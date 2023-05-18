20 человек, которые лучше пойдут пешком, чем снова полетят на самолете
Каждый, кто хоть раз куда-то летал, знает, что на самолете можно не только быстро и удобно добраться до пункта назначения, но и стать свидетелем или даже участником какой-нибудь эпичной истории. Например, пилот по громкой связи сообщит какую-нибудь шутку, которая взбодрит всех пассажиров, или непоседливый ребенок начнет тарабанить в кресло сиденья. Пользователи сети поведали о курьезах, произошедших с ними в полете.
- Я летела коротким стыковочным рейсом. Мое место было посередине между проходом и окном, но мне повезло — они были свободны, и я могла выбрать любое. Самолет взлетел, и я спокойно пересела на место около прохода и решила вздремнуть. Через некоторое время меня разбудила какая-то женщина со словами: «Разрешите я пройду к своему месту у окна?» Разумеется, я ее пропустила, но весь оставшийся полет пыталась понять, откуда она взялась. Ведь с момента взлета тут никого не было. © Kaitlyn Knutson / Quora
- Как-то летела я с курорта домой. Пилот нам сообщает какая температура за бортом, какая высота и скорость и тому подобное. Но в конце он угрюмым голосом произносит: «Уважаемые пассажиры, к нашему сожалению, нас забыли заправить...» И тишина. Люди начали переглядываться между собой. И вдруг через несколько секунд пилот добавляет: «Горячей водой, поэтому вам придется обойтись без чая». Шутка удалась. © Подслушано / Ideer
- С мужем возвращались с отдыха. Перелет почти 8 часов. Я задремала. Проснулась оттого, что сильно захотела в туалет. Отстегнула ремни, быстренько сходила по делам и аккуратно вернулась на место. Говорю мужу: «Фух, Витя, еле успела». А мне в ответ сонным голосом: «Девушка, я знал, что у вас все получится. Я в вас верил!» Оказывается, что я села не в своем ряду. Видимо, не до конца проснулась. Было стыдно.
- Трансатлантический перелет, 3 часа ночи. В салоне выключен свет, всеобщий релакс, тишина. Я смотрю на планшете фильм, жена у окошка дрыхнет. Немного тряхнуло, она просыпается, смотрит в иллюминатор с кромешной тьмой и неизменяемой картинкой, поворачивается ко мне и с откровенным возмущением говорит: «Я не поняла, почему стоим?» © TeslaCat / Pikabu
- У меня случилось пищевое отравление в самолете, и мне приходилось бегать в туалет каждые 10 минут на протяжении всех 8 часов полета. Люди, сидящие возле туалета, все прекрасно слышали. Я в этом более чем уверена, потому что я слышала все, о чем говорили они. Каждый раз, выходя из кабинки, я смотрела на них с извиняющимся видом. Как же это было ужасно ходить туда-сюда по этому проходу. © bebero1190 / Reddit
- Лечу со своим мужчиной в самолете, он спит, я читаю. Самолет заходит на посадку, я начинаю его толкать, чтобы просыпался, а он не просыпается. Толкаю сильнее, в живот тыкаю. Реакции нет. Бью по щекам, щипаю — ничего. Женщина, сидящая рядом с ним, вся побелела. Люди в креслах через проход смотрят тревожно. Я начинаю нажимать на кнопку вызова стюардессы, но самолет садится, никто не подходит. В горле ком, полная растерянность. Давлю из себя: «Помогите!» И тут этот прохвост открывает глаза и ржет. © Подслушано / VK
- Летал я как-то на Кубу. Рядом сидела женщина с явным страхом полетов. Начинается турбулентность. Женщина в панике спрашивает у стюардессы, все ли нормально. На что та отвечает фразой, которая подстегнула панику у женщины в тысячу раз. Она просто сказала: «Мы пролетаем над зоной Бермудского треугольника». © Подслушано / VK
- Сидим в самолете. Еще не взлетели, а сзади меня какая-то девчонка уже пинает кресло. Я вежливо попросила так не делать. Ее мама транслировала эту мысль дочке: «Катюша, не пинай кресло, а то ты мешаешь людям». Девочка явно была возмущена. Недолго думая, она выдала: «А как мне тогда лететь?» © anihori / Pikabu
- Однажды должна была лететь в другую страну, но в аэропорту мне вдруг стало плохо. В медпункте мне помогли, дали какие-то таблетки, и я благополучно вылетела, но тут же вырубилась, как только села в кресло. Оказалось, что все 5 часов полета я проспала, а проснулась от звука своего громкого пука. Хотелось сквозь землю провалиться. До посадки делала вид, что сплю. © Подслушано / VK
- 2010 год, мне 20, и мы с другом летим по программе Work and Travel. Перелет 9 часов. Подходит стюардесса и выдает плед и пакетики с наушниками. Я рукой чувствую, что в пакетике какая-то бумага. У меня начинает биться сердце, я говорю другу, что к чему, мы со страхом смотрим на запаянный пакетик, а там пачка кенийских шиллингов — 2 тыс. в сумме. Мы 9 часов не находили себе места, думая, что это контрабанда в миллион баксов. Кое-как прошли контроль и расстроились, узнав, что это всего $ 30. © Подслушано / VK
- То неловкое чувство, когда ты принес в университет справку о том, что ложишься на стационарное лечение и будешь отсутствовать на учебе 2 недели. А у вас с деканом оказались рядом посадочные места на рейс в Турцию. © shepardie / Pikabu
- Я очень неуклюжая. Как-то во время полета я хотела сменить положение, дернула ногой и поранила палец о какую-то перекладину под передним сиденьем. Мне пришлось просидеть с беспрестанно болящим пальцем остаток своего 12-часового полета (примерно 6 часов). © LitCroissant / Reddit
- Однажды летела в самолете, на переднем сиденье сидел мальчик лет 3. Вдруг он встал на свое сиденье ногами и обернулся, чтобы посмотреть на людей вокруг. Ничто не предвещало беды, пока его не стошнило прямо на меня. Тогда я летела через океан 8 часов с пересадкой в Европе, и это был только мой первый рейс. © Подслушано / VK
- Как-то раз мой рейс задержали на 2 часа, потому что на борту самолета обнаружилось как минимум несколько сотен комаров. Когда все пассажиры расселись по местам, по самолету все еще летали насекомые, они были повсюду. Нас через какое-то время высадили и потом, судя по всему, открыли двери, включили систему кондиционирования и попробовали их таким образом выдуть. Это вроде как сработало. © budtenderthrow / Reddit
- Летели на самолете. Попали в зону турбулентности. Внезапно замечаю под ногами чей-то паспорт. Отдала бортпроводнику, и уже он смог найти владельца — им оказался человек прямо передо мной. Тот с офигевшими глазами поворачивается ко мне, но не для того, чтобы отблагодарить за находку, и с ходу выдает: «В паспорте были посадочные талоны. Где они?» © Anastasiia23 / Pikabu
- Однажды мне пришлось несколько раз переползать через женщину, чтобы выбраться в туалет, потому что она что-то приняла, чтобы ее напрочь вырубило во время 13-часового перелета. © Iggy363 / Reddit
Кстати, в этой статье пилоты и бортпроводники поведали некоторые секреты, о которых мало кто знает из пассажиров.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые лучше пойдут пешком, чем снова полетят на самолете
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