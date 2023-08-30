20+ доказательств того, что при наведении чистоты главное не вляпаться в историю
Уборка в доме — такое дело: процесс мало кто любит, а результат обычно нравится всем. Иногда в семьях даже доходит до скандала: один не хочет наводить чистоту именно сегодня, другой ругается, чтоб не трогали его вещи, третий и вовсе старается слинять из квартиры, чтобы не участвовать в этом бедламе. Такой накал страстей неминуемо ведет к появлению эпичных историй, которые потом можно рассказывать знакомым вместо анекдотов.
- Приехала в гости мама, а так как у нее понятия о порядке в разы строже, начала уборку. Говорит: «Все должно лежать на своих местах». Сначала я даже порадовалась: все намыто, убрано. Но спустя 3 дня поняла, что ничего не могу найти, не знаю, где лежат вещи. Высшая степень ее порядка — это пульт от телевизора, магически возвращающийся на сам телевизор с прикроватной тумбочки. В чем смысл пульта, если для того, чтобы включить телик, нужно к нему подойти? © Подслушано / Ideer
- Отправил жену с детьми в теплые страны на 2 месяца. К их возвращению все в квартире вылизал, навел абсолютно идеальный порядок, даже унитаз намыл до блеска. Почти сутки старался. Приехала жена и брезгливо выдала, что в доме «бардак нереальный» и ноги к полу прилипают так, что ходить невозможно. И затеяла генеральную уборку. © PiterShark / Pikabu
- Как-то говорю я мужу: «Здорово иметь помощницу: пришла, пропылесосила, пол помыла». Отвечает: «Была у моих дедушки и бабушки такая. Они всегда делали уборку перед ее приходом, потому что эта женщина еще и у их соседей по дому прибиралась». © WWW.LENINGRAD / Pikabu
- Парень, 26 лет, живу один, поэтому уборка в квартире всегда носит посредственный характер: там наляпал, тут махнул тряпкой, и готово. В преддверии праздников маман говорит, мол, приберись хоть нормально. Все прошло как обычно, но... что-то решил потереть содой кафельную плитку в ванной и ошалел: какая она блестящая, оказывается. Но сил на все плитки, естественно, не хватило, поэтому помыл в шахматном порядке. Я чертов гений. © Подслушано / Ideer
- Решили с девушкой сделать уборку вместе. Прошло 30 минут. Я пропылесосил, помыл полы, прибрался в ванной, закинул стирку, помыл обувь. И тут слышу: «Фух! Наконец-то нашла резинку для волос, можно начинать». © SpacePiligrim / Pikabu
- Я пылесошу дома раз в неделю. На следующий день после каждой уборки на лестнице остаются кусочки пуха, песка и волос — там, где их, видимо, не было после уборки пылесосом. Пожалуйста, скажите мне, что это нормально. © thenewprisoner / Reddit
- С 11 лет я отвечала за вытирание пыли, подметание и уборку в целом. Мой отец проверял все, что я делала, и если что-то не соответствовало его стандартам, то были последствия. Потом я выросла, переехала и вышла замуж. Но зацикленность отца по поводу чистоты ушла со мной: я ожидала того же от своего мужа и семьи. Когда я наконец поняла, что мой отец больше не контролирует меня, я смогла изменить свой шаблон. Однажды отец сказал мне, что я уже не такая опрятная и чистоплотная, как раньше. Да, это была музыка для моих ушей. Я стала более счастливым человеком, и моя семья тоже. © Nancy Campbell / Quora
- Когда въезжал в квартиру, там был жуткий бардак, вынес оттуда несколько мешков мусора. Когда съезжал, вычистил все, полы вымыл так, что можно было их лизать. Пришел хозяин, в обуви прошелся, сделал кислую мину, забрал ключи и ушел. А потом позвонила его жена и начала орать: «Почему в квартире полы не вымыты? Почему там следы от обуви?!» © idenis86 / Pikabu
- Живем в квартире вдвоем с братом. Работаем с утра до позднего вечера, практически без выходных, поэтому времени вечером хватает только на то, чтобы помыться. В общем, в квартире «немножко не убрано». Ну, думаю, рано или поздно уборку делать надо будет: вымыл все. Нет, не так: вымыл ВСЕ! Тут звонит мама: «Вы дома? Минут через 15 зайду». Подумал, как же повезло, что именно сегодня на меня «напала Золушка». Приходит мама, оглядывается вокруг и изрекает: «Мда, ну и бардак у вас тут, конечно!» © Bugabuga / Pikabu
- Затеяли с девушкой посленовогоднюю уборку. Ну как затеяли: она решила, а меня никто и не спрашивал. Когда дело дошло до мытья полов, девушка заявляет: «Принеси тряпку с балкона!» А мы, на минуточку, стоим на кухне, а балкон в 3-й комнате.
— Не, сама иди! В прошлый раз я 3 раза ходил за тряпкой: видите ли, все было не то.
— Но сейчас принеси синюю!
Под крики, что я тугодум, она ушла на балкон. Через минуту возвращается и держит в руках тряпку.
— Но ты же розовую взяла.
— Да какая разница! © Spartleg / Pikabu
- Много лет назад мама настаивала на том, чтобы приходить ко мне делать уборку перед визитами свекрови. Точно так же поступала свекровь, когда моя мама приезжала в гости. Спустя некоторое время они поняли, что мой дом достаточно чист и без их помощи. © Elaine Evans / Quora
- У меня были гости с детьми в возрасте от 7 до 11 лет. Так вот, они громили комнату моей сестры, доводили ее до слез и даже не удосужились помочь с уборкой. Их родители ничего не сделали, а нам с папой теперь все это убирать. © Boss-Boy-21 / Reddit
- Сокрушительное чувство разочарования, когда узнаешь, что тот, к кому раньше ты относился с большим уважением, не смывает мыльную пену с посуды при ее мытье. © PartManAllMuffin / Reddit
- Отец только что наорал на нас с мамой, потому что к нам приходили люди из жилищной комиссии, а дом был, по его мнению, в отвратительном состоянии. Хотя мы с мамой не спали допоздна, убирая все сверху донизу. Он убежден в том, что если в доме 2 женщины, то из-за этого дом должен выглядеть безупречно. © Dramatic_Coyote9159 / Reddit
- Как я стираю одежду: стирка — 30 минут, сушка — 1 час, уборка вещей в шкаф — 7–10 рабочих дней. © humortranslate / Twitter
- Господи, какое же счастье, что можно просто заказать уборку. К тебе приедет милая девушка и приберется, пока ты будешь сидеть и читать книжку. Любая уборка с моей мамой заканчивалась криками и истериками. Как же я рада, что можно больше не тратить время на то, что ты ненавидишь. © blinpolin12 / Twitter
- Поехал к родителям. Проезжая мимо их дома, я увидел, что они делают уборку в гараже, и... не стал заезжать. Я сегодня на это не подписываюсь, ха-ха. © MonteSmiff / Twitter
- Ненавижу, когда прибираюсь дома и случайно смотрю 3 сезона сериала. © ihoplollipop / Twitter
- Давно живу одна. Уборка, стирка, глажка и готовка воспринимаются мной как сами собой разумеющиеся вещи и никак не напрягают. Но раз в 2 недели ко мне приезжает мама, чтобы запихать одеяло в пододеяльник. © Подслушано / Ideer
- Моему сыну 29, живет отдельно. Как-то раз напросилась к нему в гости. Пообедали, он спать завалился, а я стала чистоту наводить. У него стиральный порошок стоит рядом с гречкой, у 8 носков вообще нет пары, пакеты для мусора лежат в ящике с бельем! А потом оказалось, что это и был порядок. И он на меня еще орет, что я перевернула его жилище вверх дном! Он постоянно потом мне звонил и спрашивал, куда я что убрала. Второй год вот у него не была. Сам всегда приезжает, а меня не пускает. А там шторы грязные уже наверняка. Но он говорит, что каждый день их стирает. Поросенок неблагодарный! © Sveta1900 / Pikabu
- Провожу последний день перед отпуском за уборкой дома, а после отпуска тоже весь первый день занимаюсь уборкой. Почему я делаю это с собой... © monkeymidd / Reddit
И все же наводить порядок полезно, ведь иногда под слоем грязи скрываются настоящие сокровища. Да и в отмытой до блеска квартире дышится легче, как ни крути.
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что при наведении чистоты главное не вляпаться в историю
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