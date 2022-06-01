20 доказательств того, что покупатели бывают слишком доверчивы

Когда люди платят деньги за какие-то товары и услуги, у них есть определенные ожидания насчет того, что они в итоге получат. К сожалению, не всегда результат оказывается таким, как в мечтах, на рекламной картинке или упаковке.

Мы в ADME и сами не раз испытывали разочарование при совершении покупок, но знаем точно: если разделить свои эмоции с другими пользователями интернета, негатив меняется на позитив. И это неспроста, ведь так мы получаем поддержку и сочувствие.

«Купили средство для посудомоечных машин. Контейнеры одинаковые, но в новом на 15 капсул меньше, чем в старом»

«Моя жена была в шоке, когда сегодня днем ей продали этот сэндвич за $ 9»

«Фото из цветочного магазина. Я, конечно, многое видел, но это нечто. Хризантемы подклеили термоклеем, чтобы лепестки не отваливались»

«Те, кто не разбирается, могут купить. Только такой цветок не простоит долго, а обман раскроется лишь на следующий день».

«Делаю немного заготовок на зиму. Все расчеты на 1 литр. А тут в выходные купил банки, на вид 0,5 литра. Начал делать, остался рассол»

«Стоял тупил, где так ошибся, и тут взгляд падает на надпись: 0,45 литра. Даже тут экономят!»

«Купила ребенку набор для творчества»

«Заказал чебурек в доставке. Оцените количество мяса»

«Мой друг заказал бамбук в интернете. Растение прибыло во всей своей красе»

Килограмчик — это вам не килограмм!⁠⁠

«Понадобился мне мерный стаканчик. Жена купила. Мне он сразу показался подозрительным. Я взял лабораторную мензурку на 100 мл и решил перемерить»

«Хм. Похоже, этот спецстакан делали для обвешивания покупателей. Хочешь сыпучий продукт, хочешь жидкий — всегда в плюсе останешься».

«Решила я из другого города заказать маме фруктовый букет. Нашла группу в соцсетях, оплатила букет, который понравился. Ожидание и реальность»

«Маме все равно понравилось, но все-таки хочется для мамы лучшего, поэтому обидно, что так вышло».

«Купила дезодорант. Пришлось выкрутить его наполовину, чтобы хоть что-то вытекло»

«Привезли супруге гостинец из Турции, какую-то сладость. Размер коробки намекает на продолжительное наслаждение. Достаю. Облом»

«Я купил безглютеновый хлеб (заметьте, он в 4 раза дороже, чем обычный). И я в ярости!»

«Написано же „с черникой“, а не „с черниками“. Поэтому, собственно, на что я надеялся?»

«Купила ребенку развивающие карточки»

«Дятел. Голубь. Павлин».

«Приобрел сегодня сэндвич. Экономичный»

«Мы с другом заказали для вечеринки „серебристый металлический комбинезон“ на малоизвестном сайте. Вот он»

«Нашел кусок какой-то кости в пакете с попкорном, купленным в магазине»

Верните 173 мл молока!

«В книге, которую я только что купил, не хватает 48 страниц. Я уже 5 минут в полной растерянности»