20+ доказательств того, что разбитые коленки в детстве заживают быстрее, чем разбитое сердце

Иногда среди радужных моментов детства хранятся и такие воспоминания, которые хочется забыть, но не получается. Те моменты, когда малыш почувствовал себя одиноким, ненужным или обманутым, оставляют на душе неизгладимые следы на долгие годы, а иногда и навсегда. Но если не хранить их в себе, а рассказать незнакомцам, то многим становится легче — так же, как героям нашей статьи.