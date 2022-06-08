20 доказательств того, что понять детскую логику бывает сложнее, чем квантовую физику

Любимые чада порой устраивают нам настоящие головоломки своим своенравным поведением и фразами, истинную суть которых будет трудно понять даже нобелевскому лауреату. Ход мыслей и умозаключения наших драгоценных детей не всегда можно правильно истолковать, и мы все чаще начинаем сомневаться, как же нужно реагировать на высказывания маленьких проказников: засмеяться или заплакать.