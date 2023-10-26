20 доказательств того, что родителям близнецов живется в тысячу раз веселее

Некоторые родители говорят, что в их жизни стало в 2 раза больше счастья с появлением близнецов. Однако они забывают упомянуть, что трудностей становится тоже вдвое больше. В такие моменты мамы и папы зачастую не могут ни на секунду расслабиться — им просто некогда.