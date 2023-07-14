20+ человек, которые хотели просто избавиться от ненужных вещей, а влипли в историю на миллион
Благодаря интернету можно не только быстро избавиться от ненужных вещей, но еще и заработать на этом. Всевозможные сайты объявлений кажутся крайне удобной штукой, однако есть одно «но»: покупатели со своеобразной логикой. Эти люди могут добавить перчинку в любую сделку.
- Коллега мужа продавал диван. Позвонила ему женщина:
— Вы диван продаете?
— Да.
— Я возьму.
И положила трубку. Коллега пожал плечами и забыл, диван у него в тот же день забрали. Дней через 10 звонит та дама и заявляет, что она через час подъедет за диваном. Услышав, что он давно продан, она страшно возмутилась: «Мы же с вами договаривались!» © Вероника / ADME
- Отдавала 2 матраса в нормальном состоянии — просто купили детям новые, а старые девать было некуда. Позвонила девушка, мол, мы заберем с мужем завтра вечером. Хорошо, вроде как договорились. Вечером на следующий день она звонит и говорит, что они передумали. Ну ок. Желающих было достаточно. Буквально через несколько часов приехали люди и забрали матрасы, поблагодарили, шоколадку вручили. Казалось бы, история на этом могла б закончиться, но нет. Звонит первая девушка и говорит просто гениальную, на мой взгляд, фразу: «Ладно, муж сказал что мы готовы забрать эти ваши старые матрасы, но только с условием вашей доставки». © IcyNevermind2328 / Pikabu
- Продавала велик детский за ₽ 3 тыс. Звонили люди, готовые забрать за шоколадку (нормальная, видать, у них там шоколадка!). Звонили те, кто готов за ₽ 1 тыс. и прям сейчас. Но я никуда не спешила. В итоге через пару дней позвонил мужчина, мы с ним все обсудили по телефону, в том числе и цену. Он приехал и дает мне ₽ 2 тыс. и такой: «Вот честно, больше нету!» Я не растерялась и говорю: «Вот честно — все понимаю. Но цена другая. Заработаете — приходите». Он помялся, помялся и заплатил ₽ 3 тыс. Вот что это было? © Мария Лакомкина
- Родители купили новый диван, надо было избавиться от старого. Я выставила на продажу — никто не интересуется. И вот уже послезавтра должны привезти новый, а старый все еще на месте. Решила поставить цену в ₽ 100 — пусть заберут, а то придется самим за деньги вывозить. Звонит девушка: «Здравствуйте, диван и правда ₽ 100?» — «Правда». — «А что, еще и грузчиков надо, да?» Ну нет, конечно, я же вам его сама вынесу, даже домой доставлю за эти деньжищи-то! © Хозяйка старинных часов / ADME
- Отдавала стиралку за пару киндеров. Самовывоз, 5 этаж. Приехал мужик с женой, кряхтя подняли ее, потащили. Спрашиваю: «Где киндеры?» После долгой тирады о том, как им тяжело, достают кулек с обычным шоколадными яйцами, а на мой молчаливый вопрос отвечают: «Тебе и таких достаточно». © metaLime / Pikabu
- Продавал через интернет детскую кроватку: дерево, Италия. Сами бы спали, но стала маленькая. Кто только мне ни писал: мамашки с «привезите в Бодайбо», куча мошенников с просьбой доставки и оплатой картой и другие персонажи. Однажды позвонил мужчина и сказал, что сейчас заедет. Приехал и забрал кроватку, даже не особо разглядывая. Я ему начал что-то объяснять про особенности модели, но он меня остановил и выдал: У меня дети-погодки, такая кровать уже есть, и если я куплю другую, то дома будет битва за лучшее спальное место". Это очень мудрый поступок. © Gangrenov / Pikabu
- Купила осенью зимние сапоги на высокой платформе, натуральная кожа, за ₽ 4,5 тыс. Травмировала сильно ногу. Поняла, что ходить в них не смогу и выставила на «Авито» за ₽ 1 тыс. Звонит женщина, встречаемся. Она меряет, ей сапоги подходят, но говорит, мол, дорого — скиньте еще ₽ 300. Я сначала впала в шок: натуральная кожа, не ношены, и вот так отдавать за бесценок. А потом говорю: «А, пожалуй, я не буду их продавать!». Она обалдела. Я забрала сапоги, выставила их за ₽ 2,5 тыс., через неделю купили. © Батон Рус / Дзен
- Как то раз продавал шкаф, обычный, двухстворчатый, без зеркал и прочего. Выставил за какие-то копейки, ₽ 1 тыс., не больше. Сначала у меня попросили скидку — я уступил. Попросили организовать доставку — я нашел машину. Вместе с таксистом загрузили шкаф на крышу авто, привезли по адресу, выгрузили. Покупатели такие: «А вы не поможете нам его занести?» Помог занести в подъезд. Там покупатель с женой встали и стали растеряно смотреть на шкаф, соображая, как же они вдвоем будут поднимать его на 4 этаж без лифта. Ну что ж, согласился помочь. Попыхтели, занесли шкаф в квартиру. На прощание ни «спасибо», ни «вот вам деньги за помощь», просто: «До свидания!» Вот такие люди. © Cаратов Владимир / Дзен
- Продавала на известном сайте приличную сумку, которую некуда носить — слишком «лакшери». Без торга, цена «лишь бы взяли», состояние идеальное. Приезжает мадам, просит отдать за ₽ 100. Я отказала, показав объявление с ценой и оригинальные фотки от бренда. Предложив ₽ 150 и услышав отказ, мадам закатила глаза. Расщедрилась на ₽ 200 и начала орать, когда я повторила цену и указала на дверь. Потом она схватила сумку, швырнула в меня две бумажки по ₽ 100 и побежала. Я в шоке. © Подслушано / VK
- Купила себе платье по интернету, оказалось велико, выставила на «Авито» со скидкой в 20 % от первоначальной цены. Тут же нашлась покупательница, заказала его с доставкой в соседний город. Я отправила, но через несколько дней платье вернулось назад. Оно было дико мятым и настолько провоняло потом, что было противно даже на расстоянии. Платье продолжало «благоухать» даже после часовой стирки при 60 °C. И, разумеется, после стирки оно уже не было новым, к тому же, ему требовалась еще и химчистка. Не смогла продать это платье даже за ₽ 200, просто выкинула. А покупала за ₽ 3,9 тыс. Вот так. © Покупатель / Дзен
- Продавал холодильник по причине покупки нового. Звонит женщина, хочет купить. Договорились, что она приедет к 3 часам дня. Ни в 3, ни в 4, ни в 5 часов дамы нет. Телефон не берет. В начале шестого вечера позвонил другой покупатель. Я объяснил ему ситуацию, сказал, что если в течение получаса не объявится эта женщина, жду его на осмотр. Дама не появилась, на звонок не ответила. Пришел молодой парень, все его устроило. Отдал мне деньги, я ему помог спустить холодильник до нанятого им ранее грузовичка. Буквально минут через 20 после продажи звонит эта дама. Сказал, что я ждал ее в 3 часа дня, но никак не в полседьмого вечера. Пыталась скандалить. Оказывается, она ехала с сыном, а он захотел в кафе, в кино. Вот не мои проблемы. © Hottabych / ADME
- Купила себе однажды серебряный сияющий браслет за ₽ 2,5 тыс. Серебро предсказуемо потемнело, вид стал не очень. Так как возиться с чистками я точно не буду, а в ломбард сдавать просто нет смысла, выложила в местную группу «Отдам даром». И началось: искра, буря, безумие. Куча комментариев, в основном про то, что это лохотрон, типа серебро даром никто не отдаст. В итоге все же пристроила браслет парню, который пришел и принес дешевенькую шоколадку в благодарность. © Ирина / ADME
- Я всегда думала, что истории с ошалевшими «яжемамками» люди тупо придумывают, пока сама на такую не нарвалась. Отдавала бесплатно пюре с молочной кухни, у детей аллергия на него оказалась. Позвонила мадам, уточнила количество баночек и начала диктовать мне адрес, куда привезти. Я даже зависла. Человек реально считает, что ей бесплатно должны еще и на дом доставить. Где логика? Очень обиделась, когда я ее лесом послала. © Dedukciya / Pikabu
- Продавала на «Авито» за ₽ 100 краску водоэмульсионную, новую, 10 кг, с самовывозом. Просто жалко было, что испортится — еще предыдущая не закончилась. Единственный минус: от меня до метро далеко. И тут началось: «Привезите мне на кольцевую». Да, да, сейчас я возьму ведро в 10 кг, пойду с ним до платформы 3 км пешком, сяду на электричку, потом пересяду на метро, выкину на проезд ₽ 100 и 1,5 часа. Ну просто сделка века! Сразу в блок таких кидала. По итогу нашелся дед, который приехал, забрал и даже благодарный отзыв написал. Общаться нужно с адекватными. © Leya91rrr / Pikabu
- Я продавала коляску. Звонит женщина и начинает задавать мне кучу вопросов. Терпеливо отвечаю. Но 2 последних вопроса удивили:
— А зачем продаете?
— Ребенку 3 года, в коляске уже не ездит.
— А вы что, больше рожать не хотите?! © Stase4ka / ADME
- Продавал детский простой электроквадроцикл. Покупал за ₽ 5,5 тыс., через год продавал на «Авито» за ₽ 2 тыс. Сделал подробные фото: наклейки на месте, не испачканный, колеса и резинки как новые. Даже коробка была от него. В основном писали и звонили мамаши и требовали скинуть цену до ₽ 1 тыс. и привезти им в другой город, а то они не могут забрать. Просили даже бесплатно отдать и привезти им на дом, потому что они сказали ребенку, что дядя бесплатно отдает. В итоге отдал бесплатно родственникам, потому что у них уже ребенок подрос, а меня странные мамашки на «Авито» достали. © IgCorpInc / Pikabu
- Продавала детский велосипед. Пришло сообщение: «Привезите его по такому-то адресу, мы на него посмотрим». А это от меня 1 час на метро добираться, еще и до метро остановки 4 ехать. Предложила оплатить такси туда и обратно (если брать не будут) — исчезли. © Елена Л. / ADME
- Разбирала старое шмотье, нашла детскую шапку, выставила на «Авито» бесплатно. Думаю, вдруг какой мамочке пригодится. Одна пишет: «Бесплатно? Как здорово! А в соседний город не сможете привезти, а то я многодетная, мне детей оставить не с кем». Я офигела от наглости. Шапка даром, так я еще должна потратить бензин и отвезти ее в соседний город! Я отказалась от такого шикарного предложения. К вечеру, конечно, шапку забрали. Так на следующий день эта дамочка опять пишет, мол, привезите, мы у вас и светильник купим (он за ₽ 100 выставлен был). Я написала, что шапка уже отдана, и на меня будто вылили ушат помоев. Что у людей в голове? © Podozritelno / Pikabu
- Я отдавала бесплатно аквариум на 100 литров. Кто только ни звонил, чего только ни спрашивали: «А рыбы там есть? А почему нет? А куда дели? А корм не прилагается? А насос?», просили привезти прямо на дом. Однажды приехала мать с мальчиком, хотели увезти аквариум на такси, но даже поднять его не смогли, в итоге ушли, нахамив. Я психанула, выставила за ₽ 3 тыс. на «Авито». Через час позвонил мужик, попросил никому не отдавать, мол, сейчас приедет и заберет. Пришел с товарищем, унес, к ₽ 3 тыс. оставил шоколадку. Я ему отдала и насос, и коряги с камнями. © Mukoviszidos / Pikabu
- Продавала пакет детских игрушек за символические ₽ 200. Одна женщина пишет: «Обмен не интересует? Я вам — литр грудного молока, а вы мне — игрушки». Я, конечно, впала в ступор от этого предложения. Отвечаю, мол, сыну уже 5 лет, ему молоко не нужно. Ответ убил: «Так вы можете сами его пить, оно полезное. И блины на нем вкусные получаются». Я ей бесплатно эти игрушки отдала.
- А у меня был хороший случай. Продавал плиту на 3 конфорки. Рабочая, ухоженная. Мне не нужна, поэтому цена символическая. Дал объявление, жду. Звонок: «Продаете?» — «Да, конечно». — " Снимайте с продажи, завтра-послезавтра заеду«. Ок. Протер пыль, затянул плиту в пленку, жду. День прошел, другой, третий — покупатель не звонит. На четвертый день сам звоню — тишина, трубку не берет. Ну, думаю, не велика потеря, перевыставлю объявление. И тут покупатель звонит, извиняется, приезжает. Протягивает деньги, говорит, что изменились обстоятельства, поэтому за плиту он заплатит, но забирать ее не будет. На мой недоуменный вид отвечает: «Я должен был купить — я купил». © user6982698 / Pikabu
Продавать вещи в интернете тоже надо уметь. У одних объявления висят годами, а другие умудряются наторговать на ₽ 200 тыс. О маленьких секретах продаж б/у вещей мы уже писали, но если вы пропустили эту статью, то самое время с ней ознакомиться.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые хотели просто избавиться от ненужных вещей, а влипли в историю на миллион
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