20+ доказательств того, что такси — это неиссякаемый источник эпичных историй

Многие люди за время поездки в такси умудряются не только добраться из пункта А в пункт Б, но и стать участником крутой истории. Эпичные пассажиры, темпераментные водители и нештатные ситуации — вот что делает этот вид транспорта просто кладезем анекдотичных моментов.

Кстати, у бывалых таксистов есть свои профессиональные секреты, зная которые можно неплохо сэкономить. Ну а чтобы поездка была удачной, всем ее участникам не стоит забывать о том, что ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как обычная вежливость.