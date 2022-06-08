AdMe
AdMe

20 доказательств того, что понять детскую логику бывает сложнее, чем квантовую физику

5111

Любимые чада порой устраивают нам настоящие головоломки своим своенравным поведением и фразами, истинную суть которых будет трудно понять даже нобелевскому лауреату. Ход мыслей и умозаключения наших драгоценных детей не всегда можно правильно истолковать, и мы все чаще начинаем сомневаться, как же нужно реагировать на высказывания маленьких проказников: засмеяться или заплакать.

Мы в ADME обратились за помощью к опытным родителям, чтобы они поделились с нами детскими высказываниями, которые лихо озадачили всех взрослых.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

А вас беспощадная детская логика когда-нибудь ставила в тупик?

5111
AdMe/Народное творчество/20 доказательств того, что понять детскую логику бывает сложнее, чем квантовую физику
Поделиться этой статьёй