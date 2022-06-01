20 доказательств того, что покупатели бывают слишком доверчивы
Когда люди платят деньги за какие-то товары и услуги, у них есть определенные ожидания насчет того, что они в итоге получат. К сожалению, не всегда результат оказывается таким, как в мечтах, на рекламной картинке или упаковке.
Мы в ADME и сами не раз испытывали разочарование при совершении покупок, но знаем точно: если разделить свои эмоции с другими пользователями интернета, негатив меняется на позитив. И это неспроста, ведь так мы получаем поддержку и сочувствие.
«Купили средство для посудомоечных машин. Контейнеры одинаковые, но в новом на 15 капсул меньше, чем в старом»
«Моя жена была в шоке, когда сегодня днем ей продали этот сэндвич за $ 9»
«Фото из цветочного магазина. Я, конечно, многое видел, но это нечто. Хризантемы подклеили термоклеем, чтобы лепестки не отваливались»
«Те, кто не разбирается, могут купить. Только такой цветок не простоит долго, а обман раскроется лишь на следующий день».
«Делаю немного заготовок на зиму. Все расчеты на 1 литр. А тут в выходные купил банки, на вид 0,5 литра. Начал делать, остался рассол»
«Стоял тупил, где так ошибся, и тут взгляд падает на надпись: 0,45 литра. Даже тут экономят!»
«Купила ребенку набор для творчества»
«Заказал чебурек в доставке. Оцените количество мяса»
«Мой друг заказал бамбук в интернете. Растение прибыло во всей своей красе»
Килограмчик — это вам не килограмм!
«Понадобился мне мерный стаканчик. Жена купила. Мне он сразу показался подозрительным. Я взял лабораторную мензурку на 100 мл и решил перемерить»
«Хм. Похоже, этот спецстакан делали для обвешивания покупателей. Хочешь сыпучий продукт, хочешь жидкий — всегда в плюсе останешься».
«Решила я из другого города заказать маме фруктовый букет. Нашла группу в соцсетях, оплатила букет, который понравился. Ожидание и реальность»
«Маме все равно понравилось, но все-таки хочется для мамы лучшего, поэтому обидно, что так вышло».
«Купила дезодорант. Пришлось выкрутить его наполовину, чтобы хоть что-то вытекло»
«Привезли супруге гостинец из Турции, какую-то сладость. Размер коробки намекает на продолжительное наслаждение. Достаю. Облом»
«Я купил безглютеновый хлеб (заметьте, он в 4 раза дороже, чем обычный). И я в ярости!»
«Написано же „с черникой“, а не „с черниками“. Поэтому, собственно, на что я надеялся?»
«Купила ребенку развивающие карточки»
«Дятел. Голубь. Павлин».
«Приобрел сегодня сэндвич. Экономичный»
«Мы с другом заказали для вечеринки „серебристый металлический комбинезон“ на малоизвестном сайте. Вот он»
«Нашел кусок какой-то кости в пакете с попкорном, купленным в магазине»
Верните 173 мл молока!
«В книге, которую я только что купил, не хватает 48 страниц. Я уже 5 минут в полной растерянности»
А с какими уловками продавцов или производителей доводилось сталкиваться вам?