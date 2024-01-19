20+ привычных вещей, от которых уже не ждешь сюрпризов — а тут нате-ка
Зеленое пламя на плите и заледеневшие кусты, которые выглядят так, словно их украсили драгоценными камнями, — каких только чудес ни увидишь на свете. Если вы думаете, что привычные вещи не могут вас поразить, срочно присаживайтесь полистать эту статью: в ней вполне обыденные предметы открываются с новой стороны.
У некоторых эскалаторов в Токио есть такие необычные островки
- Я была в Японии и заметила, что они работают на станциях, где нет лифтов. Они очень удобны для таких людей как я, которым приходится пользоваться инвалидной коляской. © Phriza / Reddit
«Мои кусты вчера замерзли, и, как мне кажется, это выглядит волшебно»
«Зимой в моем доме становится настолько сухо, что клементины высыхают и превращаются в это безобразие»
«Поколения кроликов проделали эту идеальную лазейку в заборе моего соседа»
Вот так выглядит свежий васаби
«Я выкипятил около 19 литров морской воды за 10 часов. Вот вся соль, которую я получил в итоге»
«За 30 лет помешивания еды в сковородках и кастрюлях вот во что превратилась ложка папы»
«В огороде моей мамы вырос вот такой баклажан. Глядя на него, становится понятно, почему у него на английском такое название»
Eggplant — буквально «растение-яйцо» (прим. ADME).
А это консервированный черный хлеб в банке
«Решил в кои-то веки убрать холодильник. Глядь — а там яйца, которые, судя по всему, пролежали уже пару лет. Белки высохли, а желтки окаменели и превратились в это»
«Уронила iPhone на пляже в Новой Зеландии. И на чехол вот так намагнитился титаномагнетит из черного песка»
Титаномагнетит — минерал, содержащий оксиды титана и железа (прим. ADME).
«Решил было, что нашел плитку белого шоколада в бабушкиной кладовке. Где там! Оказалось, он побелел от возраста»
«Наша 30-летняя лошадь на днях потеряла зуб во время еды»
«Этот идеальный полукруглый след в саду оставила собака, которая бегала по этому маршруту много лет подряд»
«Я нашла пень, полный старинных монет»
- Судя по всему, это так называемое дерево желаний. © CaptainSouthbird / Reddit
Это недостроенный мост в Детройте
«Я нашла красный лук, который и в самом деле красный, а не фиолетовый»
«Работаю в отеле. Посмотрите, как за год хлор из бассейна постепенно выедает пигмент на полотенцах»
«Лимонная кислота, содержащаяся в лимоне, окрасила чеснок, которым я приправил свой лосось, в синий цвет»
«Никаких загадок. Так выглядит сушеный арбуз. К слову, сохнет он 10 часов, но это невероятно вкусно»
«Огонь на моей плите внезапно стал зеленым»
- Вероятно, это происходит, потому что у кастрюли медное дно. Медь зеленеет в огне. © pawpaw****0 / Reddit
Если вам по душе познавательные фото, самое время посмотреть эту подборку о нестандартных предметах, ситуациях и традициях из разных уголков мира.
Фото на превью Krazywolve / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ привычных вещей, от которых уже не ждешь сюрпризов — а тут нате-ка
Поделиться этой статьёй