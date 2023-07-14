20+ человек, которые хотели просто избавиться от ненужных вещей, а влипли в историю на миллион

Благодаря интернету можно не только быстро избавиться от ненужных вещей, но еще и заработать на этом. Всевозможные сайты объявлений кажутся крайне удобной штукой, однако есть одно «но»: покупатели со своеобразной логикой. Эти люди могут добавить перчинку в любую сделку.

Продавать вещи в интернете тоже надо уметь. У одних объявления висят годами, а другие умудряются наторговать на ₽ 200 тыс. О маленьких секретах продаж б/у вещей мы уже писали, но если вы пропустили эту статью, то самое время с ней ознакомиться.