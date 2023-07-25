20 историй из мира такси, по которым можно такой фильм снять, что закачаешься
В современном мире без такси никак не обойтись. Даже если вы заядлый автомобилист и предпочитаете передвигаться на собственной машине. К примеру, отправились вы в командировку или на отдых — не покупать же, в самом деле, в каждом уголке света автомобиль. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые поделились опытом своих самых запоминающихся поездок в такси.
- Заказала машину от торгового центра до своего дома, ехать минут 20–25 максимум, сажусь, и отправляемся. Проходит минут 15, смотрю в окно, а дорога мне совсем не знакома. Потихоньку начала паниковать, прошло 10 минут, дорога все еще не известна мне. Руки вспотели, коленки дрожат, но сказать что-то или возразить не могу. Спустя 40 минут мы наконец-то доехали ко мне домой. Как же я была рада! И тут выяснилось, что таксист — новичок. Поэтому так долго и ехал. © Палата № 6 / VK
- Встречала как-то маму ночью с поезда. Подбегает таксист, мол, отвезу в лучшем виде, куда вам надо. А ехать реально минут 5–7. Спрашиваю цену, называет. Не помню точно уже сколько, но как-то очень дорого. Не, говорю, мы местные, это дорого. Отказались. Беру телефон, вызываю такси, ту же фирму, и едем мы в 4 раза дешевле ровно с того же места. © Бoбa / ADME
- Мой дедушка был таксистом. Однажды парень выскочил, не заплатив, и побежал в поле. Посередине рос один небольшой куст, в который он прыгнул, думая, что убежит. В конце концов мой дедушка отпустил его, потому что от души над ним посмеялся. © unknown author / Reddit
- Не забуду слова таксиста, который вез нас домой из роддома после рождения моего старшего: «Все зависит от тебя. Если малыш вырастет плохим человеком, это потому, что ты такой. Так что не будь плохишом». Какие-то философы водят такси, не иначе. Сыну, о котором идет речь, сейчас уже 8 лет, он милый, умный и добрый мальчик. Думаю, что это все благодаря его матери, ха-ха. © Aaron Alexander / Quora
- Я запрыгнул в такси и крикнул: «Следуй за этим автобусом». Я оставил в нем свой бумажник. Таксист ехал за автобусом и сигналил, пока тот не остановился. Я забрал свой бумажник, пассажиры автобуса аплодировали, им понравилось это представление. А водитель такси даже не хотел брать деньги — эта ситуация его здорово повеселила. © Unknown author / Reddit
- Ехала недавно в такси, разговорились с таксистом обо всем. Быстро доехала из пункта А в пункт Б. Через час поступает СМС-оповещение о том, что я забыла вещи в такси. Думаю, ну наберу номер, что я могла там забыть? Мне отвечает тот самый таксист, который вез, со словами: «Вы ничего не подумайте, просто я решил так с вами познакомиться». Так что, мужчины, берите на заметку. © Палата № 6 / VK
- С ребенком в больницу тороплюсь. СМС: «К вам приедет белый Ford Focus». Бегаем ищем — нет его. А потом смотрю на номер одной, и точно — она. Я, злая, несусь к нему: «Где она белая у тебя?!» И тут таксиста понесло: «Вы меня достали все задавать этот вопрос! Я что, виноват, что у нас так у диспетчеров она записана?!» Я, говорит, не собирался никого в заблуждение вводить, там же номер есть. Короче, оказалось, что на его сером «фокусе» с двух сторон на дверях есть полоски белые. И вот кто-то из диспетчеров записал ее «белая». А ему, бедному, прилетает от недовольных клиентов. Сказал, что к начальству разбираться пойдет.
- В прошлом году месяц была без машины, ездила на такси. А это час пик и цены в 3 раза больше. Окей, я потерплю. Но ни разу не было все нормально: то в машину садиться противно из-за свинарника, то водитель встает за 2 квартала, то включает «подъехал» за 10 минут, то весь психованный и даже поздороваться не может. И много еще всякого бывало. Я вообще не вредный клиент, но должны же быть хоть какие-то элементарные условия, тем более по тройному тарифу! Хотела бы всех этих прелестей — ездила бы на маршрутке. Но по ощущениям я их еще и благодарить была должна, что снизошли. © Бутербродик / ADME
- Ехал как-то в такси. Ехать час в другой город. Всю дорогу не замолкая, таксист рассказывал, как мало стоит поездка и как ему и его семье не хватает денег на еду. Когда приехали, открытым текстом попросил войти в положение и накинуть сверху. В ответ я ему рассказал, что мне 3 года не повышали зарплату и попросил по-братски войти в положение и сделать скидку. Он почему-то моей просьбы не оценил. © ZlayaPravda / Pikabu
- Поцапалась с одним типом, который писал в WhatsApp за рулем, а в промежутках звонил! На вежливое замечание начал мне надменно читать нотацию, что он за рулем 14 лет, а я правил не знаю. Выбесил! Ну я выслушала его и отвечаю, что у меня зато стаж врача в том числе в экстремальной медицине 25 лет, пускай меня довезет молча, а после этого наплевать на него с его WhatsApp. Он все равно что-то вякал в ответ. Есть такие мужики — не признают неправоты. © KonaYo / ADME
- Было, когда водитель, как в фильме «Такси», пробку объезжал как сумасшедший по каким-то дворам, да на такой скорости, что страшно было. Пожалела тогда, что попросила побыстрее. © Людмила Лисина-Прокопенко
- Зря я в такси сказал, что работаю в такси. Водитель мне вообще все рассказал. Но у меня иммунитет: я киваю и говорю «ужас» — пусть разговаривает. © Volan_de_blow / Twitter
- Меня прошлым летом один таксист прямо выбесил. Приехал на разваливающейся машине, вел так, что меня впервые в жизни начало укачивать. А под конец начал высказываться, что надо было точку назначения там-то поставить, о машине подумать: у нас неидеальный асфальт, ничего со мной не случится, если пешком пройду. А время час ночи и освещения ноль. Да, я гордо вышла за 5 метров, хлопнув дверью его драгоценной машинки, и накатала жалобу. © Елена Макарова / ADME
- Работаю в такси. Приезжаю на заказ, выходят два подростка лет 16. Один садится вперед, второй — назад. Через какое-то время один из них говорит: «Шеф, здесь направо». Второй ему: «Ты что, назвал его шефом?» И тут парень ему шепотом тихонько так: «Так ведь у них так принято. © Rliethnam / Pikabu
- Однажды я была свидетелем «быстрой кармы». Был сильнейший ливень, и мы с коллегами решили вызвать такси. Вход в офисы находился на общей территории. При заказе указали ориентиры, куда конкретно подъехать. Таксист решил, что на территорию заезжать не станет, подождет у ворот. Ну окей. После того как мы до него пару минут добирались без зонтов по потокам воды, нас можно было «выкручивать». И в таком виде пришлось лезть в такси. Сам виноват. Пожадничал 10 метров проехать, зато потом весь вечер сушил весь салон. © Елена Качан
- Один раз был случай, когда мое такси почему-то остановили сотрудники и водитель попросил меня сказать, что я не пассажир, а просто так еду. Не поняла, в чем смысл, но пока они разбирались, сочла оптимальным просто сбежать и вызвать новую машину. © Юш / ADME
- Ехала я как-то в такси и водитель решил со мной пообщаться. Начал рассказывать о себе. Я уже решила, что по стандарту услышу историю о том, что он в такси работает для души, а сам успешный бизнесмен. И тут он вдруг говорит: «Вот вы как думаете, почему я таксист? А потому что дома холодно до жути, а в машине тепло и приятно. А что мне просто так кататься? Поэтому я и подался в службу такси». © Палата № 6 / VK
- Спросила у таксиста, знает ли он, как доехать до нужного мне адреса. Тот очень оскорбился и сказал: «Деточка, я работаю в такси больше, чем тебе лет». Поправил галстук и расстроенно отвернулся. © DJ_Eva_Fiesta / Twitter
- Недавно добралась до рейтинга 5. Последний раз таксист испортил мне его потому, что я аккуратно указала, что запачкала руки, открывая дверь. Выправила! И вот сегодня вижу — 4,92. То есть кто-то из последних водителей влепил мне плохую оценку просто так. Все последние поездки были на уровне «доброе утро», «спасибо большое, всего доброго». И обычно я ставлю 5 и оставляю чаевые, если не было косяков. Обидно. Просто кому-то не понравилось мое лицо? На фига вообще этот рейтинг?! Чувствую себя как в «Черном зеркале» — только тревожность повышает. © Ардна Скела / ADME
- Ой, вот про рейтинг тоже непонятно, система непрозрачная. У меня однажды снизился рейтинг после поездки на такси, где за рулем была девушка, а мне нужно было ехать на вокзал с огромным тяжелым рюкзаком. Только хотела сказать ей, что сама закину рюкзак в багажник, но не успела. Она спросила: «Вы же не думаете, что я буду тягать ваши вещи?» Ответила, что нет, конечно, сама все закину. Но она все равно была почему-то недовольна. © Ползучесть / ADME
Наверное, многие пользуются мобильным приложением, в котором водитель и пассажир ставят друг другу баллы за поездку. Но, скорее всего, не все знают, что ваш текущий рейтинг совершенно не зависит от того, как аккуратны вы были и насколько широко улыбались. Оказывается, водители оценивают своих пассажиров совершенно по другим критериям.
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