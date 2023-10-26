20 доказательств того, что родителям близнецов живется в тысячу раз веселее
Некоторые родители говорят, что в их жизни стало в 2 раза больше счастья с появлением близнецов. Однако они забывают упомянуть, что трудностей становится тоже вдвое больше. В такие моменты мамы и папы зачастую не могут ни на секунду расслабиться — им просто некогда.
- Как-то раз в парке одна въедливая такая старушонка в шляпке спросила маму близняшек: «А зачем вы их одинаково одеваете-то?» Я думала, что мамаша сейчас ее испепелит, если честно. И вот она на эту бабку посмотрела и, прямо чеканя каждое слово, заявила: «А вы попробуйте их одеть в разное!» © valenayaspers / Twitter
- Как-то одна из моих дочерей-близняшек устала во время походов по магазинам и заявила своей сестре: «Примерь вот это. Хочу увидеть, как это смотрится на мне». © Unknown author / Reddit
- У коллеги 2 пары близнецов. Младшие дочки — идентичные, и обе работают в одном и том же заведении быстрого питания. Менеджер часто ставит одну на окошко оплаты, а другую на окошко выдачи еды просто для того, чтобы прикольнуться над клиентами. © Goldendamo / Reddit
- Вообще, много забавных ситуаций происходит, когда у тебя двойня. Вот из последних. На приеме у ортопеда. Осматривает первого ребенка и спрашивает:
— Сколько ему?
— Нам полгода, — улыбаюсь.
— А второму? © Lanalash / Pikabu
- Однажды утром мой друг поздоровался со своим братом-близнецом. Правда, вместо брата это было его же отражение в окне. Его мама до сих пор припоминает ему тот случай. © MaddMaddWorld / Reddit
- Дочке было 1,5 года, забеременела второй раз, оказалось — двойня. Живот большой. Все подходят, интересуются, кого жду. Говорю, что двойня, начинаются поголовно причитания, мол, офигеть, как же ты сможешь, с малышом и еще с двумя новорожденными. Тогда я стала говорить, что жду тройню. Народ в ступоре и с открытым ртом. Говорю: «Да ладно, я пошутила, будет двое, а не трое!» Все выдыхают: «Фух, а я-то уже перепугался! Ну двойня — это нормально!» © North / AdMe
- Я — отец близнецов. Когда они только-только появились на свет, они лежали в маленьких кроватках с именными табличками над головами. Кто-то слишком быстро открыл дверь, и сквозняк сбил обе бирки на пол. Я поднял их, но не смог вспомнить, кто есть кто, и поставил таблички наугад. Никто не должен об этом знать. Особенно их мать. © Mission_Huckleberry / Reddit
- На детской площадке разболталась с папой двоих полуторагодовалых ребятишек. Я: «Тяжело с двумя, наверное». Счастливый отец: «Уже лучше, основные бессонные ночи закончились. Теперь морально готовлюсь к финансовым потерям. Ведь каждую игрушку в двойном варианте покупать». Я: «Не только игрушки. Одежду другого оттенка — и ругаться будут». Счастливый отец: «Ну, если брат с сестрой еще из-за одежды ругаться будут, я точно с ума сойду». © Nekann / Pikabu
- Моим двойняшкам уже 4 года. Когда мы кормили их по одному из бутылочки, держа на руках, то кормление иногда занимало от 45 минут до часа. Спросонья я покормила одного ребенка, уложила его, схватила другую бутылку и забыла, кого именно я кормила. Совершенно уверена, что бывало, когда один младенец поел пару раз, а другой оставался голодным. © Peko1One / Reddit
- Я — мама идентичных близняшек. Сейчас им по 12 лет, и довольно легко определить, кто есть кто — по их жестам, позам и манере говорить. Примечание: важно помнить, что всегда есть злой близнец. Шучу. Хотя одна из моих девочек держала мертвую гусеницу в качестве домашнего животного в течение 6 месяцев, когда ей было 3 года. Она жила в маленькой шкатулке для драгоценностей. Как ее звали? Мертвая Гусеница. © ksanzi / Reddit
- Когда я родила первую дочь, мне ее положили на грудь. Я разглядывала кроху и блаженно улыбалась. Но когда на свет появилась вторая, акушерка увидела мое лицо и испугалась. Говорю: «Так, я не поняла!» А врач еще больше замешкалась «Что-то не так?» И тут я ляпнула: «Все так. Просто я не думала, что они могут быть настолько разными».
- Муж — португалец. Когда была беременна, как только узнали, что двойня, сразу начались споры насчет имен. В конечном итоге пришли к компромиссу. И растут у нас сейчас Азейтейро и Ванюшка. © Подслушано / Ideer
- У нас дети-двойняшки — мальчик и девочка, им по 3,5 года. Осуществили мечты детства за счет детей: у мужа целый гараж маленьких различных машин, у меня кукольный домик и полный комплект мебели для тех же кукол — ванная с унитазом, гостиная, спальня и т. д. Сидим и играем по ночам, пока дети спят. © Подслушано / Ideer
- А вы знали, что когда кричат оба из двойни, то они очень быстро и очень часто попадают в полный унисон. Звук получается такой интересный: насыщенный, глубокий, могучий, будто плачет младенец просто неимоверных размеров. Звук, меньше чем за минуту заставляющий в ужасе забиваться в ближайшую щель любого размера. © 1General1 / Pikabu
- Меня часто спрашивают, сложнее ли с двойней, чем с одним ребенком. Раньше отвечала, что мне не с чем сравнивать, но не так давно одну дочь забрала к себе с ночевкой бабушка. Ребят, с одним не легче, с одним — халява! Впервые за 2 года у меня было так много времени, что я просто растерялась.
- У одной моей знакомой есть внуки-тройняшки. Мама перепутала их и отвезла обратно в роддом, чтобы опознать по отпечаткам ног, которые были сделаны вскоре после рождения. После этого она покрасила ногти на ногах малышей, чтобы различать их. © Robbie_the_Brave / Reddit
- Я женат, очень люблю свою жену. Но вчера я выключил телефон и ночевал в гостинице. А все потому, что у нас 3 месяца назад родилась двойня, и я просто хотел выспаться. Но жена спалила, и сегодня в гостинице ночует она. © Подслушано / Ideer
- Когда мы выписывались из роддома, медсестра начала снимать с детей браслеты. Я быстро остановила ее, сказав: «Нет! Я не узнаю, кто есть кто, если вы это сделаете!» Она ответила, что я — первая мама, которая в этом призналась. © mrsthairyan / Reddit
- Моим двойняшкам 2 года, у них совершенно разные лица, разный цвет глаз и тембр голоса, у одной волосы прямые, у второй — вьются. И тем не менее я часто слышу вопрос на детской площадке: «А как вы их различаете?»
- У меня почти 5-месячные двойняшки. Пару недель назад, чтобы выйти с ними из ресторана, мне потребовалось почти 20 минут. Люди всегда стараются помочь мне — кто-то даже украдкой заплатил за нашу еду в День благодарения. У меня есть дополнительные скидки в магазинах. Когда мне пришлось лететь с детьми месяц назад, меня постоянно подбадривали и предлагали помощь. Это приятно, но иногда бывает перебор. Например, однажды незнакомая женщина попыталась вырвать у меня из рук плачущую дочь, приговаривая: «У меня есть внуки-близнецы. Я уверена, вам нужен перерыв!» Леди, я впервые вас вижу! © lilylady / Reddit
Родители, у которых на свет появились близнецы, могут с гордостью назвать себя счастливыми обладателями двойного или даже тройного счастья. Однако хлопот прибавляется тоже больше. Порой не знаешь, как совладать хотя бы с одним непоседой, а тут их сразу несколько.
AdMe/Народное творчество/20 доказательств того, что родителям близнецов живется в тысячу раз веселее
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