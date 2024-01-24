20+ доказательств того, что для продажи вещей в интернете нужно иметь стальные нервы
В век интернета уже нее надо клеить объявления на столбах, чтобы пристроить ненужную вещь в хорошие руки. Однако, проще от этого не стало, ведь некоторые покупатели настолько виртуозно выносят мозг неопытным продавцам, что навсегда отбивают у последних охоту продавать свои вещи с помощью всемирной паутины.
- Продавала детскую кроватку. Обычную, деревянную, с матрасом и выдвижными ящиками. За ₽ 600 — вполне приличный вариант. Позвонила какая-то мамашка и началось: «Я куплю, но вы мне ее привезите, а то у меня же ребенок!» Я отказалась, а она так возмущенно мне написывала потом: «Почему кроватку не везете? Я же покупаю!», хотя я ясно ей дала понять, что это самовывоз. В итоге выложила объявление в «отдам даром» и через пару часов кроватку забрали за коробку печенья. © Надежда Ваксенбург / Dzen
- Я однажды продавала старую кухню в хорошем состоянии за ₽ 20 тыс. Приехала ко мне пара в возрасте, из области 2 часа добирались. Кухня их устроила. Протягивают они мне ₽ 10 тыс. и такие: «А у нас больше нет, берем за 10!» И улыбаются стоят. А я что? А я сказала: «Нет!» и выпроводила их. Два дня мне телефон с разных номеров обрывали, но продала я другим. © Людмила Маяковская-Брик
- Я никогда особо не верила в странных покупателей, пока сама не столкнулась. Отдавала дочкину дорогую обувь, которую могла продать, но не стала заморачиваться. Было около 5 пар, я их все сложила в пакет. Пришла дама, смотрит на пакет и выдает: «А что вы мне их кучей отдаете? Расфасуйте по коробкам! Почему такое неуважение к людям?» Я ей дала минуту: либо забирает молча и уходит, либо ничего не отдам. © Татьяна Я. / Dzen
- Знакомый на время ремонта частного дома покупал недорогой унитаз в качестве времянки, но что-то не сложилось с планами и унитаз так и простоял в коробке. Выставил он объявление в интернете: «Отдам бесплатно унитаз, новый». Халявщики, которые просили то довезти им прямо до дома, то подождать недельку, просто достали. Удалил он объявление, а потом создал новое с ценой ₽ 300 — через 2 часа унитаз уже забрали. © vp07 / Pikabu
- Развожу и продаю аквариумных рыб. Чаще всего продаю сразу несколько видов, цены в среднем от ₽ 50 до ₽ 300 за штуку. И какие сообщения я получаю? «А можно за ₽ 10? Мне для ребенка», «А можно я вам масла машинного вместо денег дам?», «А привезете в дальний пригород? Нет? Ну а если я доплачу за маршрутку?», «А почтой отправите?», «А что едят? А как содержать? А с этими и теми уживутся? Спасибо, пойду в магазине таких куплю», «А эти по ₽ 100 или по ₽ 50? А, ну раз по ₽ 50, то давайте двух. В смысле они стайные и нужно 5 штук? Разводила! Мошенница! Навязываете только!» © BrowniePie / Pikabu
- Пианино отдавал бесплатно, просто чтоб забрали. Одолели меня люди с дурацкими просьбами: «А скиньте дополнительное фото под углом в три четверти на фоне заходящего солнца», «А давайте вы мне его спустите с 4 этажа?», «А можете нам его довезти до соседнего села?» В итоге рассказал это соседу, тот позвонил брату, и они за полчаса скооперировались и утащили пианино в дом брательника, чтобы дочка музыкой занималась. Еще и чуток деньжат подкинули. © zaqderden / Pikabu
- Продавала однажды спортивный детский уголок 5 в 1, совершенно новый (купили ребенку, а он не впечатлился, так уголок пришлось разобрать, и пролежал он на антресолях год). Выставили цену ₽ 5 тыс. — это в 3 раза меньше, чем уголок стоил изначально. Так меня один гражданин все уламывал снизить цену еще, а поскольку я отказалась, бросил фразу, мол, не умеете торговать. Я со злости выставила цену ₽ 7 тыс. Так тот же мужик приехал и без звука купил! Как говорится, что это было? © Sa Yuri / Dzen
- Отдавала зимнюю куртку на мальчика в отличном состоянии через группу в соцсетях. Пришла тетка, со всех сторон осмотрела, в грубой форме потребовала пакет, в итоге забрала куртку и ушла. А вечером в той же группе я прочитала о себе кучу всего нехорошего: «Я раньше забирала через эту же группу куртку для дочки, так там отдающая и 4 платьица в подарок положила, 2 из которых были вообще не ношены, и новые колготки, и резиночки для волос. А эта мне сунула одну куртку и даже пакет дала только после требования! Знала бы, что так будет, вообще бы за курткой не поехала, нашла бы нормального отдающего — их в интернете пруд пруди, а таких, как я, благое дело делающих — помогающих избавляться от хлама — единицы!» Во как.. © Voyager / Dzen
- Отдавала кожаную куртку. Море звонков и сообщений из серии «Привезите мне домой!» — это еще ладно. Но очередная звонившая попросила поскрипеть курткой в динамик! Смешно, но ладно, поскрипела. Дама отключилась, ничего не сказав. Потом позвонила студентка, приехала, куртку забрала — очень та ей понравилась. Даже шоколадку мне привезла. Дня через 2 звонит дама, которая просила поскрипеть: «Я заберу куртку!» Говорю, что куртку уже забрали, а в ответ истерика: «Да как вы могли? Вы мне обещали. Я надеялась!» Когда я сказала, что она сама виновата — надо было как-то отреагировать на скрип, мадам ответила: «Вы должны были догадаться, что я ее возьму!» © Любительница колобков / Dzen
- Я решила продать старую кровать в интернете за ₽ 300. Ну, думаю, возьмет кто-нибудь на дачу. Звонит мне мужик: «Отправите по почте?» Я как представила, что ползу на почту, а на моей спине — старая деревянная полированная кровать, так меня пробрал дикий смех. И лицо почтальона представила, когда зайду с этим на почту. По моему хохоту мужик понял, что доставки ему не видать как своих ушей и повесил трубку. © Надежда Ян / Dzen
- Отдавали мы бесплатно хомяков, так как у ребенка началась аллергия. В придачу дарили клетки, домики, поилки. Написала мамаша многодетная, мол, очень ей надо. Забрала она все и спрашивает такая: «А корм где? Мне идти его покупать, что ли?» Пока я стоял и переваривал услышанное, мамаша кинула «Спасибо» и удалилась. А через 2 дня эти же клетки уже стояли на продажу на этом же сайте за ₽ 30 каждая, уже без хомяков. Уж не знаю, куда она их дела. После моего вежливого вопроса ей в личку: «Какого черта, сударыня?» — я был молча отправлен в черный список. После этого дал себе зарок отдавать что-то только знакомым. © Shelldonkuper / Pikabu
- У меня была дубленка большого размера. Сейчас дубленки не котируются, я решила отдать ее бесплатно. Обратилась в разные благотворительные организации, но нигде брать не хотели. Тогда дала объявление в интернете, мол, отдаю. Мне морочили голову разные дамочки примерно месяц, в итоге дубленка благополучно вернулась в кладовку, объявление я удалила. Прошло месяцев 6 или 7. Я разбирала вещи в кладовке и решила все же избавиться от дубленки. Но на этот раз назначила цену в ₽ 2 тыс. и выставила новое объявление в интернете. В течение одного дня обозначились 6 покупателей, причем реальных, готовых сейчас же перевести мне деньги. Еще через день дубленка была благополучно продана. © Елена Полякова / Dzen
- Подруга продавала диван. Выставила за ₽ 10 тыс. (покупали за ₽ 26 тыс., пользовались полгода). Звонит одна дама:
— Сегодня подъедем вечером, заберем за ₽ 6 тыс., вывезем сами!
Подруга обалдела от такой наглости, но не растерялась и отвечает:
— Хорошо, только на час позже подъезжайте, чтобы муж успел открутить спинку — это ₽ 2 тыс., и 2 подлокотника — по ₽ 1 тыс. Ждем!
Не приехала дама. А диван забрала через несколько дней адекватная молодая семья. © Алеся Тро / Dzen
- Живу в своем доме, возле забора растет огромная яблоня. Каждый год она дает богатый урожай, но больше половины приходится носить на помойку — не успеваем перерабатывать. Решил дать объявление в интернете, мол, есть бесплатные яблоки, приходите, собирайте сколько хотите и радуйтесь. Что тут началось! «А вы не могли бы нам собрать?», «А не могли бы привезти? Мы тут рядом, на рынке торгуем». Но больше всего отличилась одна мамзель. Пишет: «Я многодетная. Не соберете для нас?» Отвечаю, что мы тоже многодетные. А она такая: «Вот и прекрасно! Вас много, быстро соберете. И еще: у меня ведер нет. Вы в свои соберите, принесите, а потом, когда мы яблоки съедим, вы тару заберете!» Плюнул я на все и снял объявление, теперь каждый год ношу ведрами яблоки на мусорку! © Сергей Масленников / Dzen
- Продавал детскую качалку с электрическим приводом и разными режимами. Я ее покупал за ₽ 12 тыс., а выставил за ₽ 6 тыс., хотя она была в идеальном состоянии. Приехал мужик, долго осматривал, трогал, нюхал, в результате сказал, что берет. Полез за деньгами. Достает ₽ 5,5 тыс. и спрашивает: «За бензин ₽ 500 скинете?» И делает это с таким видом, как будто это чистая формальность и я уже по умолчанию согласен. Говорю: «Нет, не скину». Вы бы видели его глаза в этот момент: в них была такая скорбь! Начал звонить жене, что-то там бубнить в трубку, а в результате сказал, что ему нужно подумать. С тем и уехал. Я в этот день поднял цену до ₽ 7 тыс. Приехали люди и забрали качалку вообще без вопросов. © Иван Эльяшевич / Dzen
- Я однажды решила отдать шкаф. Позвонила девушка, стала интересоваться какими-то деталями, а я не сильна в них. Сказала, что скину ее номер телефона своему сыну, он ей перезвонит и все объяснит. Сын номер набирал раз пять, не ответила эта девушка. Потом позвонил мужчина. Мы договорились, он приехал, шкаф разобрал и часть его увез (остальное просто не влезло — обещал приехать за остатками на следующее утро). А вечером звонит первая девица и на мои слова, что шкаф уже забрали, просто начинает орать: «Я же была первая! А на звонки с незнакомых номеров я принципиально не отвечаю. У меня вот двое детей сейчас придут из садика, а им спать негде, и все из-за вас!» На мой вопрос: «Они что, у вас в шкафу спят?» — она еще больше разоралась, что это не мое дело. Дальше больше. Она и ее сожитель начали мне названивать с требованием забрать у мужчины шкаф и отдать им. Я просто ошалела от степени их тупости! © Чипита Негодяева / Dzen
- Отдавала кукольную коляску. Так женщина мне, прежде чем приехать, всю душу вынула: «Приеду во столько-то. Ой, нет, вот во столько», «А найдите мне пакет», «А спуститесь вниз, к подъезду». Мне было жаль трех ее дочек, про которых эта дама писала, хотелось сделать им приятное, поэтому я терпела ее закидоны. Итак, я спустилась к подъезду, она попросила помочь упаковать коляску в пакет. Я говорю: «Извините, плохо себя чувствую, не могу стоять на холоде, вы уж сами». Так она лицо скривила, процедила «Спасибо» и ушла. И вот посетила меня мысль: может, эти люди находятся в положении просящих, потому что «Мне все должны» — их кредо по жизни? © Unknown author / Pikabu
- Решила раздать одежду сына, из которой он вырос, через соцсети. Вещей много, 3 мешка. Выставила фотки, указала, что бесплатно. Тут же строчит мне одна мадам: «Я все возьму!» Пишу, мол, хорошо, можно забрать тогда-то там-то. И она сразу: «Вы там в своем уме? Я их что, на себе потащу? Вы мне привезите в поселок, чай не обломитесь!» А поселок за 80 км от города. Тут я поняла, что интернет-благотворительность — это не мое. Вынесла мешки с одеждой к мусорке, пару вещей рядом выложила для привлечения внимания и ушла в магазин. Иду обратно — мешков нет. Ну и славненько.
- Решил купить шкаф домой, а старый уже и продавать-то как-то стыдно: дверцы провисли, побит в переездах, дитем изрисован. Но и выкинуть жалко. Ну и дал объявление: «Отдам бесплатно, условие — самовывоз». И началось:
— А вы нам его разберете?
— А спустить до машины поможете?
— А газель найдете подешевле?
— А я смогу только через неделю. Не отдавайте никому, я приеду — заберу.
И главное, чтобы просто приехать забрать — никого, у всех какие-то проблемы, которые я должен помочь им решить. Снял объявление. Выставил новое: «Шкаф б/у — ₽ 500». Купили со второго звонка. В тот же вечер приехали и забрали. © NovoselovMore.ru / Pikabu
- Я отдавал почти даром (купил за ₽ 70 тыс., пристраивал за символические ₽ 1 тыс.) двухъярусную деревянную кровать с полноразмерными ортопедическими матрасами. Сама мебель была сделана на заказ из массива дуба, лесенка — из нержавейки, верхний матрас был в заводском полиэтилене (не использовался). Состояние отличное, но за 2 месяца, как выставил объявление, было всего несколько звонков. Страшно мешалась эта кровать в квартире (хотел сделать ремонт), со злости хотел уже выкинуть, но в последний момент поменял цену на ₽15 тыс. И знаете, что? Она ушла за сутки! Приехали муж с женой (многодетные), забрали, сказали, что видели подобную кровать почти даром — так там наверняка были мошенники. Я им сказал, что это было мое объявление. Они удивились, хотели забрать кровать даром, но я не повелся. Посокрушались, но заплатили, разобрали и увезли. Не знаю, что у людей в мозгах. © Андрей Кузнецов / Dzen
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что для продажи вещей в интернете нужно иметь стальные нервы
Поделиться этой статьёй