвался от нас и покатился вперед, крича и размахивая руками. Зная его выходки, мы просто проигнорировали это, а прохожие бежали за его креслом, пытаясь помочь ему и бросая на нас испепеляющие взгляды. И только когда отец начал смеяться, они поняли, что их разыграли. © AJS91 / Reddit
- Дедушка, отец и я — волнуя три поколения жен. © Sandite5 / Imgur
Специфические «батины» шуточки — то, что поддерживает нас в жизни и дает нам сил с улыбкой смотреть в лицо трудностям. Ведь что бы ни случилось, папа поймет, поддержит и отпустит ироничную реплику по любому поводу.
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что папы делают нашу жизнь в сто раз забавнее, сколько бы нам ни было лет
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