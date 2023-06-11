20+ доказательств того, что при общении со свекровью и тещей нужно запастись трехэтажным терпением

Практически каждая мама беспокоится о своем ребенке, даже когда он становится уже взрослым — это нормальная ситуация. Но многие свекрови и тещи иногда попросту забывают, что у их детей уже своя семья, в которую не нужно лезть со своими правилами. Порой такие нравоучения перерастают в целые семейные конфликты.