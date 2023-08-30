20+ доказательств того, что при наведении чистоты главное не вляпаться в историю

Уборка в доме — такое дело: процесс мало кто любит, а результат обычно нравится всем. Иногда в семьях даже доходит до скандала: один не хочет наводить чистоту именно сегодня, другой ругается, чтоб не трогали его вещи, третий и вовсе старается слинять из квартиры, чтобы не участвовать в этом бедламе. Такой накал страстей неминуемо ведет к появлению эпичных историй, которые потом можно рассказывать знакомым вместо анекдотов.