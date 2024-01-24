20+ доказательств того, что для продажи вещей в интернете нужно иметь стальные нервы

В век интернета уже нее надо клеить объявления на столбах, чтобы пристроить ненужную вещь в хорошие руки. Однако, проще от этого не стало, ведь некоторые покупатели настолько виртуозно выносят мозг неопытным продавцам, что навсегда отбивают у последних охоту продавать свои вещи с помощью всемирной паутины.

Людей, наглость которых границ не знает, полным полно. И так приятно читать о том, что кто-то научился давать им достойный отпор. Оказывается, есть даже специальные техники для того, чтобы отвечать на бестактные замечания и вопросы, чтобы у наглецов больше не было охоты их задавать.