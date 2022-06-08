20 доказательств того, что понять детскую логику бывает сложнее, чем квантовую физику
Любимые чада порой устраивают нам настоящие головоломки своим своенравным поведением и фразами, истинную суть которых будет трудно понять даже нобелевскому лауреату. Ход мыслей и умозаключения наших драгоценных детей не всегда можно правильно истолковать, и мы все чаще начинаем сомневаться, как же нужно реагировать на высказывания маленьких проказников: засмеяться или заплакать.
Мы в ADME обратились за помощью к опытным родителям, чтобы они поделились с нами детскими высказываниями, которые лихо озадачили всех взрослых.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
А вас беспощадная детская логика когда-нибудь ставила в тупик?
AdMe/Народное творчество/20 доказательств того, что понять детскую логику бывает сложнее, чем квантовую физику
Поделиться этой статьёй