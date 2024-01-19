20+ привычных вещей, от которых уже не ждешь сюрпризов — а тут нате-ка

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Зеленое пламя на плите и заледеневшие кусты, которые выглядят так, словно их украсили драгоценными камнями, — каких только чудес ни увидишь на свете. Если вы думаете, что привычные вещи не могут вас поразить, срочно присаживайтесь полистать эту статью: в ней вполне обыденные предметы открываются с новой стороны.

У некоторых эскалаторов в Токио есть такие необычные островки

Я была в Японии и заметила, что они работают на станциях, где нет лифтов. Они очень удобны для таких людей как я, которым приходится пользоваться инвалидной коляской. © Phriza / Reddit

«Мои кусты вчера замерзли, и, как мне кажется, это выглядит волшебно»

«Зимой в моем доме становится настолько сухо, что клементины высыхают и превращаются в это безобразие»

«Поколения кроликов проделали эту идеальную лазейку в заборе моего соседа»

Вот так выглядит свежий васаби

«Я выкипятил около 19 литров морской воды за 10 часов. Вот вся соль, которую я получил в итоге»

«За 30 лет помешивания еды в сковородках и кастрюлях вот во что превратилась ложка папы»

«В огороде моей мамы вырос вот такой баклажан. Глядя на него, становится понятно, почему у него на английском такое название»

Eggplant — буквально «растение-яйцо» (прим. ADME).

А это консервированный черный хлеб в банке

«Решил в кои-то веки убрать холодильник. Глядь — а там яйца, которые, судя по всему, пролежали уже пару лет. Белки высохли, а желтки окаменели и превратились в это»

«Уронила iPhone на пляже в Новой Зеландии. И на чехол вот так намагнитился титаномагнетит из черного песка»

Титаномагнетит — минерал, содержащий оксиды титана и железа (прим. ADME).

«Решил было, что нашел плитку белого шоколада в бабушкиной кладовке. Где там! Оказалось, он побелел от возраста»

«Наша 30-летняя лошадь на днях потеряла зуб во время еды»

«Этот идеальный полукруглый след в саду оставила собака, которая бегала по этому маршруту много лет подряд»

«Я нашла пень, полный старинных монет»

Судя по всему, это так называемое дерево желаний. © CaptainSouthbird / Reddit

Это недостроенный мост в Детройте

«Я нашла красный лук, который и в самом деле красный, а не фиолетовый»

«Работаю в отеле. Посмотрите, как за год хлор из бассейна постепенно выедает пигмент на полотенцах»

«Лимонная кислота, содержащаяся в лимоне, окрасила чеснок, которым я приправил свой лосось, в синий цвет»

«Никаких загадок. Так выглядит сушеный арбуз. К слову, сохнет он 10 часов, но это невероятно вкусно»

«Огонь на моей плите внезапно стал зеленым»

Вероятно, это происходит, потому что у кастрюли медное дно. Медь зеленеет в огне. © pawpaw****0 / Reddit