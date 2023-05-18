20 человек, которые лучше пойдут пешком, чем снова полетят на самолете

Каждый, кто хоть раз куда-то летал, знает, что на самолете можно не только быстро и удобно добраться до пункта назначения, но и стать свидетелем или даже участником какой-нибудь эпичной истории. Например, пилот по громкой связи сообщит какую-нибудь шутку, которая взбодрит всех пассажиров, или непоседливый ребенок начнет тарабанить в кресло сиденья. Пользователи сети поведали о курьезах, произошедших с ними в полете.